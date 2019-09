U MILANOVIĆEVOM TIMU LIKUJU: Je li ga general Gotovina doista podržao?

Kampanja za predsjedničke izbore sve je intenzivnija, a po svemu sudeći bitka koja predstoji bit će jedna od najizvjesnijih u povijesti hrvatskih predsjedničkih izbora. Kako to obično biva, koplja će se lomiti oko svakog pojedinca, a prevagu bi, stječe se dojam, mogala označiti potpora generala Ante Gotovine, koji se nastoji držati podalje od politike. Iako se general nastoji držati dalje od politike, političari su ti koji ga nerijetko povlače za rukav. Osim što se o Gotovinu kani očešati aktualna šefica države Kolinda Grabar-Kitarović, plan da se preko njega približi svojem biračkom tijelu kuje se i u Škorinom stožeru. Međutim, prijateljstvo s omiljenim generalom ne odbacuje niti Zoran Milanović koji će u kampanji za predsjedničke izbore među ostalim nastojati dokazati da on nije samo kandidat ljevice, te da braniteljska populacija ne pripada isključivo HDZ-u. Da će igrati na kartu domoljublja Milanović je dao naslutiti i prije nekoliko dana kada je u Ogulinu sudjelovao na otvorenju trga posvećenog pokojnom generalu Petru Stipetiću, čiji je grob posjetio i tijekom obilježavanja Oluje. Milanović je i ranije koketirao s braniteljskom populacijom pa se kao premijer sastajao u tajnosti s predstavnicima pobunjenih branitelja iz Savske, a osim toga s generalom Gotovinom ima prilično prisan, prijateljski odnos, i to zahvaljujući svojem bivšem suradniku Anti Kotromanoviću, koji ih je i spojio. Kotromanović navodno, Zoranu Milanoviću osigurava financijsku potporu generala Čermaka, a dio plana kuje se i preko Gotovininih leđa. Time što nije podržao niti jednoga od kandidata, Gotovina je zapravo napravio uslugu Milanoviću, smatraju u njegovom timu. ”Što više prijatelja, to bolje, pa neprijatelj zapravo čovjeku i ne treba”, rekao je Gotovina prije nekoliko dana komentirajući svoj odnos s Milanovićem, s kojim ga se često viđalo na raznim druženjima. Svojedobno, dok su branitelji prosvjednici defilirali ispod Milanovićeva prozora, bivši je premijer lovio tune s generalom Gotovinom, zajedno su odlazili na utakmice, ali i na razna druga druženja. No, Gotovina nije naivac, on je svjestan da s politikom i političarima valja biti oprezan pa će se i dalje nastojati držati podalje od svih kandidata, iako u Milanovićevom timu likuju i smatraju da je upravo on poentirao po ovom pitanju.