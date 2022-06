‘U LOGORU U GLINI SU NAS TUKLE ZVIJERI, OSTAO SAM ČVRST’: Vanđelić brutalno iskren: Evo gdje je puklo s Plenkovićem. Očekivao sam više od njega

Autor: M.P.

Bivši šef Fonda za obnovu Grada Zagreba, te nesuđeni premijer i zagrebački gradonačelnik Damir Vanđelić govorio je o svojoj novoosnovanoj udruzi Zrin te o dogovorima na hrvatske probleme, poput inflacije, lopovluka, siromaštva i odlazak ljudi iz zemlje.

Vanđelić je istaknuo kako bilo tko tko je nanio štetu Hrvatskoj ili lažnim svjedočenjem na Haškom sudu ili da je oštetio javna poduzeća ne bi bio dobrodošao u kafiću kojem bi on bio vlasnik.

U gostovanju u emisiji Nedjeljom u dva rekao je i da su građani Hrvatske vrlo malo uključeni u politiku, te da treba pojačati građanski aktivizam i da na tom projektu treba raditi.





U politici treba imati karakter

Kaže, svjestan je da pojedinac u politici teško može uspjeti, no svaki čovjek treba imati karakter.

“Gospodin Strmota je sa mnom u Upravnom odboru udruge Zrin, član je stranke i stručnjak za demografiju. On je u jednom trenutku rekao – ovo nije dobro, moramo bolje, pokazao je karakter. Mi ćemo takve ljude i birati, one koji imaju karakter”, poručio je Vanđelić.

Istaknuo je kako mu se javljaju desetine ljudi koji određena mišljenja, znanstvene i stručne analize, te dobre prijedloge.

“Zrin će upravo biti jedna platforma gdje će moći i studenti, znanstvenici, stručnjaci i svi građani dati svoje mišljenje koje će se analizirati. Ne moramo se uvijek svi složiti, njegovat ćemo demokratičnost, ali ćemo biti hrabra platforma za sve one koje je možda malo više strah”, naglasio je Vanđelić.

‘Imam prijatelje u HDZ-u, SDP-u, Mostu, Nezavisnima, čak i u IDS-u’

Vanđelić je naglasio kako udrugu Zrin on pokreće i nitko ga nije postavio. Poručio je da ima veliki broj prijatelja u HDZ-u, ali i SDP-u, Mostu, Nezavisnima, čak i u IDS-u. To su ljudi koje poštuje, koji imaju karakter, te žele sve najbolje ovoj zemlji.

“Ni jedna stranka nema pravo reći – ja sam ta koja samo želi dobro ovoj zemlji. Kada se pogleda statistika unazad trideset godina, tko god je bio na vlasti, malo je napravio da Hrvatska počne sustizati okolne zemlje, koje su bolje od nas, primjerice Slovenija. Ona nije ništa u boljoj situaciji od nas, ni genetski, ni zemljopisno, ni rudnim bogatstvom i pozicijom, pa i turistički. Zašto u Sloveniji ljudi imaju skoro dvostruko veće plaće nešto što su u Hrvatskoj”, rekao je.









Poručio je kako udruga Zrin vidi tu ogromnu prednost Hrvatske i smatraju da bi Republika Hrvatska u sljedećih osam godina mogla sustići Sloveniju.

O Plenkoviću

Vanđelić je govorio i o premijeru Andreju Plenkoviću, rekao je da ima dvije karakteristike za koje se nadao da će uvoditi promjene.

“Bio je u EU, poliglot, a kada vidite bolje primjere, nadate se da će ih se implementirati. Ta dva aspekta sam kod njega prepoznavao. Nažalost, prošlo je šest godina, stvari se ne mijenjaju, mislim da je Hrvatska danas u gorem stanju nego prije, ne samo zbog vodstva. Imali smo pandemiju, imamo rat, inflaciju…”.









Gdje je puklo s premijerom…

No, Plenković je u njega vjerovao, nudio mu je i da bude čelni čovjek Zagreba, ali uvjetovao mu je suradnju s Milanom Bandićem. Je li tu puklo?

