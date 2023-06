U HDZ-u šokirani Plenkovićevim odabirom: Ministar s imovinom vrijednom 60 milijuna kuna

Autor: Iva Međugorac

Čim je predsjednik Vlade Andrej Plenković javnosti predstavio svojeg ministra graditeljstva Ivana Paladinu koji je u međuvremenu postao bivši dobar dio HDZ-ovaca uhvatio se za glavu tvrdeći da bi se Paladina mogao pretvoriti u veliki problem cijele Vlade, ali i kompletne stranke. Tvrdoglav kakav jest premijer za takve kritike nije želio ni čuti, već je Paladinu ostavio na ministarskoj poziciji sve dok se medijskim prostorom nije počela problematizirati obnova Banovine za koju ovaj bivši ministar nije poduzeo ništa značajno.

Izgubljeni spor bivšeg ministra

Kako je iznenada došao u ministarstvo, tako se Paladina iz ministarstva iznenada i povukao, bez jasnih odgovora što je ostavilo prostor za razne teorije, koje su se ponovno aktivirale ovih dana nakon što se saznalo za presudu Visokog trgovačkog suda koji je u potpunosti potvrdio presudu zagrebačkog Trgovačkog suda iz svibnja prošle godine, a po kojoj je Paladinu u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev. Nije tajna da je bivši ministar tražio da mu singapurska tvrtka HPL odnosno društvo Kupari Luxury Hotels isplati skoro devet milijuna eura za njegov udio od deset posto.





”Istom presudom naloženo je njemu naknaditi parnični trošak u visini od sto tisuća kuna. Ova presuda je dakle sada pravomoćna te je pravomoćno utvrđeno kako on nema pravo na istup iz trgovačkog društva i naknadu za vrijednost njegovog udjela u navedenom trgovačkom društvu”, rekao je Fran Olujić, odvjetnik singapurske tvrtke HPL za Libertas televiziju. Bivšem ministru sada preostaje da odluči što će dalje poduzeti jer ova situacija ni izbliza nije riješena iako je na nju do sada potrošeno stotinu tisuća kuna.

Zašto je Plenković inzistirao na Paladini?

Što točno Paladina kani poduzeti za sada nije poznato, na ovu se temu bivši ministar u medijima nije previše oglašavao, no zato i zbog ovog slučaja tinja nezadovoljstvo u vladajućim redovima te se mnogi pitaju radi čega je Plenković uopće inzistirao na tome da nestranački ministar preuzme jedan od najvažnijih resora u državi pa shodno tome podsjećaju i na Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030.godine, koja je usput budi rečeno hrvatske porezne obveznike stajala oko 32.milijuna kuna.

Naime kao jedan od strateških ciljeva spominje se kako bi naša zemlja trebala uspostaviti djelotvorno pravosuđe, javnu upravu i upravljanje državnom imovinom. Shodno tome do 2030.godine trebale bi se otkloniti sve institucionalne slabosti, a institucije države bi se trebale organizirati te bi se njima trebalo upravljati na način koji bi morao pridonijeti kvaliteti i stabilnosti politika.

” Ustrajna provedba politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana. U tu svrhu ustrajno će se raditi na unaprjeđenju rada javne uprave i pravosuđa kako bi se oslobodili potencijali rasta gospodarstva, ali i odgovorilo na očekivanja građana u pogledu izgradnje pravednog društva zasnovanog na vladavini prava. Poduzimanje potrebnih mjera za što učinkovitiju upotrebu svih pojavnih oblika državne imovine, pronalaženje i primjenu sustavnih rješenja upravljanja državnom imovinom i optimalnih promjena koje mogu pridonijeti povećanju učinkovitosti te javne usluge, uz visok stupanj profesionalnosti, također pridonosi održivom gospodarskom razvoju te predstavlja dodatni impuls za planirani rast investicija”, stoji u Nacionalnom planu prema kojemu su postali skeptični i Plenkovićevi stranački kolege koji napominju da je u posljednjih šest godina smijenjeno 19 ministara dok se protiv njih četvero vodi kazneni postupak.

On je samo jedan od razloga









”Paladino je samo jedan od razloga zbog kojih se i u HDZ-u počelo postavljati pitanje kakve točno ljude Plenković bira u svoju Vladu, on ima velikih problema s kadroviranjem, a to bi ako ostane na čelu države u još jednom mandatu mogao biti nemali problem” smatra naš sugovornik iz vladajuće stranke te dodaje da je ovo s Paladinom u najmanju ruku kompleksno, ali je to i svojevrsna blamaža. ”On je izgubio spor s novim vlasnikom Kupara, a tražio je za svoj dio od deset posto vlasništva 67 milijuna kuna, za imovinu koja vrijedi 5,3 milijuna kuna, i to je Plenkovićev ministar za kojeg se zalagao.

Čovjek koji je bio u Dubaiju dok je trebalo obnavljati Banovinu sada mora platiti i 100 tisuća kuna sudskih troškova u procesu koji je za Plenkovića i Vladu važan zato što se odvijao dok je on bio ministar, dakle mi se i sada pitamo je li on zbog tih procesa otišao iz Vlade i što se uopće događalo u pozadini, a pitamo se i kako je moguće da netko s takvim procesom uopće uđe u Vladu i da ga Plenković prihvati”, tvrdi naš sugovornik. Ipak, treba reći kako Paladini koji je slovio za najimućnijeg ministra u Plenkovićevoj vladi tih 100 tisuća kuna ne bi trebalo biti problem budući da bivši ministar spada u najveće zemljoposjednike u Općini Velika Kopanica gdje posjeduje 80 hektara zemlje, a osim toga njegova je imovina procijenjena na 60 milijuna kuna, spominjalo se u vrijeme Paladinova ministarskog staža nekoliko stanova i brod te 40-tak građevinskih zemljišta, ali i Mercedes B klase kojeg vozi njegova supruga.