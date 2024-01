U jednom hrvatskom gradu računi za vodu su još veći: ‘Sami smo svjedoci koliko je sve poskupjelo’

Autor: Dnevno.hr

Novogodišnja odluka zadarskog Vodovoda bila je – povećanje računa. Svi žitelji Zadra i okolice, bez obizra na to koliko su vode potrošili, mogu očekivati drastično povećanje fiksnog dijela računa. Od 2011. je on iznosio 1,78 eura, no odsad će biti 4,21 euro.

“To nije račun za vodu, nego za vodnu uslugu, koji se sastoji od dijela koji pripada Vodovodu. Tu imamo fiksni i varijabilni dio. Imate dio koji ide našoj Odvodnji i dio koji ide Hrvatskim vodama, razne naknade, oko devet stavki”, objasnio je za HRT direktor zadarskog Vodovoda, Tomislav Matek.

Sve poskupljuje pa i voda

Prvi veći računi trebali bi stići već u veljači. Unatoč tomu što je Vlada odlučila ukinuti vodni doprinos i smanjiti naknade za korištenje i zaštitu voda u sklopu svog akcijskog plana za kresanje parafiskalnih nameta, čini se kako su troškovi poslovanja tijekom prošle godine ipak bili viši.

“Sami smo svjedoci koliko je sve poskupjelo, vodomjer u nabavi, materijali, održavanje, gorivo, energija… Sve je išlo gore”, rekao je Matek.

Pitanje je kako će zadarski Vodovod poslovati u budućnosti. Krajem godine bi se trebao spojiti s manjim vodovodima u županiji. Razlog tomu je što lokalna vodoopskrbna poduzeća ne mogu sudjelovati na natječajima financiranima novcem iz europskih fondova.