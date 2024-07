U sjeni su političara i zgrću ogroman novac: Imaju stanove, kuće, štednje od 389 tisuća eura

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih se dana uvelike raspravlja o državnim tajnicima koji tek trebaju doći na svoje pozicije, a kada se sagledaju primanja onih koji trenutno obnašaju tu tužnost takva rasprava pa i značajan interes za ove funkcije niti ne čuti.

Na poziciji državnog tajnika u ministarstvu branitelja nalazi se bivši gradonačelnik Senja Darko Nekić. Ovaj profesor povijesti i arheologije kao državni tajnik mjesečno zarađuje 2.305 eura. Izvanbračna partnerica zaposlena na velikogoričkom Pučkom veleučilištu u Velikoj Gorici zarađuje 1.274 eura mjesečno te još 215 eura od imovine i imovinskih prava.

Nekićeva partnerica vlasnica je stana od 46 m2 u Velikoj Gorici vrijednog 66.361 euro, a zajednički posjeduju još jedan stan od 78 m2 u Velikoj Gorici vrijedan 111.487 eura te dvije garaže u istom gradu. Uz traktor, motocikl i radni stroj koji su simboličnih vrijednosti, a koji su dio njegova nasljedstva Nekić je u karticu upisao Opel Astru u vlasništvu njegove partnerice. Vozilo iz 2008.godine procijenio je na 2.256 eura. Na 3.382 eura ukupno se procjenjuje Nekićevo lovačko oružje, a osim toga 10.000 eura uložio je u državne obveznice te još 10.000 eura u trezorski zapis.

Jovanović ima solidne prihode

Posjeduje i 2.136 eura udjela u Eurizon HR Equity fonu te 20.000 eura i 4.996 američkih dolara ušteđevine. Sudski vještak za psihijatriju dr. Špiro Janović drugi je državni tajnik u resoru Tome Medved, a u medijima se problematizirao radi toga što je njegova supruga Maja Bajs Janović izabrana u komisiju na čijem se čelu on nalazio. No, to nikada nije zaživjelo u neku veću aferu. Janović je član vladajuće stranke koji mjesečno zarađuje 2.266 eura, s tim da je u karticu upisao malo više od tisuću eura godišnjih prihoda od nastavne djelatnosti. Supruga u zagrebačkom KBC-u zaradi oko 2.513 eura mjesečno, no i ona dodatne prihode ostvaruje od edukacijske djelatnosti.

U Zagrebu je Janović suvlasnik stana od 98 m2 procijenjenog na 196.419 eura, dok je supruga vlasnica drugog stana od 60 m2 procijenjenog na 99.542 eura. Posjeduje Janović u Sumartinu polovicu kuće od 144 m2 vrijedne 199.084 eura, a tamo je ujedno nasljednik i suvlasnik šume od 9000 m2 vrijedne 66.361 euro. Svoj Audi A6 iz 2011-te procijenio je na 17.253 eura, a Astru iz 2003-e na 1.327 eura dok supruga vozi Volva V40 iz 2015.godine vrijednog 13.272 eura. Na popisu imovine Janović navodi i 69 svojih, i još 69 supruginih dionica Hrvatskog telekoma čija nominalna vrijednost iznosi 24,42 eura. On je 1.000 eura uložio u državne obveznice, a posjeduje i ušteđevinu od 26.636 eura dok suprugina štednja iznosi 5.000 eura.

Upućeni tvrde da Terezija Gras odlazi s pozicije državne tajnice u MUP-u gdje je zarađivala 2.139 eura. Prema podacima iz imovinske kartice Gras u Zagrebu posjeduje stan od 80 m2 vrijedan preko 300 tisuća eura. Vlasnica je Mini One D-a iz 2012-te vrijednog 15.926 eura. Spekulira se da bi bez funkcije državnog tajnika u resoru Davora Božinovića mogao ostati Željko Katić i to zbog afere sa sinom koji vodi tvrtku za uvoz stranih radnika. Inače je Katić član HSLS-a s plaćom od 2.386 eura.

Petrijavčanin ostaje uz ministra

On je u Šenkovcima suvlasnik polovice kuće s okućnicom od 210 m2 vrijedne oko 145.000 eura te je u Krnezi naslijedio trećinu kuće s okućnicom od 194 m2 vrijedne 125.000 eura. Na oko 10.000 eura procijenio je naslijeđeni voćnjaka od 1843 m2, a u istom mjestu Katić je nasljednik oranica i livade. Vozi Škodu Rapid iz 2014.godine vrijednu 3.800 eura, a 10.000 eura uložio je u obveznice Ministarstva financija te posjeduje i štednju od 18.500 eura. Gotovo je sigurno da se Božinović neće odreći državne tajnice Irene Petrijavčanin koju smatra velikom stručnjakinjom zbog čega i jest osobno inzistirao na njenom dolasku u ovaj resor.









Ona se i ranije bavila sigurnosnim temama pa je poznato da je tijekom karijere boravila u SAD_u, Njemačkoj i Južnoj Koreji, a s grupom stručnjaka godinama je radila na pripremi Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti prema modelu američkog “National Defence University”, a bavi se i temama kibernetičke sigurnosti, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i manipuliranja društvenim mrežama. Sve u svemu Petrijavčanin kao državna tajnica zarađuje 1.997 eura te još 700-tinjak eura godišnje od nastavne djelatnosti. U Zagrebu je vlasnica stana od 88 m2 vrijednog 132.722 eura, a posjeduje i vikendicu s pripadajućim zemljištem od 1382 m2 u Kundevcu procijenjenu na 66.979 eura kao i njivu od 482 m2 procijenjenu na nešto manje od 5 tisuća eura. Svoj Passat iz 2014-te Petrijavčanin je procijenila na 12.000 eura. Posjeduje i 138 dionica HT-a pojedinačne nominalne vrijednosti od 15 eura.

