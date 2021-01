U ŠKOLU KREĆU I UČENICI OD PETOG DO OSMOG RAZREDA: Evo kada bi u školske klupe trebali srednjoškolci

Autor: Hina/Andrej Jelušić

U ponedjeljak se u školske klupe vraćaju stariji osnovnoškolci, odnosno oni od petog do osmog razreda, a povodom toga je gošća RTL-a Danas bila zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić-Šimetin.

“Dva tjedna su pokazala stabilnu epidemiološku situaciju, kako općenito u Hrvatskoj, tako i u školama, pa čak i poboljšanje situacije”, rekla je Pavić-Šimetin.

To je trend u zadnja dva tjedna, otkako su se škole otvorile za učenike od 1. do 4. razreda i za maturante, rekla je i izvijestila je da je na današnji dan 255 učenika koji su pozitivni, kao i 88 nastavnika.

Najavila je da će se za dva tjedna razmatrati i mogućnost povratka za tri razreda srednje škole, koja su još uvijek na nastavi na daljinu, da se vidi može li se na nacionalnoj razini takva preporuka dati i za srednjoškolce.

“Striktno pridržavanje protuepidemijskih mjera jedini je način na koji se učenici mogu vratiti u učionice. Što su učenici stariji, to se bolje mogu pridržavati protuepidemijskih mjera pa smo zato za učenike viših razreda osnovne škole, još na početku školske godine, propisali da moraju nositi masku, za razliku od manjih koji ne mogu nositi masku”, rekla je Pavić-Šimetin.









Podsjetila je na pojačanu higijenu ruku i distancu koliko je to moguće te pravilo balončića odnosno odvajanje učenika jednog razrednog odjela od učenika drugih razrednih odjela.

Odgovorila je i na pitanje kada će se svi učenici vratiti u školske klupe.

“U našim uputama, još od kolovoza, napisali smo da je odluka na pojedinoj županiji, pa čak i školi jer je situacija različita od škole do škole, od općine do općine od županije do županije. No, generalno, na sastanku prošlog tjedna na nacionalnoj razini zaključili smo da su se stekli preduvjeti za povratak učenika od 5. do 8. razreda u klupe, a za dva tjedna razmatrat će se tri razreda srednje škole koja su još uvijek na nastavi na daljinu, da se vidi može li se na nacionalnoj razini takve preporuka dati i za naše srednjoškolce”, rekla je Pavić-Šimetin.









Izvijestila je da su rezultati testiranja maturanata u Splitsko-dalmatinskoj županiji izrazito povoljna i da se testiranja nastavljaju.

Testiranja se nastavljaju, a dosad su provedena u 20 srednjih škola u cijeloj županiji i rezultati su izrazito povoljni rezultati. Testirano je gotovo tisuću učenika, to su sve maturanti i i oni su svi negativni, kao i 70-ak nastavnika, rekla je.

Pavić-Šimetin ustvrdila je i da su mjere donese 27. studenoga pokazale izuzetan rezultat i uspjeh – silazni je trend cijelo vrijeme od kraja studenoga.