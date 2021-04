U JAVNOST IZLAZE ZABORAVLJENI SKANDALI: Medunićev Centar bio zadužen i za slučaj socijalno isključene djece (9) i (11) koja su u školu išla u pelenama

Autor: M.V.

Nakon što je djevojčica koja se nalazila u sustavu socijalne skrbi pod Centrom za socijalnu skrb Nova Gradiška s ozbiljnim ozljedama glave zaprimljena u zagrebačku Klaićevu, pokrenut je upravni nadzor nakon kojeg je smijenjen ravnatelj istoga, Branko Medunić. Zaključeno je kako je došlo do propusta te da se dijete nije trebalo vratiti roditeljima iz udomiteljske obitelji.

Djevojčica je od posljedica zlostavljanja naposljetku i preminula, a 24sata pronašli su još jedan šokantan slučaj navedenog Centra na čijem je čelu i tada bio Medunić.

Radilo se naime o slučaju iz 2006. godine, o bratu (9) i sestri (11) koji su bili socijalno isključeni te su još uvijek nosili pelene. S dječakom je čak otac boravio na nastavi, a maleni ni inače nije komunicirao ni s kim. Živjeti su u nehigijenskim uvjetima, a Centar nije učinio ništa.

Zakazao sustav

Slučaj je naime prijavila učiteljica dječaka, a nekoliko godina on je stajao negdje u ladici. Ovaj medij navodi kako roditeljima nije bila izrečena mjera nadzora nad provođenjem roditeljske skrbi sve do njihova upita. Nakon toga iz Centra javljaju kako će napraviti plan i program nadzora koji će se provoditi 12 mjeseci jedanput na tjedan. “Redovito ćemo kontrolirati higijenske uvjete stanovanja, od čistoće zidova, odjeće, posteljine do toga osigurava li majka djeci topli obrok. Pratit ćemo i liječničke nalaze djece. Ako u godinu dana ne bude uočljiv napredak, predložit ćemo izdvajanje djece iz obitelji u trajanju od šest ili 12 mjeseci”, govorili su tada iz Tima za zaštitu obitelji i djece.

Podsjetimo, Medunić je smijenjen nakon nadzora centra, kojim su uočene nepravilnosti rada, a na konferenciji za medije ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Josipa Aladrovića, rečeno je kako je nastala greška u procjeni rizika biološke obitelji djevojčice.

“Postoje instrumenti za procjenu rizika koji su vrlo jasno propisani, procjenjuje se djetetova socijalna ugroženost u obitelji i njegova psiho-fizička ugroženost. Pogriješilo se točno u tome što dijete nije trebalo vratiti u obitelj već je djevojčica trebala ostati u udomiteljskoj obitelji”, zaključeno je.