Kao državni tajnik u Ministarstvu prometa Tomislav Mihotić iz HDZ-a zarađuje 2.272 eura te još 13.454 eura od turizma, odnosno najma s tim da se ovdje radi o godišnjem prihodu. Supruga u Carinskoj upravi zarađuje 1.569 eura mjesečno. Mihotićeva supruga u Splitu posjeduje stan od 80 m2 vrijedan 159.267 eura dok je on vlasnik vikendice u Podgori od 92 m2 vrijedne 199.084 eura te je ujedno suvlasnik kuće od 32 m2 u Sevidu vrijedne oko 100.000 eura. U Podgori posjeduje i 10-tak tisuća eura vrijednu garažu od 30 m2 kao i ušteđevinu od 30.000 eura.

Bilaver također ostaje na funkciji

Vrlo je izgledno da će državnim tajnikom u Ministarstvu prometa ostati mladi Zadranin Josip Bilaver s plaćom od 2.159 eura. Supruga u Hamag Bicrou zarađuje 1.128 eura mjesečno. U imovinsku karticu Bilaver je upisao 17.700 eura supruginog godišnjeg prihoda od kapitala napominjući da je tvrtka Miva jadera u vlasništvu Eve Perice Bilaver napravila povrat poreza u iznosu od tih 17.700 eura. On je u imovinsku karticu upisao samo svoj Fiat 500 iz 2019.godine vrijedan oko 8.000 eura te štednju od 11.500 eura koju posjeduju on i supruga.

HSLS-ovci se nadaju da će njihov Alen Gospočić u ministarstvu Olega Butkovića ostati na poziciji državnog tajnika na kojoj zarađuje 2.215 eura mjesečno. Godišnje od kapitala uprihodi još 2.534 eura. Ovaj je HSLS-ovac u Zagrebu suvlasnik kuće s okućnicom od 152 m2 vrijedne 132.722 eura. Ujedno je suvlasnik kuće u Selinama od 710 m2 koju je procijenio na 132.722 eura. Oranicu u Zagrebu od 750 m2 procijenio je na oko 10 tisuća eura, a na 11.945 eura drugu oranicu od 1000 m2 u Zagrebu. Gospočić je u Zagrebu i suvlasnik stana od 43 m2 vrijednog 72.997 eura. Posjeduje i 1168 dionica Hrvatskog telekoma pojedinačne vrijednosti od 27 eura te je u obveznice uložio 123 eura, a 29 eura u trezorski zapis.

Bivši šef HSS-a Branko Hrg koji je inače po struci odgojitelj poziciju državnog tajnika obnaša u Ministarstvu obrane, a u međuvremenu je i promijenio stranku te se pridružio HDS-u. Hrg kao državni tajnik zarađuje 2.372 eura. U imovinsku karticu upisao je i naknadu od osiguranja u iznosu od 5.837 eura. Supruga oko tisuću eura mjesečno zaradi na bjelovarskom Općinskom sudu. Hrg je u Križevcima suvlasnik polovice kuće s okućnicom od 1447 m2 vrijedne 100.869 eura te garaže od 89 m2 koja je procijenjena na 14.599 eura. Druga kuća s okućnicom od 496 m2 nasljedstvo je Hrgove supruge vrijedno 39-816 eura. Na nešto manje od 20 tisuća eura Hrg je procijenio oranicu od 22911 m2 u Križevcima čija je nasljednica njegova supruga. Svoj Suzuki sx4 iz 2020.godine Hrg je procijenio na 20.000 eura, a supruga vozi Golfa iz 2014-te vrijednog 10.617 eura.

Uhlir kao jedan od najimućnijih

Drugi državni tajnik u ovom resoru Zdravko Jakop zarađuje mjesečno 2.554 eura. Supruga u lepoglavskoj kaznionici radi za oko 850 eura mjesečno. Svoju kuću s okućnicom od 1707 m2 u Lepoglavi Jakop procjenjuje na 53.089 eura. U Lepoglavi Jakop posjeduje još trećinu druge kuće s okućnicom od 3666 m2 vrijedne oko 13.272 eura dok je na 5.308 eura procijenjen gospodarski objekt od 56 m2 u istom mjestu. Jakop i supruga u Lepoglavi također posjeduju oranice, vinograd i šumu. U rubriku pokretnine upisan je pak njegov BMW iz 2001-e vrijedan 5.176 eura te Golf iz 2007.godine vrijedan 4.247 eura koji pripada njegovoj supruzi. Na 1.990 eura Jakop je procijenio svoj motocikl iz 99-te.

Domagoj Orlić kao državni tajnik u ministarstvu graditeljstva mjesečno zarađuje 2.141 euro, a izvanbračna parterica zaposlena u sisačkoj Srednjoj školi Viktorovac 1.152 eura mjesečno. Ona ujedno ostvaruje prihode od edukacijske djelatnosti. Orlić je u Sisku vlasnik stana od 97 m2 vrijednog 85.000 eura te je suvlasnik dviju oranica u Petrinji ukupno vrijednih oko 12.000 eura. Peugeot 308 SW iz 2014-te u vlasništvu njegove partnerice procijenjen je na 5.500 eura, a tu je i njegova ušteđevina od 15.000 eura. U HNS-u očekuju da njihov Željko Uhlir ostane na poziciji državnog tajnika u ministarstvu kojim ravna Branko Bačić.

