U HDZ-u SE KUJE NAJVAŽNIJI PLAN DO SADA! Plenkoviću je to iznimno značajno: Sve je već osmišljeno

Autor: Iva Međugorac

Iako premijer Andrej Plenković ne otvara temu izbora, i od nje bježi kao vrag od tamjana, čini se da su upravo parlamentarni izbori i osvajanje novog mandata jedna od najvrućih i najaktualnijih tema u vladajućim redovima, u kojima su pripreme za izbore već na veliko krenule. Može se to primijetiti iz premijerove retorike i njegovih proputovanja po zemlji, a može se zaključiti i iz sile obećanja koja se svako malo od premijera putem medija slijevaju pred građane. Koliko god se činilo i nakon posljednjih izbora za Gradsko vijeće u Varaždinu da je situacija u HDZ-u nezavidna i kompleksna, toliko se HDZ-ovci pozivaju na ankete i tvrde kako su oni najstabilnija politička opcija u državi napominjući da im je baš to odlična uvertira za parlamentarne izbore za koje se u vladajućim redovima strategije već na veliko koju.

HDZ nastavlja po starom i nakon izbora

Da HDZ ima razloga za optimizam može se zaključiti i iz posljednjeg Crobarometra za travanj koji je pokazao kako ni inflacija, ni rast cijena, ni afere nisu utjecale na rejting HDZ-a u kojem tvrde da je premijer Andrej Plenković već sada bez obzira na suspektan koalicijski potencijal na korak do sastavljanja iduće Vlade, i to one nalik ovoj postojećoj u čijem bi se sastavu ponovno našle nacionalne manjine predvođene SDSS-ovim šefom Miloradom Pupovcem.

Ono što kod djela članova vladajuće stranke izaziva ovakav optimizam jet to što u posljednja tri mjeseca HDZ bilježi trend rasta pri čemu se smanjuje broj neodlučnih birača. Zanimljiv je podatak i taj da rejting postepeno i blago raste i SDP-u, koji je usprkos tome još uvijek daleko između 15 posto, jer na posljednjim anketama ponovno se pokazuju i Most i Možemo koji su se po svemu sudeći počeli vraćati što bez obzira na HDZ-ove prognoze ukazuje na buran politički period koji nam predstoji, a u kojem bi političke vode mogao mutiti i Zoran Milanović kao najpopularniji političar u državi.





Brige oko Penave i Petrova

Treba u svemu tome spomenuti i to da je Crobarometar potvrdio kako HDZ uživa potporu od 30,9 posto koja evidentno ne pada, niti će tako skoro padati. Iako HDZ ima stabilan i najbolji rejting u zemlji nije nevažno spomenuti i to da se u SDP počeo vraćati optimizam radi toga što i njima rejting treći mjesec za redom raste, doduše sitnim, ali po ovu stranku iznimno bitnim koracima. Inače je podrška SDP-u n 13,6 posto.

Ono što HDZ-ovce u predizbornim križaljkama ipak zabrinjava jest to što je još uvijek na anketama najpozitivniji političar Milanović, nakon kojega slijede zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali i Božo Petrov te Ivan Penava što za vladajuće ipak signalizira da nisu u cijelosti trebali i smjeli zanemariti desno krilo svoje stranke kao što je to sada slučaj.

Istovremeno je ma koliko HDZ bio stabilan zabrinjavajuće i to što je Plenković mjesecima na listi najnegativnijih političara, tik uz Milorada Pupovca s kojim HDZ po svemu sudeći planira u koaliciju i nakon idućih parlamentarnih izbora do kojih je premijeru Plenkoviću neizmjerno stalo jer planira osvojiti treći uzastopni mandat koji ujedno za njega predstavlja preduvjet za nastavak političke karijere lako moguće i u Bruxellesu, na što u dijelu HDZ-a ne gledaju s oduševljenjem, baš kao što desno krilo stranke već sada počinje negodovati zbog najava o nastavku suradnje s manjinama, posebice zbog koalicije sa SDSS-om kojega dobar dio članova stranke nikada do kraja nije prihvatio kao svojeg političkog saveznika.

Za razliku od onih koji Pupovca teško prihvaćaju, premijer Plenković s njim iznimno lagano pronalazi zajednički jezik te mu i jest u cilju da ga dugoročno zadrži kao saveznika jer na taj način i o sebi, i o svojoj Vladi u Europu šalje sliku političkog predstavnika koji prihvaća manjine, što Plenkoviću definitivno ide u prilog kod stvaranja njegove europske slike.