U KAMPANJI SE MOŽE SVE: ‘Šokirao sam se kad sam ga vidio u crkvi. Ovdje nije bio 15 godina!’

Autor: Daniel Radman

U mjestu Đulovac u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji danas se slavio Dan općine, a kako je izborna utrka u punom jeku onda su na proslavu pohitali i kandidati za tamošnjeg župana, nezavisni Damir Bajs i HDZ-ov Marko Marušić.

Inače, Dan općine se slavio na blagdan Duhova pa je dio proslave, prikladno, obilježen i na svečanoj misi. Na kojoj je, naravno, bilo i političara…

Sve to je zabavilo donedavnog načelnika općine Dragu Hodaka, inače HDZ-ovca (na ovim izborima se nije kandidirao), koji je iskoristio priliku da malo prokomentira Bajsovu posjetu: “Ma njega kod nas u Đulovcu nije bilo punih 15 godina, šokirali smo se kada smo ga vidjeli u crkvi. Bio je i na polaganju vijenaca, no bez vijenca i svijeće. Što da vam kažem, bilo je to nezaboravno iskustvo”, ispričao je za MojPortal.

Đulovčani nikom ne ostaju dužni

Dodao je da se sa županom uljudno pozdravio, no da su ga mješani provocirali.

“Đulovčani su vam takvi da nikome neće ostati dužni reći ono što misle”, naglasio je i dodao da se moglo čuti zviždanje, prigovaranje, pa čak i skandiranja HDZ-ovom kandidatu marku Marušiću. Marušić je, kako je ispričao Hodak, čak i popio pivo ispred lokalne trgovine.

‘HDZ-ovci su nervozniji nego inače’

Bajs je također prenio svoje viđenje događaja. On pretpostavlja da iza svega stoje lokalni HDZ-ovci.

“Sudjelovao sam na Svetoj misi, procesiji i polaganju vijenaca i tamo sam se susreo s još uvijek aktualnim načelnikom. Nakon toga ponovno smo se susreli u kafićima gdje su mi upućene nešto oštrije riječi od članova HDZ-a koji su očito bili nervozniji nego inače. U jednom kafiću ljudi su skandirali moje ime, u drugome kafiću ima mojeg protivnika, uobičajen je to dio kampanje“, prenio je svoje dojmove.

Inače, prema rezultatima iz prvog kruga, Đulovčani su prilično podijeljeni. Bajs je tamo odnio 720 glasova, a Marušić 596. Napeto će biti i u drugom krugu za načelnika općine i nasljednika Drage Hodaka. Anđelko Kolić, čovjek s Bajsove liste, u prvom krugu je dobio 602 glasa, HDZ-ov Tuna Ivić 600. Za sedam dana ih očekuje ‘pripetavanje’.