Uhlir se inače smatra jednim od najimućnijih državnih tajnika, a njegova plaća iznosi 2.257 eura, no dodatne prihode ostvaruje od edukacijske i nastavne djelatnosti. Svoj stan u Zagrebu od 96 m2 Uhlir je procijenio na 162.452 eura. Drugi stan u Zagrebu od 39 m2 procijenjen je na 46.452 eura, a treći od 26 m2 na 27.871 euro. Četvrti stan u Zagrebu od 75 m2 čiji je Uhlir suvlasnik procijenjen je na 118.123 eura.

Oko 10.000 eura iznosi vrijednost dviju garaža u Zagrebu koje je Uhlir upisao u imovinsku karticu gdje je navedena i ‘druga nekretnina’ od 52 m2 vrijedna 37.162 eura čiji je Uhlir također suvlasnik. Svoj Volvo s60 iz 2006.godine Uhlir procjenjuje na oko 8.000 eura, a posjeduje i razne umjetnine vrijedne 26.544 eura. On i supruga vlasnici su po šest dionica HT-a pojedinačne vrijednosti od 79,63 eura. Supruga ima ušteđevinu od 50.000 eura, a Uhlir u imovinskoj kartici navodi i svoje dvije štednje- prvu od 15.000 eura te drugu od 61.126 eura. Sve skupa radi se o štednji od 126.126 eura.

Dabru dočekali državni tajnici

Državna tajnica Sanja Bošnjak mjesečno zarađuje 2.362 eura, no i ona dodatne prihode ostvaruje izvan Ministarstva graditeljstva i to od nastavne djelatnosti. Suprug radi za oko 900 eura u virovitičkoj Tehničkoj školi. Svoj i suprugov stan od 63 m2 u Slatini Bošnjak je procijenila na 65.000 eura. U Zdencima je suprug suvlasnik kuće s okućnicom od 4014 m2 vrijedne oko 12.000 eura. Hyundai Tucson iz 2017-te godine u svojem vlasništvu Bošnjak procjenjuje na 19.244 eura.

Njena kolegica Dunja Magaš kao državna tajnica zarađuje 2.130 eura, ali i ona dodatne prihode ostvaruje od edukacijske djelatnosti. Izvanbračni partner ostvaruje prihode od 856 eura mjesečno. Svoj stan od 76 m2 u Slavonskom Brodu Magaš procjenjuje na 66.361 euro, a stan od 33 m2 u Požegi kojemu je suvlasnica na 21.235 eura. U Sibinju je partner suvlasnik kuće s okućnicom od 3494 m2 vrijedne oko 23.890 eura, a uz garažu i nekolicinu oranica Magaš je u karticu upisala i stan od 77 m2 u Zagrebu vrijedan 114.971 euro napominjući kako isti nije useljiv. Svojeg Golfa iz 2019-te godine Magaš procjenjuje na 17.253 eura, suprug je vlasnik Golfa iz 2011-te vrijednog 5.308 eura te još jednog Golfa iz 98-e vrijednog manje od tisuću eura. Magaš posjeduje i dvije štednje čija ukupna vrijednost iznosi 61.000 eura.

Novog DP-ova ministra poljoprivrede Josipa Dabru dočekali su državni tajnici pa tako ondje dužnost obnaša Daniela Sukalić s plaćom od 3.310 eura koja nije članica ni jedne stranke. Plaća njenog supruga u Končaru je poslovna tajna. Sukalić je u Križevcima suvlasnica kuće s okućnicom od 374 m2 vrijedne 300.000 eura. Druga kuća s okućnicom od 463 m2 procijenjena je na 150.000 eura, a i ona se također nalazi u Križevcima te je suvlasništvo tajnice Sukalić. Treća kuća, odnosno vikendica s pripadajućim zemljištem od 2418 m2 koja se nalazi u Križevcima vrijedna je 40.000 eura. Suprug Sukalić vlasnik je još jedne, četvrte kuće od 230 m2 vrijedne 350.000 eura. Na popisu imovine nalazi se i stan u Zagrebu od 58 m2 od 125.000 eura te stan na Rabu od 59 m2 vrijedan 140.000 eura.

Pavićeva skromna imovina

Na popisu imovine nalazi se i njen voćnjak od 217 m2 vrijedan 15.000 eura te voćnjak kojemu je suvlasnica, a koji se prostire na 244 m2 te čija vrijednost iznosi također 15.000 eura. Na popisu imovine nalazi se i ‘druga nekretnina’ od 457 m2 vrijedna 50.000 eura. Po 15.000 eura vrijedne su i dvije livade koje je Sukalić upisala u imovinsku karticu. Na popisu imovine nalazi se također i oranica od 410 čhv u Kalniku od 4.500 eura te dio suprugovog pristupnog puta na Rabu. Suprugov Megane iz 2007.godine procijenjen je na 3.000 eura, a motocikl BMW 650 GS iz 2006.godine na 5.000 eura.

