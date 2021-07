U SDP-u GORI! KAOSU SE NE NAZIRE KRAJ: Žestoke prozivke na račun Biljane Borzan: Zašto ona sada šuti?

Autor: Iva Međugorac

U svojem posljednjem medijskom istupu bivši šef SDP-a Davor Bernardić kao krivce za izbacivanje Rajka Ostojića i Gordana Marasa, uz predsjednika Peđu Grbina, Ivana Račana i Mišu Krstičevića, prozvao je bivšeg ministra Sinišu Hajdaša Dončića, ali i europarlamentarku Biljanu Borzan, koja je već neko vrijeme u nemilosti slavonskih organizacija svoje stranke, što zapravo i ne iznenađuje s obzirom na rezultate koje je najveća oporbena stranka ostvarila u tom dijelu zemlje.

Kako kažu naši sugovornici iz osječkog SDP-a, oni i na gradskoj i na županijskoj razini još od parlamentarnih izbora svjedoče potpunom raspulu, za što najveću odgovornost ima Borzan koju mnogi prozivaju radi toga što stranka na lokalnim izborima nije imala adekvatnog kandidata ni za grad Osijek, ni za županiju.

Kako naglašavaju, stranka je ondje potpuno devastirana. Borzan najveći dio vremena provodi u Bruxellesu gdje gradi svoju europsku karijeru, a sav trud kojega u SDP u ovom kraju ulaže Domagoj Hajduković pada u vodu, jer za razliku od drugih, on ima hrabrosti kritizirati odluke “velikog vođe Grbina”.

”Gdje god se u Slavoniji na izborima upleo Grbin s Biljanom Borzan, mi smo tu doživjeli debakl, da je stranka u Vukovaru recimo stala iza Sabe mi bi imali kakav, takav rezultat, ovako smo se izblamirali kao nikada. Mi zapravo svojim djelovanjem ovdje u Slavoniji šaljemo poruku da smo mrtvi, da ne postojimo i da se ne zna tko nam glavu nosi, to je suludo, i nedopustivo, a nas ‘obične’ članove nitko ništa i ne pita, da se razumijemo za nas sluha nije imao ni Bernardić, on je u četvrtu izbornu jedinicu za nositeljicu liste poslao Sabinu Glasovac koja je političku karijeru izgradila u Zadru. Nitko protiv nje nema ništa, ali ispalo je da smo svi mi ovdje nesposobni”, kažu naši osječki sugovornici kojima smeta to što Borzan sada šuti, baš kao što je šutjela u Milanovićevu mandatu.

”Ne reagira na izbacivanja iz stranke, nije reagirala na Milanovićevu samovolju, ali je zato znala odmah u noći nakon parlamentarnih izbora zatražiti Bernardićevu smjenu, zašto sada šuti, zašto je šutjela nakon lokalnih izbora”, pitaju se naši sugovornici te napominju kako Borzan stranci nije pomagala ni na parlamentarnim izborima kada im se nije željela pridružiti u četvrtoj izbornoj jednici.