U SDP-U KLJUČA! Nezadovoljstvo, kaos i panika: Ni jedan kandidat ne zadovoljava! Stranci se bliži propast

Izbori za novog predsjednika najveće oporbene stranke postaju sve zanimljiviji, poznatoj trojki u posljednjem trenutku pridružio se bivši ministar i nekadašnji saborski zastupnik Ranko Ostojić.

No, unatoč tome poruke koje SDP-ovi kandidati za predsjednika stranke kolektivno šalju usmjerene su uglavnom na manjkavosti u funkcioniranju stranke, i dijagnosticiranju problema, dok s druge strane niti jedan kandidat za sada nije ponudio ni jedno konkretno riješenje za sve ono što tišti socijaldemokrate. Da ih se ne potpisuje, izjave Peđe Grbina, Mirele Ahmetović i Željka Kolara bilo bi teško razlikovati.

I kada ih međusobno usprodite razlika nije pretjerano vidljiva, a uz to, sve ono što oni tvrde danas tvrdio je svojedobno kao kandidat za predsjednika SDP-a Davor Bernardić, na kojega je pala krivica za sve ono loše što se stranci dogodilo. Međutim, izgleda da ova ”nova” družina i bez Bere nema riješenje za sve snažniju i medijski sve prihvatljiviju zeleno-lijevu koaliciju s jedne strane, te za snažan HDZ s druge strane.

Što se Plenkovića tiče on u SDP-u konkurenciju definitivno nema, posljednjih nekoliko tjedana otkako je formirana Vlada nitko iz SDP-a nije se oglasio ničim kvalitetnim, ni opipljivim, s druge strane ekipa iz Možemo ne prestaje se oglašavati. Sviđali se oni nekome ili ne, novi oporbenjaci progovaraju o temama poput obnove Zagreba, gospodarstva, ekonomije, o tome govore i Mostovci, ali i ostali oporbeni zastupnici izuzev SDP-a koji je na ovim izborima zbog loše formiranih listi izgubio svoje najjače govornike. Sva je priča među njima svedena na unutarstranačke izbore i neki novi SDP no nitko od kandidata za predsjednika stranke nije precizirao što bi taj novi SDP trebao biti i koje će ideje provodit.

I Grbin, i Ahmetović i Kolar daju naslutii da nakon Bere stiže Bero, ali i da oni izuzev kritika nemajuu što drugo ponuditi stranci, Ostojić je pak operativac, iskusan i prokaljen političar, no veliko je pitanje ima li karizmu i energiju kojom bi mogao parirati Plenkoviću. Grbin je pak već kiksao tvrdeći da bi SDP na lokalnim izborima za gradonačelnika mogao podržati Tomaševića. Teško da stranci koja propada može pomoći šef koji je poraz priznao i prije nego li je sjeo u fotelju predsjednika. Grbinova obraćanja članstvu dijeluju kao popis lijepih želja, što je dvosjekli mač, jer na taj način ostavlja dojam populista, koji obećava novi SDP no bez sadržaja i programa. U stranci mu spočitavaju manjak karizme, i nedorečenost, a zamjerki imaju i na račun Mirele Ahmetović koju smatraju nesamostalnom, budući da iza nje evidentno stoji Zlatko Komadina, koji nije smogao snage da se sam kandidira na stranačkim izborima.

Ahmetović je uspješna načelnica Omišlja, godinama je u SDP-u, odmjerena je i radišna, vrlo ambiciozna žena koja je ulazila u konflikte s Ćorićem oko gradnje LNG terminala na Krku, za razliku od Grbina ima iskustva u operativnom dijelu vlasti, dobro poznaje financije, međutim, slaba joj je točka baš ta neprepoznatljivost i nesamostalnost.

Što se Kolara tiče za njega kažu da je operativac, ali ne i retoričar, no njegove ideja o obnovi stranačkih organizacija ne zvuči posve promašena. Činjenica je da trećina SDP-ovih organizacija uopće ne funkcionira, ali je upitno koliko on može doprinijeti tom funkcioniranju. Za neupućene, Kolar dolazi iz zagorskog ogranka stranke, u kojem sve konce još uvijek vuče Siniša Hajdaš-Dončić koji je otvoreno podržao Grbina, sumnja se da se Kolar kandidirao za predsjednika kako bi ovladao zagorskim ogrankom Partije te srušio Hajdašev utjecaj, dok neki tvrde da je on kandidat Rajka Ostojića koji želi spriječiti dolazak Grbina na čelo stranke.

Istovremeno u SDP-u ističu kako Kolar ima potporu među lokalnim dužnosnicima, što bi mu moglo koristiti u borbi za predsjedničku fotelju. Grbina pak podržavaju u njegovoj Puli i Istarskoj županiji, dok je zbog Ahmetović upitan njegov položaj u Primorsko-goranskoj županiji, Grbina podržava nekoliko gradonačelnika, a Kolar navodno uživa potporu u slavonskim ograncima stranke te dakako u svojem Zagorju, istovremeno u Dalmaciji koja bi za rezultate izbora mogla biti odlučujuća najbolje kotira Ostojić, koji se već okušao kao kandidat za predsjednika stranke no bezuspješno.

Sve u svemu dojam je da je pred SDP-ovcima teška borba, tko god da pobjedi, neće mu biti lako nositi se s problemima koji tište stranku.