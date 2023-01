U POZADINI PALADINOVA ODLASKA JE PUPOVAC! Plenković Bačića pretvara u političkog mrtvaca

Autor: Iva Međugorac

Nasmijan od uha do uha Ivan Paladina ušao je u Vladu iz koje odlazi kao ministar graditeljstva koji se baš i nije proslavio po pitanju obnove potresom porušene Banovine, što je tek jedan od razloga za njegovom smjenom. Nije tajna da je Plenković Paladina u svoju Vladu uveo kao nestranačkog stručnjaka i menadžera od kojega se puno očekivalo, no on je stigao kao spasonosno rješenje za premijera koji je tada muku mučio s pronalaskom nasljednika za privedenog Darka Horvata. Prvi Plenkovićev prijedlog bio je da novi ministar graditeljstva postane Stjepan Čuraj iz HNS-a što nisu prihvatili koalicijski partneri, s druge pak strane Paladina u HDZ-u nisu do kraja prihvatili stoga što nije član njihove stranke, dok je dobar dio premijerovih suradnika upozoravao na to da Paladina za sobom vuče potencijalne afere koje uključuju i njegove proruske veze.

Nitko se nije založio za Paladinu

Sve to Plenković je zanemario, ali to što obnova ne miče s mrtve točke nije mogao ignorirati. ”On i Paladina mjesecima ne komuniciraju, rok za potrošnju europskih milijuna za obnovu je lipanj ove godine, Plenković se tu nije imao na koga osloniti i morao je djelovati, odgovornost je prebacio na Paladinu i najavio da se osobno uključuje u proces obnove, s tim da treba reći kako je Paladina Plenkoviću na posljednjem sastanku predlagao osnivanje Ministarstva obnove na što on nije pristao”, kaže naš sugovornik iz Vlade te dodaje da se za Paladina nije ni pokušavao zauzeti bivši ministar Tomislav Ćorić pa ni Mate Granić koji je navodno stajao iza njegova ulaska u Vladu.





”Na jedan način njih su dvojica postigli kompromis, Plenković nije bio zadovoljan, a Paladina više nije imao volje boriti se s vjetrenjačama. Obnova nije pripremljena, njega je u ministarstvu dočekao kaos, a s druge strane nadređeni mu je bio Hanžek s kojim on nije pronašao zajednički jezik. Plenković se sve do sada nije htio odreći Hanžeka, i sada smo tu gdje jesmo”, kaže naš sugovornik te dodaje da je i koalicijski partner HDZ-a, SDSS-ov Milorad Pupovac od Plenkovića zahtijevao Paladinov odlazak, ali i odlazak Hanžeka.

Paladina nije kliknuo s Pupovcem

”Paladina s Pupovcem nije bio u dobrim odnosima jer je ovaj još uvijek stava da se obnova najbolje provodila u eri Borisa Miloševića, no to nigdje nije vidljivo. Da se obnova tada počela pripremati onda bi Paladina kao ministar imao sa čime raditi”, ističe naš sugovornik te odbacuje teze o tome da je Paladina u Vladi odradio neke svoje navodne mutne poslove, što se ranije spominjalo u djelu stranke, medija i Vlade.

”Dovoljno o ministarstvu govori to što nitko značajan ni iz stranke, ni iz struke nije želio preuzeti tu poziciju pa je Plenković morao intervenirati s Brankom Bačićem kao sa spasiteljem. Tu vlada potpuni kaos, a svatko onaj tko se primi tog posla može se proglasiti političkim mrtvacem, Paladinova sreća je što on ne ovisi niti je ranije ovisio o politici”, zaključuje naš sugovornik.