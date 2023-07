U ponedjeljak se saznaje Filipovićeva sudbina! Plenković uhvaćen u laži: Ovo je prvi put da se opravdava

Autor: Iva Međugorac

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a koja se treba održati već ovog ponedjeljka trebala bi biti rasvijetljena politička sudbina ministra gospodarstva Davora Filipovića, njegova savjetnika Jurice Lovrinčevića, ali i prvog čovjeka HEP-a Frane Barbarića. Dok jedan dio HDZ-ovaca tvrdi kako će se Plenković riješiti ovog trojca kako bi sačuvao svoju poziciju, jer je ovo prvi put da Plenković u nekoj aferi opravdava samog sebe tvrdeći kako o viškovima plina i problemima s HEP-om ništa nije znao, drugi u vladajućoj stranci tvrde kako Plenković nikoga od njih neće dirati jer bi time na sebe svalio još veće probleme.

Podijeljena mišljenja u HDZ-u

Dobar dio HDZ-ovaca nije oduševljen idejom o micanju Barbarića, jer kažu da je iz HEP-a jasno potvrđeno kako je Filipović znao ili barem morao znati pojedinosti o problemima s viškom plina, a osim toga podsjećaju i da je spornu Uredbu potpisao premijer Plenković koji se izgleda spleo u mrežu vlastitih konfuznih izjava. ‘





‘Plenković i Filipović su detaljne informacije o stanju u HEP-u redovito dobivali, to je potvrđeno i kroz medije. Barbarić ih je detaljno izvještavao i uzaludno upozoravao na dramatično stanje vezano uz prodaju uskladištenog plina po niskim cijenama, on je spominjao HEP-ove višemilijunske gubitke, ali Plenković na to nije reagirao”, nabraja naš sugovornik iz vladajuće stranke te napominje da se i unutar HDZ-a postavlja pitanje zbog čega Plenković ništa nije poduzeo i zašto je dopustio da se ovaj slučaj razvije u veliku plinsku aferu s kojom u pitanje dovodi osvajanje trećeg mandata, ali i svoj opstanak na vladajućoj poziciji.

”Plenković je i novinarima u prvim danima ove afere govorio kako on ne zna ništa o tome i da tek prikuplja informacije, što nije točno i iz čega bi se moglo zaključiti da je Plenković u najmanju ruku skrivao istinu, a on zajapuren, crven i drhtavog glasa skreće s teme i govori o viškovima na koje nisu bili upozoreni što nije točno”, kaže naš sugovornik te dodaje da je Plenković taj koji je svojom odlukom imenovao stručnjake u Krizni tim za provedbu plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom.

Nije i ne može biti dobro

”Plenković sada djeluje kao da traži opravdanje i alibi za sebe, za svoje propuste i za ovu aferu koja od početka miriše na nešto veliko, to nije i ne može biti dobro, on nikada do sada nije bio u ovako nezavidnom položaju i u ovako nezavidnoj poziciji, a pitanje je hoće li odlazak Filipovića ako do njega uopće i dođe zaustaviti ovaj skandal koji se otima kontroli i zbog kojeg su u napad krenuli i oporbeni zastupnici, i mediji, a osim toga Plenkovića sve izravnije prozivaju i stručnjaci za energetiku”, kaže naš sugovornik. Sve i da Plenković ništa o ovome nije znao, Filipović je u Vladu stigao kao osoba od njegova posebna povjerenja pa i tu članovi oporbe vide premijerovu odgovornost.

”To što se plin prodavao u bescjenje ne može biti odgovornost samo jednog, resornog ministra Filipovića već i premijera Plenkovića, koji se sada pokušava distancirati od Filipovića, no s njim bi to moglo biti malo teže i osjetljivije nego s drugim ministrima iz afera. Filipović gori od ambicije, njemu laska ministarska fotelja, on želi biti utjecajan i viđen, i teško da će se toga šutke odreći”, smatra naš sugovornik koji paniku u Plenkovićevim redovima iščitava i iz javnih istupa ministra Branka Bačića kojega Plenković i inače šalje u javnost kako bi smirio situaciju i umanjio problem, što mu sada ipak nije pošlo za rukom.

Pošlo je zato za rukom oporbi gurnuti ovu temu u središte pažnje pa se tako oglasio i Mario Radić, zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta koji je poručio kako je država talac osobnog rata ministra Filipovića s predsjednikom Uprave HEP-a, što po mnogima i jest pozadina ovog velikog skandala koji potresa Vladu premijera Plenkovića koji je još na početku ovog mandata najavljivao kako sa svojim ljudima želi ovladati unosnim energetskim sektorom.









Kakav će epilog imati ova afera teško je procijeniti, istraga je u tijeku, no jasno je da se ni Plenković, ni Filipović iz ovog slučaja neće izvući bez posljedica, kao što je to bilo uvijek do sada. Nakon što su objavljeni dokumenti o razlozima gubitaka HEP-a u plinskom poslovanju, u svakoj normalnoj državi ministar gospodarstva sam bi se od sebe povukao, FIlipovićeva pozicija naprosto nije održiva, on je i mimo ove teme pokazao da za vođenje ovako složenog resora naprosto nije sposoban, a izbjegavajući temu o HEP-u ujedno i pokazuje kako i on baš poput svojeg učitelja Plenkovića izbjegava odgovornost, što će s njegovom ulogom u HEP-u ipak teško proći jer on predstavlja i Skupštinu HEP-a. sve su to razlozi zbog kojih bi mu Plenković već u ponedjeljak morao zahvaliti na suradnju, no pitanje svih pitanja jest hoće li ova afera stati na FIlipovićevom odlasku- u HDZ-u strahuju da neće pribojavajući se za Plenkovićevu, ali i za poziciju svoje stranke čiji se rejting već počeo topiti.