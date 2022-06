U ISTI KOŠ STRPAO MILANOVIĆA I MESIĆA: Tko je ta ekipa, za čije moskovske interese rade?

Autor: Dnevno.hr

Sastanak na vrhu država članica EU-a i zapadnog Balkana, koji je trajao više od tri sata, završen je u četvrtak u Bruxellesu bez zajedničke izjave i bez konferencije za novinare.

Izjavu novinarima dao je hrvatski premijer Andrej Plenković.

Kako je rekao, imali su sastanak lidera na vrhu i prošli sve teme koje zanimaju nama susjedne zemlje.





Ponovio je da je stav Hrvatske jasan, a to je da podržavamo otvaranje pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, a podržavamo i status kandidata za BiH, o čemu se također vodio razgovor.

Plenković je rekao da je Hrvatska tu temu pokrenula još u ožujku, a u zadnjih pet dana jako su aktivni Slovenci i Austrijanci, što je ocijenio simpatičnim.

“Ali u biti cijelu tu tezu o statusu BiH svo vrijeme vodim Hrvatsku. Vidim da je Milanović ujutro imao neku pressicu koja još jednom potvrđuje da je čovjek kompletno neupućen, izoliran, u ono što se zbiva i onda govori stvari koje nemaju veze sa supstancom niti s onim što mi ovdje cijelo vrijeme radimo. A naravno, borimo se puno više od njega, konstruktivnije, inteligentnije za ravnopravnost Hrvata u BiH, što ćemo činiti i dalje”, kazao je Plenković.

Ponovio je o odlukama o ulasku Hrvatske u eurozonu i Schengen, rekavši da je to važno ta sve koji danas, kao Milanović, ljudima govore laži da smo bili spremni 2015.

“Hrvatska je 2015. imala 281 neispunjen kriterij za prihvaćanje u Schengen i nije znala kako tada iskoristiti 80 milijuna eura za jačanje granice. Mi smo sve to naravno ispunili i zaradili da dođemo u ovu fazu. Ovo su stvari koje se zarađuju radom, reformama, ozbiljnim putem, kredibilitetom unutar EU-a. To je vrlo važno kad je netko izoliran i ne prati igru, bolje je da ne izlazi na press pa ljudima govori stvari koje jednostavno ne stoje”, rekao je Plenković.

“Jasno je da on radi za nekoga tko nije hrvatski, on vjerojatno radi za neke, a ne samo on, vidio sam i Mesićeve izjave u Ivancu neki dan. Moramo se ozbiljno zapitati koja je to ekipa i za čije moskovske interese oni radi. To sad postaje sve skupa jasnije. Ja radim za Hrvatsku”, komentirao je Plenković.