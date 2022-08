‘U NIŠTA!’ KOSOR OPRALA SUSTAV: ‘Badava nam mostovi ako se ne može pomoći čovjeku koji se bori za život’

Bivša premijera Jadranka Kosor, inače poznata kao britka komentatorica društvenih zbivanja, na svom je Twitter profilu kritizirala naš zdravstveni sustav zbog postupanja u slučaju smrti novinara Vladimira Matijanića.

“U ništa” nam sva slavlja i mostovi i govori i sva ta izvanjska pozlata i talambasanje, ako sustav ne može, ne zna ili neće učiniti sve da pomogne čovjeku koji se bori za život”, napisala je Kosor, koristeći alkarski izraz za promašaj i to na dan održavanja Sinjske Alke.

Podsjetimo, novinar Matijanić je 5. kolovoza preminuo u Splitu u 51. godini.

Njegova životna partnerica Andrea Topić iznijela je niz detalja o postupanju splitskih liječnika i Hitne pomoći jer Matijanić, unatoč traženju pomoći zbog otežanog disanja uslijed oboljenja od covida, nije hospitaliziran.

Kako je također navela, desetak puta su zvali Hitnu, tražeći hospitalizaciju jer je Matijanić imao Sjogrenov sindrom i intersticijsku bolest pluća te sumnju na još dvije autoimune bolesti.

Beroš poslao inspekciju, uključio se DORH

Ministar zdravstva Vili Beroš u splitski KBC i Zavod za hitnu medicinu SDŽ poslao je inspekciju, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da će i policija istraživati okolnosti smrti novinara.









Dr. Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, kazao kako ne vidi, što se Zavoda za hitnu medicinu tiče, u čemu njihovo postupanje nije bilo u redu.

Milanović: Ako je dio toga točno, nije dobro

Ovaj su slučaj danas u Sinju komentirali predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.

"On je prije svega čovjek, a onda novinar. Ono što je izjavila njegova partnerica, to je cijeli niz jako ozbiljnih stvari, toliko ozbiljnih i zabrinjavajućih da to treba detaljno ispitati. To je nevjerojatno. Ako je dio toga točno, nije dobro", istaknuo je Milanović.









Plenković: Treba sve ispitati

Plenković je rekao da je uvijek grozno kada umre netko tako mlad.

“Treba sve ispitati, ministar je najavio da će provesti nadzor, DORH isto provodi izvode. Sad nemam informaciju koja bi bila dodana vrijednost ovome što smo pročitali medijima”.