U PITANJU JE NACIONALNA SIGURNOST! Plenković i Milanović pred nezapamćenim ratom: Na to su upozoravani mjesecima

Autor: Iva Međugorac

Dugo se i među saborskim zastupnicima oporbe, i na obavještajnoj sceni problematizirao rad VSOA-e pod palicom Ivice Kindera, na čiju su eliminaciju na koncu nakon višemjesečnog ignoriranja pristali i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović.

”Nevjerojatno je da su se njih dvojica oko nečega usuglasili, no njihovo usuglašavanje stiže prekasno, afere u VSOA-i traju godinama, a njih dvojica sve su znali i na sve ih se upozoravalo, svjesno ili ne štitili su Kindera, kompletan sustav se urušio, i tek sada kada je voda došla do grla njih dvojica nešto poduzimaju, VSOA je čisti primjer apsurda tvrde kohabitacije, mogu se Milanović i Plenković do sutra prepucavati oko kojekakvih političkih tema, ali ne može cijela država biti taoc njihovih svađa, država mora funkcionirati, a ovaj primjer pokazuje da to nije tako”, komentira naš sugovornik iz vojno-obavještajnih krugova koji smatra da VSOA nikada nije smjela dospjeti na naslovnice domaćih medija.

”To narušava ugled Agencije, ali i ugled države pa mi ovdje govorimo i o nacionalnoj sigurnosti, to nije nimalo benigno”, naglašava naš sugovornik. Naglasak na Kindera stavio je i Milanović tvrdeći da mu nije bilo nimalo lako pokrenuti proces njegove smjene, a unatoč tome što se u Agenciji gomilaju afere, predsjednik nije propustio priliku očešati se o ministra obrane Banožića. ”Možda je Milanović u pravu kada kritizira Banožića, ali ne možete to sa VSOA-om rješavati tako na toj jednoj uličnoj razini, to je preosjetljiva tema i to se tako naprosto ne radi”, vjeruje naš sugovornik koji se slaže s predsjednikovom tezom o tome da je VSOA-u potrebno reorganizirati.





Na afere nitko ne reagira

”Afere za ovaj sustav nisu ništa novo, godinama se vuku za VSOA-om, i godinama na to nitko ne reagira još od operacije Kameleon, imali smo zatim onu ogromnu aferu sa Darkom Grdićem i Ognjenom Preostom i otuđivanjem pet milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima, a ima tu i niz drugih internih skandala o kojima se niti ne govori”, nabraja naš sugovornik koji je razočaran Kinderom jer se od njegova dolaska u VSOA-u puno očekivalo. Umjesto da reorganizira Agenciju, u njegovom mandatu niknuli su novi skandali o kojima je ranije izvještavao i naš portal.

Svojedobno je tako Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Vijeće za građanski nadzor sigurnosnih službi i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora utvrdio nezakonite radnje koje su počinjene pod Kinderovim vodstvom VSOA_e na što je Milanoviću i Plenkoviću skrenuta pažnja, no nije poduzeto baš ništa premda je utvrđeno da je Kinder potpisao barem jedan nalog za provođenje nezakonitih mjera tajnog nadzora radi obračuna s osobom iz vojnog sustava koja je upozorila na nepotizam u Agenciji.

Karolina je upozoravala

”Prilično glasno i dugo na to je upozoravala Karolina Vidović Krišto, ali to nitko nije shvaćao ozbiljno sve do neki dan kada se saznalo za djelatnike VSOA-e koji su otuđivali novac na dnevnicama, ali nas u sustavu to ne čudi, ovdje vlada potpuni kaos, svatko vuče za sebe i na svoju stranu, ljudi se grebu za pozicije, i tu onda opet imate i političke klanove, jedni su oni bliski Milanoviću, Draganu Lozančiću i Marekoviću, a drugi bliski Plenkoviću, ima tu još i kadrova Milijana Brkića, Božinovićevih kadrova. Naravno da u VSOA-i ima vrhunskih stručnjaka, i ljudi koji savjesno obavljaju svoj posao, ali takvi pored ovog kaosa ne dolaze do izričaja”, kaže naš sugovornik koji se nada da bi novi ravnatelj mogao dovesti sustav u red, no njegovo imenovanje moglo bi biti problematično jer Plenković namjerava u VSOA-u dovesti nekoga iz svojih redova, dok se u Milanovićevom timu već sada toj ideji opiru pa bi uskoro mogli svjedočiti još jednom žestokom sukobu Pantovčaka i Banskih dvora, koji će se voditi oko sustava kojemu je po hitnom postupku potrebno novo apolitično vodstvo koje će Agenciju restrukturirati i pokrenuti.