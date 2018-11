U RALJAMA BIROKRACIJE: Hrpa papira, živaca i novca potrebni su da preživite hrvatsku državnu ‘šaltersku stvarnost’

Poduzetnički put Filipa Višića kroz birokratsku šumu do željenog cilja – izgradnje vlastitog krova nad glavom u domovini

Hrvatska spada među “najbirokratskije” države na svijetu – nikako nije nova činjenica, no njezina težina osjeti se pri svakom posjetu šalteru državne institucije u potrazi za nekim poslovno ili privatno uvjetovanim dokumentom.

Sve je to iskusio i zagrebački poduzetnik Filip Višić (37), član Virtualnog ženskog poduzetničkog centra, koji je sa svojom suprugom Larom (35) te kćerkom i sinom odlučio krenuti u projekt pod nazivom „Moja kuća“ inventivno digitalno djelo dokumentiranja svih etapa izgradnje vlastitog doma kroz šumu hrvatske birokracije, nepreglednu hrpu dokumentacije, široku problematiku kreditiranja, glavobolje financiranja, mučninu projektiranja, ali i pronalaska majstora, potrebnog materijala te izvedbe svih radova.

A jedna od najtežih etapa svakako je ishođenje potrebne dokumentacije za gradnju kuće o čemu poduzetnik Filip Višić također progovara u detalje kroz svoj blog, te uz web video. Naglašava da će u slučaju „građevinske situacije“ u kojoj se našla njegova obitelj, biti potrebno i četiri godine da se riješi u cijelosti sve vlasništvo (čitajte papirologiju) na parceli gradnje.

Potrebna dokumentacija za izgradnju kuće obuhvaća: idejni projekt gradnje, rješenje o uvjetima građenja, dokaz o vlasništvu, geodetski elaborat, te ukoliko je potrebno rušiti staru kuću kako bi se sagradila nova kao u našem slučaju potrebno je provjeriti uvjete gradnje u odsjeku za graditeljstvo i urbanizam općine. Za naš objekt bilo je potrebno dokazati legitimitet (građevinska dozvola s nacrtima ili potvrda iz katastra da je isti izgrađen prije veljače 1968. godine) prijašnjeg objekta i svu popratnu dokumentaciju o legalizaciji ukoliko se ista radila. Ako ne postoje nacrti prijašnjeg objekta tada je potrebno napraviti arhitektonsko snimanje i iscrtavanje projekta što će kasnije služiti za smanjenje troškova komunalne naknade za novi objekt. Sve skupa vremenski najmanje tri mjeseca hodanja i vađenja dokumenata, što je vrlo optimistična prognoza koliko će vam trebati dana (mjeseci, godina) da odradite ovaj dio papirologije – ističe Filip Višić koji ističe da je posebno poglavlje obilazaka šaltera dogovor oko priključaka na opskrbu električnom energijom, plinom, vodom, kanalizacija, telefon…

Problema pri želji uhvatiti se u koštac s hrvatskom birokracijom ima previše, a najčešći su što sami službenici plaćeni da rade svoj posao, ne znaju ili ne žele raditi, pružaju krive informacije, nerijetko dobivate proturječne informacije o istom slučaju, te nije začuđujuće i kada prikupite sve informacije, da opet ne znate što vam je točno činiti i što točno od dokumentacije morate imati, upozorava ovaj poduzetnik. No, ističe i da ima svijetlih primjera u katastrofi zvanoj hrvatska birokracija.

Pohvalno je što postoji aplikacija e-građanin pa nije bilo potrebno odlaziti na dva mjesta kako bi se ishodili dokumenti o vlasništvu. Ukoliko je vrijeme godišnjih odmora (srpanj i kolovoz) – ishođenje građevinske dozvole produžuje za cca dva mjeseca jer službenika nema, a nitko ih ne mijenja u to vrijeme. Što se tiče isključenja priključaka se sve relativno brzo obavilo, a posebno treba pohvaliti zagrebačku Gradsku Plinaru jer su sve izvršili u roku, naravno nakon izvršene uplate – približava svoja pozitivna iskustva poduzetnik Filip Višić koji smatra da proces dokumentiranja izgradnje kuće za svoju obitelj te gradnje vlastitog krova nad glavom smatra nužnim kako bi prije svega sebe, a zatim i sve koji će krenuti njegovim putem, osvijestio koliko je to zahtjevan put:

Blog o izgradnji kuće Moja Kuća – prvi blog takvog tipa u Hrvatskoj koji obuhvaća sve od financiranja i pripreme glavnog plana, preko rušenja i gradnje objekta, pa do uređenja interijera i okućnice, sasvim je bila razumljiva digitalna gesta u kojoj pretačem svoju obiteljsku stvarnost. Svi govore o demografskoj obnovi, o potpori mladim ljudima da bi zasnovali obitelj, da bi ostali u Hrvatskoj, a nitko ne govori koliki nas problemi u navedenom čekaju. Pa sam odlučio pisati i snimati sve što radim i sve što prolazim gradeći vlastiti krov nad glavom. Supruga i ja smo razmišljali o odlasku iz Hrvatske, no ipak smo ostali. Rođenjem prvog djeteta shvatili smo kako je vrijeme za odluku o kupnji veće nekretnine no što je ova u kojoj trenutno živimo, a živimo u stanu koji nije dovoljno velik za sada već četveročlanu obitelj. I sada se lovimo u koštac s hrvatskom stvarnošću, koju kroz blog „Moja kuća“ želim objektivno, bez uvijanja, kroz i najsitniji detalj koji nekome može biti od koristi, pokazati kakav je to križni put. I vjerujem da ću uspjeti u dva cilja: da to zorno prikažem i da sagradim kuću za dvije godine koliko sam procijenio da mi treba vremena – komentirao je poduzetnik Filip Višić svoju najnoviju aktivnost.

Gradnja kuće počela je drugoj polovici rujna ove godine, a sve korake od temelja do krova možete pratiti na blogu Moja kuća.