U ovom hrvatskom gradu od nove godine više se ne plaća parking

Autor: Dnevno.hr

Dok su se brojni gradovi zbog ukidanja prireza i inflacije odlučili na dizanje cijena komunalnih usluga, u jednom na istoku Zemlje odlučili su se za drugačiji pristup. Gradske vlasti u Županji odlučile su da od prvog dana 2024. godine svim građanima koji imaju prebivalište na gradskom području parkiranje bude potpuno besplatno.

Direktor Čistoće, Ante Klanac najavio je kako će besplatno parkiranje biti omogućeno uz kartu koju je moguće ishoditi predočenjem osobne iskaznice i prometne dozvole. Dosad je, doznaje Večernji, izdano oko 1800 besplatnih karata za parkiranje.

“Vjerujemo kako će dobrobit koja će biti ostvarena za naše sugrađane nadmašiti izgubljeni prihod. Nije mi poznato da je bilo koji drugi grad u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa i široj okolici, donio sličnu odluku”, rekao je Klanac.

Neki će ipak plaćati

No, tek treba vidjeti kakve će reperkusije ova odluka imati na gradski proračun. Klanac očekuje da će se prvi pokazatelji vidjeti nakon tri mjeseca.

Sva javna parkirališta u Županji nalaze se u jednoj zoni, gdje se naplata vršila radnim danima od 7 do 19 sati te subotama od 7 do 12 sati. Jedan sat parkiranja koštao je 40 centi, dok je dnevna karta vozače stajala 7,96 eura. Bilo je moguće kupiti i mjesečnu kartu za 11,95 eura te godišnju za 119,45 eura. Ove cijene i način naplate ostat će za vozače koji nemaju prebivalište u Županji te one koji nisu ishodili besplatnu kartu za parkiranje.