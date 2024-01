U Splitu osvanuli grafiti o Milanoviću, nekome opako smeta njegova izjava o gej ministru

Autor: Dnevno.hr

Na splitskoj Zapadnoj obali ispisani su grafiti na račun Zorana Milanovića, a samo nekoliko dana nakon što je predsjednik bio u posjetu Splitu. Na zidu u blizini Banovine osvanule su poruke: “Milanoviću sinjska, udbaška ku*o” i “Milanoviću bolje pe*er nego ruska ku*va”. Inače, ovo nije prvi put da se Milanoviću ispisuju uvrede na zidovima u Splitu. Prošle je godine policija uhitila muškarca koji je na više mjesta u centru grada i na ulazu u Split crnom bojom pisao poruke navodno neprimjerenog sadržaja.

Podsjećamo, novinari su prošlog tjedna pitali Milanovića kako komentira fotografiju koju je bivši ministar Darko Milinović objavio te u kojoj je usporedio svoje mišiće s mišićima ministra Damira Habijana. Nakon toga je nastala prava drama. “To su pitanja intime, jel netko gay, Habijan je gay, kaj ne? Pa nije u ormaru, pa živi normalan život, novi francuski premijer je gay. Ako želiš da se to zna, prihvaćam. Ako je to napravio Milinović, previše je, ljudima se ne rugaš. Znam ja što je Ličanin mislio. Moja supruga je išla na gay pride, ja nisam jer mi je to bilo malo previše naglašavanje samo tog dijela identiteta”, zaključio je predsjednik.

‘Orkestrirani napadi’

Nakon toga su uslijedile brojne reakcije, a oglasio se i premijer Andrej Plenković. Oštro je osudio Milanovićevu izjavu te se požalio na tretman u medijima. “Imali smo dva ili tri dana orkestriranog zgražavanja i patničkog napora nekih medija i lijevih političkih stranaka zbog mog usputnog komentara o jednoj medijskoj kući. Sada zamislite da ja sada krenem odlučiti i govoriti tko je od političara ili novinara kakve se*sualne orijentacije.

Vjerojatno bi ti isti mene proglašavali Staljinom, Vučićem, diktatorom, divljakom. Sada će oni opet šutjeti, kao što su šutjeli kada je isti Milanović vrijeđao novinara. Dvostruki standardi, svatko normalan mora vidjeti to, Milanović je očito završio višetjedno plandovanje, sada će malo pljucati na one koji su radili, izgovarat će stvari kojima će se smijuljiti lijeva politička scena. Da je obratno, sve bi vrištilo od osuda”, rekao je.

Damir Habijan postao je ministar gospodarstva nakon što je smijenjen Davor Filipović. Njegov je prethodnik, naime, ‘pao’ nakon što je u javnost izašla afera ‘Mreža’. Podsjetimo, novinar Marin Vlahović objavio je snimku razgovora gdje Filipovićev savjetnik Jurica Lovrinčević govori kako navodno novac iz ministarstva daje za oglašavanje pojedinim medijima.









Nakon toga je Plenković smijenio Filipovića, a Habijan je postao novi ministar. Nakon 30. smijenjenog u mandatima Andreja Plenkovića.