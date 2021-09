U SDP-U PONOVNO GORI! Bijesni članovi prozivaju Marković: ‘Sada se bavi komunalijama, a Bernardića je napadala’

Autor: Iva Međugorac

Od stranačkog savjetovanja u Tuhelju, na koje vodstvo SDP-a nije pozvalo izbačene članove, predsjednik te stranke Peđa Grbin imao je velika očekivanja. Ideja je bila da se stranački sukobi ostave po strani te da se u bolje sutra krene s reformskim paketom i riješenjima kojega su u svojim medijskim nastupima trebali predstavljati članovi i saborski zastupnici najveće oporbene stranke. Cilj im je bio, kako se uoči toga sastanka govorilo, ponuditi bolja rješenja za sve građane.

No, ako je suditi po reakcijama unutar SDP-a cilj nije ispunjen, a druženje na zagorskim bazenima rezultiralo je novim sukobima. Kako naglašavaju naši sugovornici iz Partije, prvi problem je u tome što se na druženje nisu pozvali izbačeni članovi.

”Ne možemo krenuti rješavati probleme u državi iz pozicije u kojoj smo svoje probleme gurnuli pod tepih. To je smiješna i nezrela igra koja pokazuje da Grbin nije dorastao ulozi predsjednika stranke. Valjda se prvo trebalo progovoriti o onome što je na nas ostavilo dubok trag. Sve ostalo je guranje glave u pijesak”, naglašavaju naši sugovornici iz SDP-a te napominju da je stranka i nakon Tuhelja ostala duboko podijeljena, a tako je bilo i u Tuhelju gdje se Davor Bernardić verbalno sukobio sa supetarskom gradonačelnicom Ivanom Marković, i to do te mjere da je Grbin osobno smirivao napetosti.

”Napetosti nisu nestale. Marković danas šuti i bavi se komunalijama. Ona je žena bez dlake na jeziku. Zašto nije prozvala Grbina? Zašto se tamo nije postavilo pitanje izbacivanja naših zastupnika i našeg zastupničkog kluba? Sve je to zapravo odrađeno traljavo. Glumimo da problema nema, a od problema se ne može hodati. Nije Bernardić za stranku bio idealno rješenje, ali rješenje nije ni ovo ignoriranje problema jer, kao što svi vide, naš rejting ne postoji. Ako se ovako nastavi nećemo postojati ni mi kao stranka. To se prečesto ponavlja, ali to je naprosto tako”, smatraju revoltirani SDP-ovci, koji poteze vodstva svoje stranke nazivaju nerazumnima.

Smatra to po svemu sudeći i Bernardić koji je i nakon Tuhelja u svojem televizijskom nastupu na N1 prozvao Grbina i družinu. ”Oni koji su režali na mene kao bijesni psi. Sada šute kao pudlice. Suočeni smo s time da je preko noći izbrisana gotovo petina članova. Nitko novom rukovodstvu nije stvarao nikakve probleme, nitko nije javno govorio protiv’’, nabrajao je Bernardić koji nije daleko od istine.

Na njegova nabrajanja u Tuhelju mnogi su napustili dvoranu. Pobunila se i Biljana Borzan, no pobuna u njenoj organizaciji u Osijeku sve je intenzivnija, a probleme koji sa svih strana pritišću najveću oporbenu stranku doista i jest sve teže nabrojati.