U STROGOJ DISKRECIJI! Plenković ima novog saveznika: Nitko ni ne pomišlja na njih

Premda je na srpanjskim parlamentarnim izborima HDZ premijera Andreja Plenkovića odnio nadmoćnu pobjedu i oformio Vladu, dobro je poznata kako je njegova saborska većina sa 76 ruku prilično klimava i nestabilna.

U prošlom mandatu Plenković je svoju Vladu na životu održavao uz potporu čuvenih Bandićevih žetončića, dok mu trenutno ‘vjetar u leđa’ daje osmero saborskih zastupnika nacionalne manjine.

I baš radi toga posljednja odluka IDS-a koji je odbio podržati oporbeni prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru gospodarstva Tomislavu Ćoriću što je pitanje oko kojeg su se ujedinile sve opozicijske stranke, neovisno o ideološkom predznaku izazvalo je nevjericu. U oporbi se pitaju jesu li IDS-ovci postali novi Plenkovićevi žetončići koji će i bez potpisanog sporazuma stajati uz njegovu Vladu u kriznim situacijama, kada za to bude bilo potrebe.

Istini za volju IDS s HDZ-om nikada nije uspijevao pronaći zajednički jezik, uglavnom zbog svjetonazorskih razlika, no ovaj novi Plenkovićev HDZ ideološki uvelike odudara od svega onoga što smo do sada imali prilike vidjeti. Da Plenković s ideologijom nema problema potvrđuje to što ga već sada podržavaju manjinci, vidljivo je to i iz toga što u njegovoj Vladi kao potpredsjednik sjedi SDSS-ov Boris Milošević, ali i iz toga što je svoju prošlu koaliciju temeljio na suradnji sa HNS-om.

Službeno o suradnji HDZ-a i stranke Borisa Miletića nitko ne progovara, no neslužbeno se i nakon parlamentarnih izora govorilo o susretima Plenkovićevih ljudi s utjecajnim IDS-ovcima s kojima se navodno dogovarala suradnja, koju doduše otežavaju i prozivke HDZ-ovaca koji su se s IDS-ovim kolegama obračunavali nakon kraha Uljanika, što je na istarskom poluotoku izazvalo žestoke konflikte između lokalnog HDZ-a i IDS-a. No, da su odnosi između ove dvije stranke najblaže rečeno konfuzni potvrdilo se i iz događanja u prošlom sazivu sabora uoči njegova raspuštanja. Naime, Vladin predstavnik prihvatio je u Saboru amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a na zakon o zaraznim bolestima kojim se daju veće ovlasti sanitarnim inspektorima. To možda i ne bi bila značajna vijest, da IDS-ov amandman nije jedini amandman oporbe koji su vladajući prihvatili.

Kako u politici ništa nije slučajno, tako upućeni tvrde da ni taj saborski manevar nije slučajnost, baš kao što nije slučajno ovo IDS-ovo opstruiranje oporbene inicijative.