U POZADINI KORONE! Kome Vlada doista pomaže? Pravnik otkrio profitere

”Vlada je jučer zatražila od sindikata javnih i državnih službi da odustanu od isplata božićnica, regresa i jubilarnih nagrada u ovoj godini i zatražila da prihvate suspenziju rasta osnovice prema kojoj je plaća u 2020. trebala rasti za 4 posto. Sindikati su iznijeli jedinstven stav – za njih je Vladin zahtjev neprihvatljiv. Podržavam stav sindikata,a reći ću vam i zašto. Među tvrtkama kojima Vlada isplaćuje razne potpore u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)” nalazi se i veliki broj tvrtki raznih tajkuna i tajkunčića koji su u priči zvanoj pretvorba i privatizacija na hrvatski način odnosno pljačka i grabež opljačkali Hrvatsku”, upozorava pravnik i hrvatski suverenist Pero Kovačević pa napominje:

”Podsjetimo se, Državni ured za reviziju je utvrdio da je u čak 1556 revidiranih tvrtki utvrđeno da su privatizirane nezakonito, da je za tek njih 75 pretvorba i privatizacija provedena na zakonit način. Pretvorba i privatizacija, obavljena je u interesu tek jedan posto onih koji su se bogatili dok je Hrvatska ratovala, da ti isti danas ponovno obespravljuju radnike, a predstavljaju se kao glavni borci za pravnu državu. Recite mi nije li to apsurdistan, Vlada pomaže onima koji su opljačkali zemlju,a rezala bi plaće javnim i drugim službama, a mi svi bi otplaćivali tu pomoć istim tim tajkunima. Eto,zbog čega je potrebno uvesti institut ovjere vlasništva. O pravosuđu bih osobno mogao govoriti satima, a ni tad vam ne bih uspio reći sve što želim, međutim, ono što se može sada reći jest to da želimo provesti takozvanu ‘financijsku lustraciju’ kojom želimo obuhvatiti period pretvorbe i privatizacije odnosno ‘pljačke i grabeži’ do danas gdje svako malo svjedočimo nesrazmjeru primanja i imovine visokih političkih dužnosnika”, napominje pravnik pa ističe da Suverenisti žele uvesti institut ovjere vlasništva po načelu koliko toga si zaradio, toliko možeš i imati.

”Dakle imovina i prihodi moraju biti u srazmjeru, a sve ostalo biti će oduzeto. Slično možemo govoriti i o pretvorbi i privatizaciji. Dakle kupoprodajnim ugovorom određeno je da se određena firma mogla kupiti za 10 milijuna kuna, a uplaćeno je samo 10 % tog iznosa. U tom slučaju, vlasništvo nije stopostotno. Prema tome, ukoliko se ostatak iznosa ne podmiri u roku od 6 mjeseci, 90% vrijednosti se oduzima. Time bi se bavila agencija za oduzimanje otete imovine.Istovremeno bi se provodila i takozvana ‘funkcijska lustracija’. Dakle, sve osobe koji rade recimo u odvjetništvu, sudstvu ili bilo kojim institucijama pravne države koje nisu djelovale i koje su učinile propuste činjenjem ili nečinjenjem i tako otvorile vrata pljački i grabežu morat će napustiti svoje funkcije. Dakle, dvije lustracije”, zaključuje Kovačević.