“Tu je puklo, kćer mi je rekla ‘tata ja s tobom neću pričati ako budeš s njim u koaliciji’. Mogao sam joj samo reći, ‘pa dijete, ja sam te odgojio, valjda sam ja u tebe usadio te vrijednosti”.

Je li mu krivo što nije postao premijer ili gradonačelnik?

Vanđelić kaže da mu nije krivo što nije postao gradonačelnik ili premijer.

“Ne, da sam htio i da sam šutke prihvaćao zadane okolnosti i ponude, možda sam mogao biti gradonačelnik i premijer, nisam osoba koja prihvaća stvari iz koje ne izađe nešto dobro, ja bih htio od ove države napraviti nešto dobro, ne vjerujem da ne mogu biti uspješan u neuspješnoj državi, ako moje dijete idu u školu s djetetom koje ne može platiti obrok u školi”.

Što s cijenama goriva?

Stanković je pitao što napraviti s rastom cijena goriva.

“Budući da smo mi turistička zemlja i oko 25% PDV-a proizlazi iz turizma… Mislim da će ova sezona biti rekordna i da ćemo ostvariti preko 70 milijuna noćenja. Budući da dolaze turisti, snižavanjem cijena goriva mi snižavamo i cijenu goriva njima. Međutim, to nije cilj naše vlade. Cilj vlade je da budemo socijalni i kompenzirati ovaj energetski udar koji se dogodio i energetsko siromaštvo koje nam predstoji”, rekao je Vanđelić.

“Vratiti građanima 3 kune po kilometru”

Kaže da bi po njegovom mišljenju trebalo slijediti primjer Austrije.

“Austrija iz paketa od 600 milijardi eura svakom građaninu daje 500 eura, svakom djetetu 250, a socijalno ugroženima još 300 eura. Takav prijedlog smo i mi razrađivali. Došli smo do ideje da Centar za vozila Hrvatske, koji ima te podatke, izračuna koliko je netko prešao kilometara i vrati građanima 3 kune za svaki pređeni kilometar, putem vaučera za gorivo ili na registraciji. Treba subvencionirati građane, a ne turiste koji su nagrnuli u Hrvatsku”, rekao je Vanđelić.

O mučenju u Glini

Vanđelić je tijekom Domovinskog rata prošao zarobljavanje u Glini, tamo je bio više od 170 dana. Preživio je maltretiranje, tukli su ga. Kako se osjećao nakon što je bio oslobođen?

“Cijelo tijelo i mozak su mi biti napeti, ništa mi nije smetalo, a kada smo izašli van, sve boleštine se sruše na vas, adrenalin vjerojatno pomaže da se to izdrži. Pravu upalu pluća sam dobio kada sam izašao iz zatvoreništva. Ja sam s Peščenice, tamo ste se redovito tukli dok ne ojačate, dobivanje batina nije nešto posebno, mučenje strujom, da vas skinu gole, da se onesvijestite, to je teško za podnijeti, ako netko bude u toj situaciji to je prijelomno, ja sam bio čvrst, stvarno nije ugodno, izgubite osjećaj za mišiće, osjećate se jadno”, rekao je.

Kaže, sjeća se da je tamo puno molio.

Je li među mučiteljima bilo onih koji su u sebi imali nešto ljudskosti ili su to bile zvijeri?

“Većina tih ljudi nas nije gledalo kao ljude, bili smo im nebitni jedino ih je bilo strah nakon 20 dana kada je u Glinu došao švicarski Crveni križ, iako su i nakon toga ljudi dobivali takve batine da su umirali. Da se to izdržati, ljudi nisu ni svjesni koliko. Zvijeri, većina su bili zvijeri, tako je nešto raditi čovjeku, ne radiš to s takvim guštom i snagom, neki ljudi su se držali podalje, dijelili cigarete, jedan stražar je donio šest feta kruha na nas 60, kada je kolega imao razbijenu glavu ja sam tražio jod i dobili smo. Trebao sam psihološku pomoć kada sam izašao, sam sa sobom sam proživljavao, čitao sam, dva puta dnevno trenirao, možda bih prije izašao iz toga da sam potražio pomoć”, zaključio je Vanđelić.