U SABORU ZARAĐUJE VIŠE OD 19.000 KUNA! Škorina kartica VRVI od nekretnina: Ovo su najnovije teorije o njegovom odlasku

Autor: Iva Međugorac

Premda Miroslav Škoro odlazi s čela Domovinskog pokreta, zastupničkog mandata ipak se ne misli odreći. Upravo je to podloga za niz teorija koje javnim prostorom cirkuliraju posljednjih nekoliko dana. S jedne se strane tvrdi da Škoro zadržava svoj mandat kako bi nakon ljetne stanke Sabora postao HDZ-ov žetončić, dok drugi vjeruju kako je upravo Škoro taj koji je svoju stranku napustio zato što nije htio popustiti pod pritiskom i upustiti se u suradnju s Plenkovićem.

Jedna od teorija je i ta da Škoro mandat zadržava radi imuniteta, u slučaju da se nastave istrage vezane uz zagrebački Advent na kojem je i sam imao kućicu. Što je od tih teorija istina, i ima li u teorijama uopće istine zna samo Škoro, koji usput budi rečeno prema imovinskoj kartici spada u skupinu najplaćenijih saborskih zastupnika. Njegova plaća naime iznosi 19.528,56 kuna, što i ne čudi budući da govorimo ne samo o zastupniku već i o potpredsjedniku Sabora. Prije svojeg političke karijere, Škoro je od glazbe godišnje zarađivao 450 tisuća kuna, dok je njegova supruga Kim Ann suvlasnica tvrtke Campus, gdje mjesečno zarađuje 4.211 kuna neto. Pored toga dobiva još 5.000 kuna mjesečno od imovine i imovinskih prava.

Na popisu Škorine imovine nalazi se kuća od 826 m2 u vlasništvu njegove supruge, a ova nekretnina procjenjena je na više od četiri milijuna kuna. Nadalje, supruga je suvlasnica polovine građevinskog zemljišta od 1251 m2 u Zagrebu koje je procjenjeno na 1,2 milijuna kuna. Kim Ann Škoro suvlasnica je i 20 posto oranice u Resniku površine od 3375 m2 koja prema procjenama vrijedi 150 tisuća kuna. U imovinskoj kartici spominje se i još jedna oranica u Resniku od 1440 m2 vrijedna 162.000 kuna, a i tu je kao suvlasnica navedena Škorina supruga. Pjevač je pak vlasnik kuće s okućnicom u Višnjevcu, ova nasljeđena nekretnina od 770 m2 procjenjena je na 80.000 kuna. Vinograd u Mitrovcu pored Kutjeva površine od 16.195 m2 također je dio Škorine imovine, u istom mjestu nalazi se i livada od 7.791 m2 vrijedna 10.000 kuna.

Kuće, šume, dionice, tvrtke…

U Mitrovcu se nalazi u šuma u Škorinom vlasništvu, dok u Donjoj Drenovi Škoro posjeduje dvije oranice ukupne vrijednosti od 350.000 kuna. U Tribunju Škoro također posjeduje 1,7 milijuna kuna vrijednu kuću s okućnicom površine 996 m2, tamo se nalazi i kuća od 267 m2 procjenjena na nešto manje od pola milijuna kuna. Škoro je vlasnik osobnog automobila Mercedes, iz 2017. godine, čija se vrijednost procjenjuje na 360.000 kuna, tri su milijuna kuna vrijedni Škorini udjeli u fondu Erste Adriatic Bon, a supruga i on imaju svaki po 276 dionica HT-a. No, ni to nije sve. Škoro ima i 0,25 posto udjela u tvrtki Monperin iz Bala.

Na štednji ima oko 724 tisuća kuna, te 409 tisuća eura. Supruga mu pak na štednji ima nešto više od 25 tisuća američkih dolara. U predsjedničkoj kampanji kada se Škoru predstavljalo kao uspješnog poduzetnika spominjao se i niz njegovih tvrtki koje su mahom uspješno poslovale, u tom kontekstu prije svega spominjao se Campus. Riječ je o tvrtci koja je prije dvije godine imala šestero zaposlenih s prosječnom plaćom od 5324 kune. Tvrtka se bavi naplatom autorskih prava za Škorine pjesme, brine se o njegovim nastupima, a osim toga u sklopu Campusa godinama je etiketa Vina Škoro. Campus je u trenutku kada se Škoro odlučio politički angažirati ostvarivao prihode od tri milijuna kuna, dok je dobit te 2019.godine iznosila 293 tisuće kuna.

Biznis s parkingom

U toj istoj godini Škoro je sa kumom Brankom Žibratom bio vlasnik tvrtke MB Kvadrat koja se bavila naplatom parkinga ispred bolnice Merkur, što se nerijetko problematiziralo tijekom njegova političkog angažmana. Prihodi od milijun kuna i gubitak od 154.700 kuna obilježili su poslovanje ove tvrtke u 2019.godini kada se Škoro odlučio politički angažirati, no Škoro godinu dana kasnije prodaje svoje udjele u tvrtci kumu s kojim je u ovaj biznis ušao. Lani je Škoro prodao pet posto udjela u tvrtci Omega Software, dok prema imovinskoj kartici još uvijek ima udio od skromnih 0.25 posto u tvrtci Mon Perin iz Bala.