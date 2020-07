U SJENI SASTAVLJANJA VLADE! Presuda Miroslavu Kutli pala u zastaru

Zaboravljeni tajkun, kategorija je to u koju nedvojbeno spada Miroslav Kutle čovjek koji je jedno vrijeme punio medijske stupce, a onda pao u sjenu zajedno sa svojim brojnim aferama i sudskim postupcima koji traju godinama. Kutle je još jedan od onih koji zorno oslikavaju svu disfunkcionalnost hrvatskog pravosuđa, ali i jedan od onih koji potvrđuju da pompozna uhićenja u konačnici ne moraju značiti baš ništa. Simbol hrvatske privatizacije, stigma je to koju ovaj zaboravljeni poduzetnik nosi na svojim plećima, a koja mu je ako je po svemu sudeći nepraveno zaljepljena. Ako je vjerovati sudskim procesima Kutle nema pretjeranih razloga za brigu. Ovih je dana naime u zastaru pala presuda kojom je pravomoćno osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora. Proces je to koji se odvio u sjeni parlamentarnih izbora i borbe za kreiranje vladajuće većine, na čemu radi HDZ, stranka za koju se u djelu javnosti i smatra da je Kutli omogućila nagli uzlet. Slučaj zagrebački Gradski podrumi u kojem je prema presudi preuzeo neosnovana milijunska potraživanja, kroz ova posljednja zbivanja pao je u vodu. radi se inače o prvoj kaznenoj prijavi protiv Kutle koju je još davne 1993.godine pokrenuo ondašnji prvi čovjek zagrebačke policije Tomislav Karamarko, presuda protiv Kutle postala je pravomoćna 13.srpnja 2010.godine, međutim, nakon deset godina nastupila je apsolutna zastara. Dok se ta saga raspetljava Kutle je dane kratio u susjednoj Bosni i Hercegovini, u koju se skrasio u bijegu od hrvatskog pravosuđa poput brojnih drugih protagonista prije, ali i poslje njega. Hrvatska je za Kutlom raspisivala međunarodne tjeralice i uhidbene naloge, ali to po običaju nije urodilo plodom. Dapače, pravosudne vlasti u BiH su u travnju 2013.godine odbile preuzeti izvršenje pravomoćne zatvorske kazne za Kutlu pa je slijedom toga početkom ovog mjeseca zagrebački županijski sud obustavio postupak izvršavanja zatvorske kazne nad osuđenim Kutlom, pošto je 13.srpnja ove godine u njegovom slučaju nastupila zastara. U zastari je završio i čuveni slučaj preuzimanja Tiska, a Kutle je nepravomoćno oslobođen za veliki dio optužbi iz afere Deubrovačka banka, nekoliko sudskih procesa još je u tijeku pred domaćim pravosudnim tijelima, no i oni bi uskoro mogli pasti u zastaru. Desetak pravosudnih postupaka koji su se vodili ili vode pred hrvatskim pravosuđem, uglavnom je doživjelo sudbinu nalik ovom posljednjem procesu pa je tako u zastari i slučaj vezan uz malverzacije u rovinjskoj Mirni teške skoro tri milijuna kuna, a u istom je ‘košu’ i afera Diona ‘teška’ oko 120 milijuna kuna. Premda iz zakonskih odredbi proizlazi da kaznena djela počinjena tijekom privatizacije ne zastarijevaju, državna odvjetništva po svemu sudeći nisu uspjela iznijeti dovoljno argumenata po kojima bi se slučajeve Mirne i Dione moglo uvrstiti u tu kategoriju, Kulti je za rukom pošlo u zastaru odgurati i jedan od krakova afere Gradski podrumi premda je 8u jednom od slučajeva vezanih uz tu aferu ipak pravomoćno osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora, međutim, u konačnici u zatvor ipak nije otišao. Skrasio se u svojoj rodnoj Hercegovini, u kojoj mu kako tvrde upućeni dobro ide, pokrenzuo je privatni biznis u Glamoču gdje je vlasnik ogromnog zemljišta na kojem je niknula farma goveda te se fokusirao na prizvodnju ekološke hrane.

