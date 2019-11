U HDZ-U KLJUČA KAO NIKADA: Tko je krtica? Jedan je uglednik sve dojavio Plenkoviću

“Zna se HDZ” i “Uskoci i hajduci”, dvije su to grupe na Viberu i WhatsAppu u kojima su se pisale poruke spornog sadržaja koje su stigle i do stranačkog rukovodstva, koje trenutačno raspolaže sa svojevrsnom crnom bilježnicom onih koji bi uskoro mogli biti ispraćeni iz stranke. Grupe su ovo koje nisu okupljale samo stranačke anonimuse već i razne stranačke uglednike koji su javnosti dobro poznati, pa je tako ondje u debatama sudjelovao i drugi čovjek vladajuće stranke Milijan Brkić, ali i vladin glasnogovornik Marko Milić koji slovi za desnu ruku premijera Plenkovića.

Tu je bio i predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Mario Kapulac, a u vrhu vladajuće stranke dobro su upoznati kako s imenima onih koji su u raspravama sudjelovali, tako i sa onima koji su u grupi ispisivali poruke koje su okarakterizirane kao govor mržnje. Sada je tvrde u vladajućim redovima na redu djelovanje protiv onih koji su se oteli kontroli, no Plenković po tom pitanju ima poteškoća jer akciju moraju početi lokalne organizacije koje bi trebale članove grupa prijaviti stranačkim časnim sudovima, nakon čega kreće stegovni postupak.

Plenkoviću su ruke vezane, jer lokalni čelnici ionako nisu nikada bili pretjerano naklonjeni šefu stranke, a osim toga i u samoj se grupi uvelike raspravlja baš o njemu te ga se naziva Pupovčevim zlatom, a rasprava se posebno zahuktala tijekom ratifikacije Istanbulske konvencije, ujedno, u grupama se vodi debata o predsjedničkim izborima te je dio članstva u istima naklonjen Škori, a ne aktualnoj predsjednici Grabar-Kitarović. no, ono što muči članove grupe jest tko je uopće Plenkoviću i stranačkoj vrhuški dojavio da grupe postoje, u stranačkim kuloarima prst sumnje upire se u Kapulicu, navodno je on krtica loja je sve dojavila premijeru i koja mu je dostavila isprintane poruke. Je li doista on taj radi kojeg se zakuhala ova afera, teško je reći, no sasvim je sigurno da je u HDZ-u krenuo ozbiljan rat.