Ujedno je Sukalić vlasnica 50 dionica Kraša čija nominalna vrijednost iznosi 120 eura. Suprugova štednja iznosi 16.004 eura te 4.352 američka dolara, a ona osobno posjeduje ušteđevinu od 24.000 eura. Plaća državnog tajnika Mladena Pavića iznosi 2.242 eura. Supruga u VG Komunalcu zarađuje malo više od 1.200 eura mjesečno. Njena kuća s okućnicom od 163 m2 u Zagrebu procijenjena je na 199.084 eura. Pavić posjeduje Audija A6 iz 2004-te vrijednog 6.000 eura te 13.000 eura vrijedan Mercedes B klase iz 2015-te kao i 4.400 eura vrijedan Mercedes A klase iz 2010-te.

Zdravko Tušek pak kao državni tajnik u ovom resoru zarađuje 2.306 eura. Supruga zaradi 888 eura u zabočkoj Općoj bolnici. Tušek je u Bedekovčini suvlasnik stana od 152 m2 procijenjenog na 145.995 eura. U istom je resoru državni tajnik i Tugomir Majdak s plaćom od 2.194 eura. Supruga radi u Hrvatskoj pošti za oko 1000 eura mjesečno. Tušek je suvlasnik kuće s okućnicom od 549 m2 u Prelošćici vrijedne 29.199 eura. Vikendicu s pripadajućim zemljištem od 0,16 ha u Voloderu procijenio je pak na 2.389 eura. U Prelošćici posjeduje i oranice, a u Zagrebu je supruga vlasnica stana od 64 m2 vrijednog 106.178 eura. U Voloderu Tušek posjeduje vinograd i oranicu, a vozi Škodu Kodiaq iz 2017-te godine vrijednu 25.000 eura te posjeduje 33 dionice Hrvatskog telekoma pojedinačne vrijednosti od 23 eura.

Tajnici iz Primorčeva resora

Tereza Rogić Lugarić kao državna tajnica u ministarstvu financija zarađuje 2.218 eura dok suprug zaposlen u HINA-i zarađuje 1.138 eura mjesečno, no on ostvaruje i prihode od 423 eura mjesečno od drugog dohotka. Rogić Lugarić u Zagrebu je suvlasnica stana od 70 m2 vrijednog oko 160.000 eura, a ujedno je i suvlasnica građevinskog zemljišta od 1562 m2 u Lukovom Otočku vrijednog 300.000 eura. Vozi 15.000 eura vrijedan Renault Scenic iz 2017.godine, a posjeduje i umjetnine vrijedne oko 10.000 eura te dvije štednje- od 4.222 eura i 5.188 eura.

Plaća državnog tajnika Davora Zoričića iznosi oko 2.261 euro. Supruga je također zaposlena u Ministarstvu financija i zarađuje 2.305 eura. Oboje ostvaruju godišnje prihode iz drugih dohodaka. Zoričić i supruga u Zagrebu su vlasnici stana od 101 m2 vrijednog 400.000 eura dok je na 54.000 eura procijenjena garaža od 18 m2. Suprugin stan 81 m2 u vlasništvu svoje supruge Zoričić je procijenio na 300.000 eura, napominjući kako je opterećen pravom doživotnog plodouživanja. Svoj Audi A4 Avant iz 2018-te procijenio je na 21.500 eura, a pored toga na popisu imovine navodi i 69 supruginih dionica Hrvatskog telekoma pojedinačne vrijednosti od 1191 euro te svojih 77 dionica Telekoma čija pojedinačna vrijednost iznosi 1.329 eura. Supruga je u obveznice uložila 5.000 eura, a on osobno 19.000 eura u trezorski zapis.

Tu je i suprugina štednja u ukupnom iznosu od oko 35 tisuća eura kao i 13.276 eura kapitaliziranog iznosa po polici životnog osiguranja. Zoričić u imovinskoj kartici navodi i 856 eura uplaćenih u treći mirovinski stup. Treći državni tajnik Stipe Župan mjesečno zarađuje 2.224 eura. Supruga u MUP-u radi za 2.148 eura mjesečno. Suprugin stan u Zagrebu od 67 m2 Župan procjenjuje na 200.000 eura, a on osobno posjeduje dvije garaže od po šest metara četvornih čija ukupna vrijednost iznosi 20.000 eura. Župan je vlasnik Passata iz 2012-te vrijednog oko 10.500 eura te Kie Ceed iz 2010-te vrijedne oko 5.000 eura. Supruga također posjeduje i 117 dionica Hrvatskog telekoma čija pojedinačna vrijednost iznosi 27 eura.

Matušić zarađuje i od umjetničke djelatnosti

Državni tajnik iz Ministarstva vanjskih poslova Zdenko Lucić mjesečno zarađuje 2.374 eura. Izvanbračna partnerica je zaposlena u HGK no u kartici stoji da koristi roditeljski dopust. Svoj stan od 57 m2 u Zagrebu Lucić je procijenio na 104.224 eura, a drugi stan u vlasništvu njegove partnerice od 52 m2 procijenjen je pak na 99.000 eura dok je na 18.275 eura procijenjeno njegovo garažno parkirno mjesto na kojem Lucić vjerojatno drži svoj Seat Alteu iz 2011.godine vrijedan oko 5.000 eura. Frano Matušić pak kao državni tajnik zaradi oko 2.238 eura, međutim od dodatne prihode ostvaruje od umjetničke djelatnosti tu se radi o oko 2.000 eura godišnje te od imovine gdje navodi iznos od oko 5.000 eura godišnje.

