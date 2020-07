U HDZ-u SU SE DANIMA SVAĐALI ZBOG NJE: Tko je kod Plenkovića lobirao za Brnjac?

Ministarstvo turizma danima je u javnom prostoru izazivalo polemiku, a u medijima se vodila žućna rasprava o njegovom potencijalnom ukidanju. Na koncu se saznalo da premijer Andrej Plenković ovome važnom resoru pripaja resor sporta o kojem je do sada skrbio poseban središnji državni ured na čijem je čelu bila Janica Kostelić.

Plenković je prema tvrdnjama upućenih imao samo jedan razlog za zadržavanje Ministarstva turizma – Nikolinu Brnjac, donedavnu državnu tajnicu u Ministarstvu vanjskih poslova, koju se spominjalo i kao potencijalnu šeficu diplomacije, ali i kao moguću Ministricu regionalnih razvoja i fondova EU.

”Tu se u priču upleo Ivan Anušić, budući da je njegova lista u 4. izbornoj jedinici osvojila osam mandata, a on osobno dobio 40 posto preferencijalnih glasova. Plenkoviću je jasno dao do znanja da njegov ogranak zaslužuje jedno ministarstvo, s time se složio i Plenković. Anušiću se nudilo Ministarstvo poljoprivrede, ali su zapravo u osječkom HDZ-u sami inzistirali na EU fondovima. Plenković je na to naprosto morao pristati, i zato je Nataša Tramišak dobila taj resor koji je bio namjenjen njenoj kolegici Brnjac, ako malo bolje pogledate biografiju Nikoline Brnjac jasno vam je da ona s turizmom nema nikakve veze, ali Plenković je i njoj morao dati jedno ministarstvo”, objašnjava naš sugovornik iz vladajuće stranke.

Za Brnjac su se žestoko zalagali u središnjici stranke, a osim toga pogurao ju je i Mate Granić.

”On je snažno lobirao za Brnjac, koja je zaista velika stručnjakinja, ali ona je stručna za promet, a ne za turizam. Međutim, ona je zapravo možda čak i malo previše ambiciozna, vrlo je probitačna i sposobna, to očito cijeni i Plenković”, zaključuje naš sugovornik.