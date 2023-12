U Mostu pucaju po šavovima: Dio članstva buni se zbog Raspudića, prijeti im debakl

Ne treba biti neki pretjerani ekspert za politiku da bi se u okvirima hrvatske društveno-političke scene zaključilo kako svi oni koji se na političkoj sceni nastoje probiti uz zaziranje od ideologije teško mogu uspjeti. Svojedobno je nastojeći se lišiti ideološkog predznaka na političku scenu ušao Most vođen metkovskim gradonačelnikom Božom Petrovom.

Kako je vrijeme odmicalo tako su valjda i Mostovci unutar sebe počeli uviđati da je krajnje vrijeme da izađu iz ormara pa su se tako odlučili definirati kao strankadesnog centra, izlazeći pri tome iz ormara onda kada je bilo sasvim jasno da premijer Plenković svoj HDZ čvrsto pozicionira u političkom centru sa sve manjom mogućnošću skretanja u desno.

Da je Mostova desna orijentacija ipak upitna dalo se naslutiti onoga časa kada se ‘outao’ njihov Nino Raspudić koji je u želji za vladajućom foteljom pozvao na formiranje vlade s ideološkim moratorijem nudeći pri tome suradnju oporbenim strankama lijevog predznaka.

U šoku i nevjerici

U šoku i nevjerici dobar dio Mostovih birača slušao je i gledao poruke mostarskog filozofa, a onda je ovih dana uslijedila dodatna pljuska. Sve i da je Raspudić pretjerao i zabrazdio, Nikola Grmoja potvrdio je da je Most po cijenu dolaska na vlast spreman prigrliti Peđu Grbina i njegov SDP.

Svo to vrijeme Most se postavlja kao kamen spoticanja u ujedinjenju desnice, što već dugo zagovara Domovinski pokret i njihov predsjednik Ivan Penava.

I baš je u ovo blagdansko vrijeme postalo jasno da i građani počinju uviđati da doista samo u Penavi i njegovoj stranci mogu pronaći jedinu desnu političku opciju u našoj zemlji, u kojoj se desnica bezbroj puta raslojila i ostala na cjedilo zbog onih koji su se trpali u konzervativne redove prodajući se potom za vlastite interese i sitne funkcije.

Penava pri vrhu

Prema istraživanju koje je provela agencija Ispos Puls o podršci premijerskim kandidatima najviše razloga za zabrinutost ima Most koji se ionako pod pritiskom javnosti ideološki deklarirao. Naime, istraživanje objavljeno na Novoj Tv otkrilo je kako bi najviše ispitanika za premijera opet izabralo Andreja Plenkovića, no odmah iza njega na drugom se mjestu nalazi šef Domovinskog pokreta Penava. Treću poziciju zauzela je premijerska kandidatkinja stranke Možemo Sandra Benčić u čija leđa gleda šef SDP-a Peđa Grbin.









Tek se na petom mjestu nalazi Nino Raspudić kojega podupire svega pet posto ispitanika, među kojima je i dio glasača stranke Možemo. Ovo je istraživanje dakle otkrilo da je desnica svojeg favorita pronašla u Penavi, a to je i u Mostu odjeknulo poput alarma pa se i u ovoj stranci ponovno probudio dio nezadovoljnika koji smatraju da Raspudić niti ne bi trebao biti njihov premijerski kandidat.









Počele pobune u Mostu

Prema tvrdnjama upućenih u Mostu se počeo buditi dio nezadovoljnika koji smatraju da se zbog forsiranja bračnog para Raspudić, ali i zbog učestalih kritika Nikola Grmoje bespotrebno spalio most potencijalne suradnje s Pokretom, dok je s druge strane Most sveden na opciju koja bi ako ovako ostane mogla vječno ostati u oporbi, jer HDZ s njima nema namjeru surađivati, a ni njihove ponude SDP-u za sada nisu pale na plodno tlo.

SDP će s Mostom surađivati samo ako bi ih to dovelo na vlast nakon idućih izbora, a i tada bi im se vjerojatno trebao pridružiti Možemo u kojem na takvu opciju ni po cijenu dolaska na vlast ne misle pristati. Shodno tome Most je prepušten Raspudićima i Grmoji koji se po svemu sudeći precijenio misleći da će njegova stranka poentirati u aferi Mreža, s druge strane predsjednik stranke Božo Petrov u javnom prostoru već dugo nije primjetan, a ostali zastupnici ionako nisu pretjerano primjetni tek s vremena na vrijeme u medije dospije Zvonimir Troskot i riječki vjeroučitelj Marin Miletić za kojeg je upitno i hoće li ponovno do saborskih klupa s obzirom na to da je nakon nedavno održanih izbora za mjesne odbore u Rijeci gdje je Most doživio debakl dao neopozivu ostavku na mjesto dopredsjednika stranke.

Razlog za brigu

Da Most i bez ovog istraživanja ima razloga za zabrinutost potvrdili su i izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Metkovića.

“Apsolutni trijumf HDZ-a, apsolutni potop Mosta na mjesnim izborima u Metkoviću! Čestitamo Daliboru Milanu, gradonačelniku Metkovića, našim pobjedničkim kandidatkinjama i kandidatima te svim članicama i članovima naše stranke u Metkoviću! Na izborima za vijeća 2 mjesna odbora u užem gradu, na kojima su se natjecali samo HDZ i Most, postigli smo nikad bolji rezultat, a oni – nikad gori”, poručili su prije nekoliko mjeseci HDZ-ovci na svojem fejs profilu dodajući da je Grmoji i Petrovu u rodnom gradu u kojem je Most nastao ovo sedmi uzastopni poraz.

Poruka za ovu opciju svakako bi trebao biti i posljednji ovogodišnji Crobarometar prema kojemu stranka Ivana Penave godinu zaključuje s 8,4 posto potpore birača, stranka Bože Petrova je na 7 i pol posto potpore, a platforma Možemo uživa 6,8 posto podrške birača.