Na 350.000 eura Matušić je procijenio kuću s okućnicom od 672 m2 u Dubrovniku čiji je suvlasnik. Svoj stan od 29 m2 u Zagrebu procjenjuje na 60.000 eura dok je na 25.000 eura procijenjena garaža od 52 m2 kojoj je Matušić suvlasnik, a koja se nalazi u Dubrovniku. Svoj motocikl kymco iz 2023.godine Matušić procjenjuje na 2.900 eura, a Hondu iz 2020-te na 18.000 eura. Posjeduje također i 147 dionica Atlanske plovidbe čija pojedinačna vrijednost iznosi 53 eura kao i 63 dionice Hrvatskog telekoma pojedinačne vrijednosti od 29 eura. On je 17.400 eura uložio u državne obveznice, a posjeduje i štednju od 59.000 eura. Andrea Metelko Zgombić pak zarađuje 2.211 eura, a u svoju imovinsku karticu upisala je suvlasništvo nad stanom od 108 m2 u Zagrebu vrijednim 254.800 eura. Drugi stan od 74 m2 procijenjen je na 200.175 eura, treći stan kojem je Metelko Zgombić suvlasnica je nekretnina od 58 m2 u Pleternici vrijedna 50.000 eura.

Ova državna tajnica ujedno je suvlasnica kuće s okućnicom od 5859 m2 u Pisarovini vrijedne 1.000.000 eura. U Ceriću je pak suvlasnica oranice od 100575 m2 procijenjene na 40.230 eura. Svoj Citroen C4 iz 2013-te procijenila je na 8.000 eura, a posjeduje i 63 dionice HT-a pojedinačne vrijednosti od 13 eura. U obveznice je uložila 10.000 eura, a posjeduje i 10.649 eura vrijedan udio u Eurizon HR Start fondu kao i štednju od 16.544 eura.

I Šušnjara dočekali tajnici

I novog ministra gospodarstva Antu Šušnjara dočekali su stari državni tajnici pa do imenovanja novih surađuje sa nestranačkim Hrvojem Bujanovićem čija plaća iznosi oko 2.164 eura s tim da od kapitala godišnje uprihodi oko 13.250 eura. Svoj stan od 100 m2 Bujanović procjenjuje na 240.000 eura, a na 151.000 eura drugi stan u Zagrebu od 63 m2. Na popisu imovine navodi i 23.000 eura vrijednu garažu od 19 m2 te polovicu grobnog mjesta na groblju Gornje Vrapče što je u biti upisano kao nekretnina od 5 m2 u Zagrebu vrijedna oko 5.000 eura. Motocikl BMW GS Adventure 1250 iz 2020-te Bujanović procjenjuje na 20.000 eura, a posjeduje i 661 dionicu Centar banke čija pojedinačna vrijednost iznosi jedan euro.

U državne obveznice hrvatskog Ministarstva financija uložio je 137.000 eura te još 200.000 eura u državne obveznice rumunjskog ministarstva, a posjeduje i ušteđevinu od 160.000 eura. Ivo Milatić kao državni tajnik zarađuje 2.275 eura, a od samostalne poljoprivredne djelatnosti godišnje uprihodi oko 290.180 eura. Supruga na obiteljskom OPG-u zarađuje oko tisuću eura mjesečno. Milatić je u imovinsku karticu upisao poticaj Agencije za plaćanja u poljoprivredu u iznosu od 46.048 eura kao i 48.593 eura vrijednu donaciju Generali osiguranja te 27.364 eura vrijednu donaciju Croatia osiguranja.

Svoju i supruginu kuću s okućnicom u Vrbanju od 450 m2 procijenio je na 225.628 eura, drugu kuću s okućnicom od 70 m2 u Svirču procijenio je na 37.162 eura, a treću od 43 m2 u Ivan Dolcu na 43.798 eura, četvrtu kuću od 109 m2 u Vrbanju procijenio je na 50.061 euro. Stan u Zagrebu od 70 m2 na 141.051 euro, a drugi stan u Zagrebu od 102 m2 na 255.000 eura.

On i supruga u Splitu posjeduju stan od 81 m2 vrijedan 151.131 euro. Uz to što posjeduje podosta šuma, vinograda i oranica te vrijednih voćnjaka na popis imovine Milatić je upisao građevinsko zemljište od 1230 m2 u Vrbanju vrijedno 43.798 eura, drugo zemljište od 1734 m2 procijenio je na 41.144 eura, a treće zemljište na Jelsi od 472 m2 na 116.455 eura. Kamion Nissan Navaru iz 2016-te procijenio je pak na nešto više od 40 tisuća eura, a posjeduje i kamion Isuzu d-max iz 2017-te vrijedan oko 27.940 eura kao i kamion Fiat Doblo iz 2022. vrijedan 24.100 eura te TAM-a iz 86-te vrijednog nešto više od tri tisuće eura kao i traktor iz 2017-te vrijedan preko 16 tisuća eura. Prikolicu za traktor procijenio je na manje od 3.000 eura, a supruga posjeduje Audi A1 sportback vrijedan 13.006 eura, riječ je o vozilu iz 2015-te dok Milatić osobno posjeduje Volva s80 iz 2007-e vrijednog 3.981 euro.

