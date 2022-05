U SPLITU SE SPREMA VELIKI OPROŠTAJ OD MATEJA: Njegovi prijatelji otkrili detalje: ‘Želimo ga dostojanstveno ispratiti’

Autor: Dnevno.hr

Nenad Periš, otac Mateja Periša, medije i javnost je zamolio da se suzdrže od praćenja pogreba njegova sina u ponedjeljak u Splitu.

No, svi koji se žele oprostiti od tragično preminulog Splićanina, čija se sudbina nije znala pet mjeseci, od kada je u noći s 30. na 31. prosinca misteriozno nestao iz beogradskog kluba Gotik, moći će to učiniti u ponedjeljak navečer u centru grada pod Marjanom.

Kako Slobodna Dalmacija doznaje od prijatelja bliskih Mateju, njegova mu ekipa, kolegice, kolege i brodari, spremaju veliki oproštaj u samom srcu Splita.





Veliki oproštaj bengalkama i špalirom s brodicama

Od njega će se pozdraviti prigodnim porukama, bengalkama i špalirom s brodicama u blizini splitske Trajektne luke. Također, trajekti koji će se u tom trenutku zateći u blizini trebali bi zatrubiti u spomen na Matejevu ‘ultimu partenzu’.

Na ovaj simboličan način žele odati počast Mateju, a sve bi se trebalo odvijati sutra navečer nakon što sunce zađe. Ovime će se tako od Periša moći oprostiti svi njegovi sugrađani.

‘Želimo ga dostojanstveno ispratiti’

“Osjetili smo da to trebamo napraviti, a sigurni smo da bi i on to volio nakon tisuća i tisuća poruka i lijepih riječi koje su mu na društvenim mrežama ostavljali njegovi Splićani, kao i građani diljem zemalja regije. Svatko tko želi neka sutra navečer dođe u grad. Želimo ga dostojanstveno ispratiti, u nadi da će zauvijek biti tu među nama i gledati nas s nekog boljeg i ljepšeg mjesta. Hvala mu što je bio prijatelj kakvog smo samo poželjeti mogli. Nitko od nas nikad ga neće zaboraviti “, rekao je jedan od prijatelja Mateja Periša za Slobodnu Dalmaciju.