U HDZ-u VRIJE ZBOG POSLJEDNJIH UHIĆENJA! Ovo je udar i na Plenkovića: Premijer suradnicima poslao alarmantno upozorenje

Autor: Iva Međugorac

U posljednjoj policijskoj akciji provedenoj po Uskokovom nalogu na zagrebačkom području uhićen je niz zvučnih imena, pa se tako na ovom neslavnom popisu našla bivša zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu Mirela Alerić Puklin te njen suprug, poduzetnik Goran Puklin. Paralelno s ovim dvojcem pala je i Piruška Canjuga, jedna od okrivljenica u slučaju Agrokor. Posrnuo je s Puklinom i bivši direktor sektora u Hrvatskoj lutriji Željko Fadljević te Tomislav Gligora vlasnik i direktor IT tvrtke Fleksibit. Kako za sada stvari stoje Fadljević, Gligora i Puklin izvlačili su prema tezama istražitelja putem namještenih natječaja novce iz Hrvatske lutrije, u kojoj je zaposlena Jelena Kapulica, supruga Puklinova kuma i Plenkovićeva savjetnika Marija Kapulice.

Uhićenja vezana uz Hrvatsku lutriju, burno su odjeknula vladajućom strankom, tim više što su uslijedila nedugo nakon što je privedena njihova bivša ministrica Gabriela Žalac, a upućeni svjedoče kako Plenkoviću sve to teško pada.

U stranci se međutim, na ovu temu šire dvije teze. Dok jedni vjeruju kako su ovim činom premijeru otvorena vrata za dugo najavljivane čistke u državnim tvrtkama, drugi drže kako je afera neugodna i po samoga predsjednika Vlade jer se u javnom prostoru stječe dojam kako je i on zbog traljavosti Uskoka involviran u neku od ovih neugodnih priča.

Reforma pravosuđa

”Plenković zaista s uhićenim kadrovima nema pretjerane veze, sve su to stare garniture, i kadrovi njegovih nasljednika”, govori nam jedan od sugovornika te kaže da je Plenković i sada svojim kolegama naglasio kako s ničime u ovim aferama ne želi biti povezan.

”Jasno se ogradio od toga i svima dao do znanja da će snositi sankcije ako su u nešto upleteni, međutim, i sam je svjestan dojma javnosti i retorike koju ponajviše potencira predsjednik Milanović. On nastoji aludirati na to da se posebice u slučaju Žalac nekoga štitilo, jasno je da time izravno udara na Plenkovića i njegovu Vladu”, kaže nam nadalje HDZ-ovac s kojim smo razgovarali, a koji vjeruje da će premijer nakon ovoga povući konkretne poteze i ući u rekonstrukciju po državnim tvrtkama, ali i ući u reformu hrvatskog pravosuđa, koje je po svemu sudeći prijeko potrebna.