Horvat bez pozicije

Mile Horvat koji bi bez pozicije trebao ostati kao državni tajnik zarađuje 2.247 eura. Supruga od osiguranja mjesečno uprihodi oko 400 eura. On u Kneževim Vinogradima posjeduje kuću od 110 m2 vrijednu 40.000 eura, drugu kuću od 242 m2 u istom mjestu procijenio je na 69.015 eura no Horvat je suvlasnik te nekretnine dok u Kneževim Vinogradima posjeduje i drugu kuću od 70 m2 vrijednu 30.000 eura te vikendicu na Paliću od 67 m2 vrijednu 39.816 eura. Supruga posjeduje vikendicu s pripadajućim zemljištem od 1.500 m2 u Kamencu vrijednu 6.636 eura. Osim toga Horvat i supruga u Kamencu posjeduju vinograde, a on osobno vozi Audija A6 iz 2015-te vrijednog oko 20.000 eura, no posjeduje i Toyotu iz 2007-e vrijednu 7.000 eura dok je supruga vlasnica Mazde 3 iz 2007-e vrijedne oko 2.500 eura.

Na poziciji državne tajnice u pravosudnom resoru nalazi se nestranačka Vedrana Šimundža-Nikolić s plaćom od 2.359 eura, dok suprug od samostalne djelatnosti godišnje uprihodi 6.169 eura, od kapitala pak godišnje ostvaruje prihod u iznosu od 4.300 eura te još 27.395 eura godišnje od imovine i imovinskih prava. Suprug u Splitu posjeduje stan od 87 m2 vrijedan 220.000 eura, a na 300.000 eura procjenjuje se njegov drugi stan od 82 m2 koji se također nalazi u Splitu gdje se nalazi i ruševna kuća od 70 m2 vrijedna 50.000 eura. Okućnica od 522 m2 procijenjena je na 90.000 eura, no u napomeni stoji da se zapravo radi o pojedinačnom suvlasničkom dijelu bračnog duga, što u naravi predstavlja okućnicu kuće na Meštrovićevom šetalištu gdje se nalazi spomenuti stan u Splitu.

Ista napomena vrijedi i za drugu oranicu od 384 m2 procijenjenu na 80.000 eura. Uz to je u kartici upisan i vinograd od 103 m2 vrijedan 23.000 eura, za kojega vrijedi ista napomena. U rubrici pokretnine stoji pak suprugov Peugeot 307 iz 2007-e vrijedan 2.300 eura. Suprug posjeduje i jednu simboličnu dionicu KK Split vrijednu 33 eura te je vlasnik sezonskog obrta Hrvatin, Hrvatina j.d.o.o. kao i Hrvatin promocije, a Šimundža-Nikolić posjeduje i osobnu ušteđevinu od 7.500 eura. Njen kolega Sanjin Rukavina zarađuje pak 2.130 eura, a supruga u HEP-u radi za oko 937 eura mjesečno te od samostalne djelatnosti godišnje uprihodi još oko 9.726 eura. Svoju kuću s okućnicom u Sv.Juraju od 965 m2 Rukavina je procijenio na 398.168 eura, no suvlasnik je i djela kuće od 179 m2 vrijedne 49.107 eura. Svoj brod, drvenu pasaru iz 1966-te procijenio je na malo mane od dvije tisuće eura, a suprugin iz 2006-te na 6.636 eura. Supruga je ujedno vlasnica Passata iz 2016-te vrijednog 20.545 eura te posjeduje kućicu/ured iz 2003.-e vrijednu 3.981 euro kao i Toyotu Yaris iz 2019-te vrijednu 13.551 euro. Rukavina je vlasnik 7.963 eura vrijednog nakita.

Martinović posjeduje tri stana i kuću

Juro Martinović mjesečno u MVP-u zaradi 2.211 eura, a od najma stana uprihodi još 1.500 eura. Supruga u Poreznoj upravi zarađuje 1.118 eura mjesečno. Svoj stan od 106 m2 u Zagrebu Martinović procjenjuje na 200.000 eura, a drugi stan od 99 m2 na 300.000 eura, treći stan od 67 m2 procijenjen je na 90.000 eura te je Martinović suvlasnik ove nekretnine, dok istovremeno u Zagrebu posjeduje kuću s okućnicom od 220 m2 vrijednu 200.000 eura. BMW 520 d iz 2011-te procijenjen je na 6.636 eura. Martinović je vlasnik 63 dionice Hrvatskog telekoma pojedinačne vrijednosti od 30 eura.

Na poziciji državnog tajnika u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić zarađuje 2.377 eura mjesečno dok supruga u Hrvatskim cestama uprihodi 1.643 eura. Zajednički stan u Zagrebu od 122 m2 procijenjen je na 336.000 eura. Mamić svoj apartman od 68 m2 u Novalji procjenjuje na 94.565 eura. Svoj Citroen C5 iz 2009-te procijenio je na 3.500 eura, a supruga vozi Mini Countrymana iz 2015-te vrijednog 11.608 eura. Oboje posjeduju po 69 dionica HT-a pojedinačne vrijednosti od 19 eura. Ivica Šušak kao državni tajnik u ovom resoru zaradi 2.252 eura mjesečno. Supruga u OŠ Ante zarađuje oko 600-tinjak eura mjesečno, a tu je i 1.373 eura od nesamostalnog rada. Šušak je suvlasnik kuće s okućnicom od 370 m2 u Novakima vrijedne 248.855 eura, a posjeduje i dva Passata iz 2011-te svaki je procijenjen na 7.299 eura.

