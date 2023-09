U HDZ-u zbrajaju glasove potencijalnih premijera: Tko ga može ugroziti?

Autor: Iva Međugorac

Premda se vladajuća stranka još uvijek nije službeno očitovala o datumu održavanja parlamentarnih izbora oporbene stranke po svemu sudeći odlučile su se priključiti kampanji u kojoj premijer Andrej Plenković već neko vrijeme sudjeluje i to poprilično aktivno. Kampanja koja očekuje hrvatsku političku scenu biti će po svemu sudeći personalizirana, na jednoj strani kao premijerski kandidat HDZ-a naći će se tako sasvim očekivano premijer Andrej Plenković na kojeg su odlučili krenuti pojedinci s oporbene scene pa je shodno tome nedavno kandidaturu za premijerku predstavio Možemo koji je u personaliziranu kampanju odlučio poslati potencijalnu premijerku Sandru Benčić, kojoj bi snažan konkurent u borbi za lijevo biračko tijelo trebao biti i SDP-ov šef Peđa Grbin.

Upućeni tvrde da bi Mostov kandidat za premijera trebao biti Nino Raspudić koji će navodno ovih dana i službeno objaviti svoju kandidaturu, mada se ona dala naslutiti i iz njegova intervjua Nacionalu. Tko će biti kandidat Domovinskog pokreta za sada nije poznato, a to ujedno u HDZ-u i izaziva najviše intrige.

U HDZ-u podsjećaju na preferencijalne glasove

Ako su preferencijalni glasovi s posljednjih parlamentarnih izbora na koje podsjećaju u HDZ-u neko mjerilo političke sposobnosti tada bi se ipak pored postojećih kandidata moglo reći da Andrej Plenković nema razloga za zabrinutost, pri tome dakako te brojke valja uzeti s dozom rezerve, jer su se neki poput primjerice Benčić od posljednjih izbora uspjeli isprofilirati i nametnuti dok su neki poput Grbina uspjeli prokockati dio povjerenje građana. Bilo kako bilo, Plenković je kao nositelj HDZ-ove liste u 1. izbornoj jedinici na posljednjim parlamentarnim izborima osvojio 32.143 glasa. U svojoj 8.izbornoj jedinici Grbin je osvojio 16.976 preferencijalnih glasova, koji i jesu bili jedan od razloga za to da baš on nakon Davora Bernardića preuzme vodeću poziciju u SDP-u koji se u međuvremenu raslojio u dva zastupnička kluba.





U drugoj, tradicionalno konzervativnoj izbornoj jedinici Raspudić je osvojio 8.945 glasova, premda je u kampanji bio poprilično aktivan i dominantan te napadački nastrojen prema HDZ-ovom kolegi Gordanu Jandrokoviću, Jandroković je u ovoj jedinici osvojio skoro duplo više glasova od Mostova kapitalca. U prvoj jedinici Benčić je kao poprilično poznata aktivistica osvojila svega 1.362 glasa. Glasovi će se na idućim izborima naravno ponovno prebrojavati i promjene su svakako moguće, no u HDZ-u kažu kako je nerealno očekivati da bilo tko od ovih ljudi samostalno ugrozi Plenkovića, bez obzira na to što će kampanja biti žestoka, puna kritika, i prozivki. Pita li se Plenkoviću bliske suradnike on nije previše u strahu ni od onih famoznih predizbornih duela, jer se naprosto smatra diplomatom, i velikim govornikom kojega nikakve prozivke iz oporbe ne mogu izbaciti iz takta.

Grbin najbolji kandidat za premijera

On je to kako kažu njegovi suradnici naprosto savladao, a oporbi za stvarno rušenje Plenkovića i njegovu eventualnu ugrozu i prema tezama iz vladajućih redova nedostaje netko tko ima ozbiljnu političku karizmu, i netko tko je u stanju biti lider, što doista niti nije daleko od istine. ”Najbolji sam kandidat za premijera”, poručio je ovih dana samovujereno Grbin zaboravljajući da njegov SDP kontinuirano gubi potporu birača te da se on zapravo na ovim izborima niti neće boriti za premijersku funkciju, već za opstanak svoje stranke čiji rejting varira između 10 i 15 posto, dok Plenkovićev aferama kontaminirani HDZ uživa potporu od 25 posto. Ono gdje oporba može graditi svoju poziciju jest 69 posto građana koji smatraju da zemlja ide u lošem smjeru, no umjesto da se bave programom, svježim i novim idejama te demonstriraju po čemu su drugačiji, u oporbi su svoj plan i program kojega su do sada prezentirali biračima bazirali isključivo na rušenju HDZ-a što je potpuno promašeno.

Pitanje koje se nameće nakon kandidature Benčić i Grbina pa i Raspudića jest jesu li oni uopće svjesni koji je ogroman posao pred njima ukoliko zaista namjeravaju ugroziti HDZ kroz personaliziranu kampanju u kojoj će se nadmetati s Plenkovićem, koji se što god mislili o njemu do sada u politici dokazao kao lider koji pored odgovarajuće retoričke vještine, svojim potencijalnim biračima nudi samouvjerenost i stabilnost, jer je do sada većinu kriza kojima ga se nastojalo destabilizirati uspješno prebrodio. Iza Plenkovića su godine neprekidnog javnog djelovanja, a on ih je vješto okrenuo u svoju korist dok se oporbeni vođe još uvijek traže u bespućima domaće politike što se moglo vidjeti i ovih dana usred afere Agroproteinka čiji je glavni protagonist Plenkovićev šef diplomacije Gordan Grlić Radman.

Umjesto da inzistiraju na ovoj temi i da se s njome što dulje zadržavaju u medijskom prostoru lideri oporbe samoinicijativno su ugušili temu najavljujući još jedan nerealan zahtjev za opoziv ministra, pri čemu su HDZ-ovci uspjeli i u imovinskoj kartici potencijalne premijerke Benčić otkriti da nije prijavila prihode od najma stana pa se nametnulo pitanje gdje živi ako iznajmljuje stan koji posjeduje. Ispostavilo sa da je Benčić iznajmila veći stan, ali ni to plaćanje najma nije uvela u imovinsku karticu čime se bez obzira na banalan propust diskreditirala u pokušaju ishođenja opoziva ministru Radmanu. Takvo djelovanje i takvi istupi u kojima se ljevici nerijetko pridružuje i Raspudić kao zagovaratelj antihadezeovske Vlade s ideološkim moratorijem, jasno ukazuju na to da za rušenje Plenkovića u oporbi ipak još uvijek nema pravog čovjeka.