Premda se o Kutli u javnom prostoru sve rijeđe progovara njegova biografija nije nepoznanica. Diplomirao je pravo kao jedan od najboljih studenata, već na studiju oženio se Ankicom Beljan. Nakon studija posao pronalazi kao revizor u nekadašnjem SIZ-u- mirovinsko-invalidskom osiguranju u Zagrebu. U Sloboštini kupuje kafić Moby Dick kojega vrlo brzo preinačuje u restoran, zatim kupuje restoran Globus na zagrebačkom Velesajmu, a poslovanje širi i na brojne druge djelatnosti, u jednom trenutku uz Kutlu se provezivalo 60-tak tvrtki, a baš kao i mnogi drugi iz te ere u HDZ se učlanjuje još 1989.godine, zlobnici će reći na vrijeme. Spretni hercegovački gen mora da je potpomogao u tome da Kutle u isti mah gradi svoju poziciju u stranci, ali i svoje poslovno carstvo kupujući udjele u Vjesniku, Astri i Slobodnoj Dalmaciji, mediju koji je svojedobno bio u vlasništvu čuvene Splitske banke. Medijsko carstvo širi kupnjom postaje TV Marian Radio Dalmacije, a u njegovom porftoliju spominje se i robna kuća Dalma kao i Kaštelanc rivijera te zagrebačka Diona. Tu su i udjeli na OTV-u, Obiteljskom radiju i TV Mreži. U prosincu 99-te dnevni list pokojnog Ive Pukanića Republika zagrebao je po aferi Grupo u sklopu koje je otkriven ortački ugovor između Kutle i Nine Pavića, Vinka Grubića i Ivića Pašalića, a iz onoga što je Pukanić pisao proizlazi da je ekipi coilj bio ovladati hrvatskim medijima. Nakon svega što se oko njega odvilo Kutle se povukao iz medijskog svijeta, ali i iz medija uopće, no arhive pamte da je progovarajući o svojem poslovnom slomu optužbe iznosio na račun nekadašnje tehnomenadžerske struje u HDZ-u prozivajući pritom Nikicu Valentića, Ivana Jarnjaka, Franu Lukovića, Karamarka i HNB. Prema Kutlinim riječima proces njegova progona počeo je 1999.godine kada je podnio kaznenu prijavu protiv nekadašnjeg premijera Zlatka Mateše i ondašnjeg guvernera Narodne banke Hrvatske Marka Škreba zbog njihove uloge u rasprodaji Hrvatske. I dok je on prozivao druge Uskok se uz ostalo bavio provjerama iskaza Kutline nekadašnje suradnice Milene Šenator koja je tvrdila da je Ivi Sanaderu dao 800 tisuća njemačkih maraka za pomoć pri ishođenju kredita od četiri milijuna maraka kod Hypo Alpe Adria banke. Istini za volju dotična je kasnije porekla svoj iskaz, a o iskazivanjima djelatnica Kamenskog do dana današnjeg ne zna se previše premda su one Kutlu nazivale ključnom osobom u pokušaju preuzimanja propale tvornice budući da su tvrtku preuzeli njegovi nekadašnji suradnici Antun Crlenjak i Davor Vlajčević kako bi na njegovu imovinu mogli staviti zabilježbe. Naknadno se saznalo da je u tim nekretninskim operacijama sudjelovao Nino Pavić koji je 2011.godine postao suvlasnik tvrtke Vilinske poljane koje su držale 18 posto dionica Kamentskom, ali i založena prava nad nekretninama te propale tvrtke. O tome da Kutle posluje po Hrvatskoj bez obzira na to što je u bijegu svojedobno je pak pisao tjednik Novosti tvrdeći da su u naselju Lanište najveći investitori ljudi povezani s Kutlom i to preko njegova kuma Hrvoja Gašparinca. Orion grupa u ovom je zagrebačkom naselju izgradila više zgrada, a novinari su progovarali o mreži od više desetaka tvrtki čija su upravljačka i nadzorna tijela popunjena Kutlinim suradnicima, bliskim srodnicima i kumovima. Riječ je o firmama u kojima se pojavljuju imena njegova sina Tvrtka Kutle, njegove bivše supruge Ankice Kutle kao i nećakinje Lidije Cebović koja je devedesetih bila direktorica njegova Krotela. Tu je i ime njegova suradnika Antuna Crlenjaka koji je kao direktor njegove Dastre skupa s Kutlom bio osumnjičen za izvlačenje 34 milijuna kiuna iz Hrvatske poslovne banke. Na tom popisu ovog medija Gašparinec je opisan kao osuđivani bivši francuski legionar s kojim se Kutle zbližio tijekom boravka u Remetincu. Ipak, valja spomenuti da se nigdje u registru trgovačkog društva tada nije moglo pronaći ime samog Kutle. Napise medija Business.hr koji je povezivao Kutlu s Orion grupom koja je gradila stanove na zagrebačkoj Jaruščici demantirao je Rajko Mlinarić, inače dugogodišnji Kutlin odvjetnik koji ga je branio u slučaju Gradskog podruma. Unatoč tom demantiju priča se nastavila pa se tako govorilo da je stopostotni vlasnik Orion grupe tvrtka TM Savjetovanje čija je direktorica bila Daniela Šegić, kao članovi NO spominjani su pak Kutlin suradnik Crlenjak i nećakinja Cebović, odnosno isti ljudi koji su slične funkcije imali u njegovoj Globus Grupi. TM Savjetovanje osim Orion Grupe spominjalo se i zbog vlasništva nad tvrtkom Lokacija čija je direktorica bila Lidija Matasić. Lokacija se zatim pripojila tvrtki Prkos koja je u vlasništvu Kutline nekadašnje supruga Ankice. Orion grupa se uz ostalo navodila i kao manji dioničar Kamenskog. Većinski je vlasnik Vino Ilok, nekadašnji Agro Ilok kojemu su pripojene tvrtke Jaručica i Dreus koje su se također povezivale s ljudima bliskima Kutli. Sva ta povezivanja nikada nitko nije problematizirao, a Kutle koji je nestao iz javnosti nije niti imao potrebe očitovati se o tim napisima koji su uz ostalo progovarali i o njegovom sinu Tvrtku koji se baš poput oca bavi poduzetništvom pa ga se povezivalo s tvrtkama Plavi ozon i Vintana. Riječ je o Kutlinom sinu iz prvog braka sa Ankicom Beljan s kojom ima i tri kćeri. Kći Jelena udala se za Ivana Medveda, mladića iz okolice Vinkovaca. Kada je propao njegov prvi brak Kutle se zbližava s odvjetnicom Dunjom Pešić s kojom ima sina Maksimilijana, o kojem se u javnosti ne zna previše. U Zagrebu Miroslav Kutle ima i brata, liječnika Antu Kutlu.