Iva Ivanković kao državna tajnica zarađuje 2.085 eura. Suprug na PMF-u zarađuje 2.166 eura. On je ujedno u Zagrebu vlasnik stana od 57 m2 vrijednog 140.000 eura, a vozi 6.000 eura vrijednu Hondu Civic iz 2013-te. Suprug ima ušteđevinu od 4.221 euro, a njena štednja iznosi 15.946 eura.

Krešimir Partl kao državni tajnik u Ministarstvu kulture zarađuje 2.260 eura mjesečno, dok supruga zaposlena u Ministarstvu gospodarstva zarađuje 1.440 eura mjesečno. Njegov kolega Ivica Poljičak zarađuje pak 2.237 eura mjesečno, s tim da dodatne prihode ostvaruje od nastavne djelatnosti kao i od imovine i imovinskih prava. Supruga zaposlena na TVZ-u zarađuje 1.412 eura mjesečno. Ona od edukacijske djelatnosti godišnje zaradi oko 14.270 eura, a dodatne prihode ostvaruje također od imovine. Poljičak i supruga u Šibeniku posjeduju kuću s okućnicom od 461 m2 vrijednu 298.626 eura dok su u Zagrebu vlasnici stana od 29 m2 vrijednog 58.600 eura. Supruga je vlasnica još jednog stana u Zagrebu od 67 m2 vrijednog 168.025 eura kao i stana od 55 m2 u Sesvetskom Kraljevcu vrijednog 112.436 eura. Na malo manje od 7 tisuća eura procijenjen je njihov brod iz 84-te, a Poljičak posjeduje i 1.020 eura vrijedan udio u Fondu hrvatskih branitelja te 50.000 eura ušteđevine, dok njegova supruga ima štednju od 85.000 eura.

Družakove vrijedne nekretnine

Državni tajnik u Ministarstvu turizma Josip Pavić zarađuje mjesečno 1.986 eura, a supruga zaposlena u Gradu Zagrebu 2.203 eura te još 700 eura od imovine i imovinskih prava. Pavić je u Zaprešiću vlasnik kuće s okućnicom od 129 m2 vrijednu 130.000 eura. U Zaprešiću posjeduje i oranicu od 299 m2 vrijednu 30.000 eura, dok je u Splitu suvlasnik kuće s okućnicom od 399 m2 vrijedne 400.000 eura. Supruga u Zagrebu posjeduje stan od 108 m2 vrijedan 325.380 eura dok u Splitu posjeduje stan od 61 m2 vrijedan 231.000 eura. Svoj Suzuki Svift iz 2019-te Pavić procjenjuje na 12.000 eura, a supruga vozi Mercedesa B klase iz 2017-te vrijednog 18.000 eura. Njegova štednja iznosi 38.000 eura, a supruga ima ušteđevinu od 38.000 eura.

Tomislav Družak zarađuje pak 2.290 eura te 747 eura mjesečno od nesamostalnog rada. Supruga u Upravljanju sportskim objektima zarađuje 1.190 eura mjesečno. Svoj stan u Zagrebu od 96 m2 Družak procjenjuje na 196.429 eura. U Šimunima je suvlasnik polovice kuće s okućnicom od 447 m2 vrijedne 614.506 eura, a tu je još i polovica kuće s okućnicom od 320 m2 u Šišljaviću vrijedne 11.945 eura kao i nekolicina oranica te livada. Svoju Toyotu iz 2022-e godine procijenio je Družak na 37.000 eura. On i supruga posjeduju po 69 dionica THT-a nominalne vrijednosti od 23 eura te on također posjeduje udio u Fondu hrvatskih branitelja od 2.339 eura te udio u fondu Zagrebačke banke od 6.000 eura.

Kao državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja Domagoj Mikulić zarađuje 2.256 eura. Supruga u Saponiji radi za 600-tinjak eura. Mikulić je u svojem Osijeku suvlasnik stana od 81 m2 vrijednog 73.395 eura dok je supruga vlasnica kuće s okućnicom od 627 m2 koja se također nalazi u Osijeku i vrijedi 179.267 eura. Supruga je suvlasnica nekolicine oranica, a uz to Mikulić na popisu imovine navodi Peugeot 5008 iz 2018-te vrijedan 22.000 eura kao i štednju od 100.000 eura.

Plaća njegove kolegice Zrinke Raguž iznosi 2.043 eura. Ona je pak u Dubrovniku suvlasnica stana od 94 m2 vrijednog 300.000 eura te Porschea 924 2D iz 87-e vrijednog sto eura. Njena štednja, odnosno kapitalizirani iznos od police životnog osiguranja iznosi 31.182 eura.

Nije SDSS-ovka, ali smatraju je njihovim kadrom

Spomenka Đurić koja se smatra SDSS-ovim kadrom mada formalno nije član te stranke kao državna tajnica zarađuje 2.182 eura. Njen suprug u Razvojnoj agenciji Grada Zagreba zarađuje 2.425 eura na mjesec. U Zagrebu je Đurić vlasnica stana od 48 m2 vrijednog 130.905 eura, a na popisu pokretnina navodi Renault Kadjar iz 2015-te vrijedan 12.500 eura te Clio iz 2005-te vrijedan 350 eura. Posjeduje i 63 dionica HT-a pojedinačne vrijednosti od 27 eura. Izvanbračni drug ima ušteđevinu od 60.000 eura dok njena štednja iznosi 19.878 eura.

Državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš zarađuje 2.032 eura mjesečno, no on od kapitala i iz raznih drugih izvora ostvaruje dodatne naknade. Pored toga supruga u Ministarstvu graditeljstva zarađuje 1.296 eura mjesečno. Ona je vlasnica Kie Sportage iz 2019-te vrijedne 23.000 eura. Vidiš je pak vlasnik 10 dionica AD Plastika nominalne vrijednosti od 13 eura, posjeduje i tri dionice Arena Hospitality Group vrijednosti od 39 eura, dvije dionice Ericsson Nikola Tesle pojedinačne vrijednosti od 13 eura te 20 dionica Zagrebačke banke pojedinačne vrijednosti od 2,65 eura.

U kartici navodi i udio u AZ mirovinskog fondu od 1.923 eura kao i 550 eura uloženih u obveznice Ministarstva financija. Plaću od 2.241 euro zarađuje pak njegova kolegica Marija Pletikos koja od imovine dodatno uprihodi 17.817 eura na godišnjoj razini. Suprug zaposlen u Agenciji za razvoj Zadarske županije zarađuje pak 1.432 eura mjesečno. On u Zadru posjeduje stan od 67 m2 vrijedan 250.000 eura, drugi stan od 61 m2 koji pripada tajnici Pletikos procijenjen je na 220.000 eura, treći stan od 59 m3 koji pripada njenom mužu vrijedan je 150.000 eura. Ona u Selinama posjeduje i kuću s okućnicom od 160 m2 vrijednu 250.000 eura kao i kuću od 59 m2 vrijednu 60.000 eura. Uz to u kartici navodi vrijedne oranice i šumu te livade, ali i suprugov Hyundai tucson iz 2019-te vrijedan 22.828 eura. Njena osobna štednja iznosi 10.001 euro, a suprugova 15.548 eura.

Plaća Margarete Mađerić u ovom resoru iznosi 2.390 eura. Suprug u odvjetničkom društvu Barišić i Barišić zaradi nešto više od tisuću eura, ali tu je i 70.000 eura ukupnih prihoda godišnje od druge djelatnosti.

Suprug Margarete Mađerić

Suprugov prvi stan u Zagrebu od 100 m2 procijenjen je na 171.477 eura, drugi stan od 85 m2 u Zagrebu vrijedan je 155.816 eura, suprug je suvlasnik i trećeg stana u Zagrebu od 39 m2 procijenjenog na 29.882 eura, četvrti stan u Zagrebu od 21 m2 procjenjuje se na 46.452 eura. Kuću s okućnicom na Pašmanu od 209 m2 Mađerić procjenjuje na 132.722 eura. U Zagrebu pak posjeduje kuću s okućnicom od 200 m2 vrijednu 100.000 eura, no i na Pašmanu gospodin Mađerić posjeduje cijeli niz drugih nekretnina, oranica i šuma, kojima je vlasnik i suvlasnik te nasljednik. Pored toga on vozi Jaguara iz 2019-te vrijednog 46.452 eura. Mađerić osobno posjeduje 69 dionica Hrvatskog telekoma pojedinačne vrijednosti od 18 eura, dok ih suprug posjeduje još 21. On ujedno posjeduje i udio u fondu ZB plus od 2.111 eura kao i 549 eura udjela u ZB aktiv fondu. U kartici su navedene dvije dječje ušteđevine od 7.212 i 7.240 eura dok suprugova osobna ušteđevina iznosi 388.753 eura.

Marija Bubaš kao državna tajnica ministarstva zdravstva zarađuje 2.137 eura. No, i ona dodatne prihode ostvaruje iz drugih dohodaka, a u Zagrebu posjeduje stan od 162 m2 vrijedan 651.400 eura te stan od 44 m2 vrijedan 177.400 eura kao i stan od 46 m2 vrijedan 190.000 eura te štednju od 19.000 eura. Tomislav Dulibić kao državni tajnik zarađuje pak 2.233 eura. Supruga u APIS-u radi za 1.528 eura. Dulibić u Zagrebu posjeduje stan od 71 m2 vrijedan 156.200 eura, a supruga je suvlasnica stana od 50 m2 vrijednog 100.000 eura. Supruga je u Zagrebu vlasnica građevinskog zemljišta od 237 m2 vrijednog 474.000 eura i zemljišta od 315 m2 vrijednog 63.000 eura. Na 17.795 eura Dulibić je procijenio Audija a4 iz 2016-te, a ujedno posjeduje i sat brieitling vrijedan 5.400 eura kao i štednju od 30.088 eura.

HSLS-ov Silvio Bašić mjesečno zarađuje 2.362 eura, a supruga u KB Dubravi oko 2.341 euro. No, od imovine ona dodatno uprihodi 1.380 eura mjesečno. Nadalje se u kartici navodi i 8.793 eura poticaja godišnje od Agencije za plaćanja u poljoprivredi. Svoj prvi stan u Zagrebu od 74 m2 Bašić procjenjuje na 99.542 eura, drugi stan u Zagrebu od 86 m2 procijenjen je na 112.814 eura, supruga je vlasnica trećeg stana u Zagrebu od 52 m2 vrijednog 93.600 eura dok je građevinsko zemljište od 211 m2 u Zagrebu procijenjeno na 18.581 euro. Bašićeva supruga vozi Kiu iz 2015-te procijenjenu na 11.281 euro, a on je vlasnik nakita vrijednog 8.361 euro.