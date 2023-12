U Hrvatsku stižu najlošiji uređaji: ‘Jednako se kvare, bilo da su brendirani ili nepoznati’

Autor: Dnevno.hr

Početkom 2023. godine stupio je na snagu izmijenjeni Zakon o obveznim odnosima koji je značajno pooštrio pravila vezana uz reklamacije na neispravne kućanske i elektroničke uređaje. Prema novom zakonu, ako je uređaj moguće popraviti, potrošač više nema pravo birati hoće li dobiti zamjenski proizvod ili tražiti povrat novca. Prije ove promjene, potrošači su imali šest mjeseci od dana kupovine da odluče žele li popravak ili zamjenu uređaja.

Zakon je promijenjen kako bi potaknuo popravke uređaja i smanjio količinu elektroničkog otpada, no potrošači se često suočavaju s teškoćama u ostvarivanju svojih prava. Marko Paripović iz udruge Potrošački centar iz Rijeke za N1 je rekao da trgovci često krivo tumače zakon i sugeriraju potrošačima da prvo idu na servis, iako to nije nužno. Prema novom zakonu, uređaji moraju proći dijagnostiku i popravak ako je to moguće.

Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) smatra da su zakoni dobri, ali da njihova primjena često izostaje. Ona ukazuje na potrebu bolje edukacije potrošača, ističući da je Hrvatska na začelju Europske unije po informiranosti potrošača.

Najlošija roba

Knežević je istaknula kako je njezin dojam da u Hrvatsku stiže roba najlošije kvalitete:

“Jednako se kvare i uređaji poznatih brendova kao i “no name” uređaji. Jednako se kvari i ono što košta 5000 eura kao i ono od 50 eura. Svrha izmjene Zakona o obveznim odnosima bila je da se smanji elektronički otpad i da se uređaji što više popravljaju pa da se otvaraju i novi mali obrti za popravak. Međutim, to nije zaživjelo”, rekla je.









Zakon je osmišljen kako bi potaknuo popravke uređaja i smanjio elektronički otpad, no potrošači se često suočavaju s teškoćama u ostvarivanju svojih prava. Potrebna je bolja edukacija potrošača kako bi se osiguralo bolje razumijevanje njihovih prava i olakšalo provođenje zakona u praksi.