U HDZ-U GORI ZBOG PUPOVCA, ŠIMPRAGE I OLUJE! Prešao je granicu: Traže raskid koalicije, spominju i Anušića

Autor: Iva Međugorac

Poput bombe, HDZ-ovim političkim kuloarima odjeknule su riječi njihova koalicijskog partnera Milorada Pupovca koji se referirao na ovogodišnju proslavu Oluje najavljujući da na njoj neće nazočiti nitko iz SDSS-a pa samim time niti potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga.

”Prije dvije godine smo pokrenuli proces, snažan i hrabar, proces iskoraka u politikama sjećanja koje bi trebale pridonijeti snažnijem pomirenju između pomirenja Hrvata i Srba. Nažalost, to je zastalo, sve što se u međuvremenu događalo protekle dvije godine, samo je narušavalo ono što smo stvorili”, izjavio je Pupovac uz ostalo referirajući se na nedolazak predstavnika srpske nacionalne manjine u Knin.

Iako premijer Plenković za sada na njegove izjave nije reagirao burne su reakcije među njegovim stranačkim kolegama koji smatraju da je Pupovac ovakvim izjavama prešao granicu. ”Prije svega njegova stranka je posljednje dvije godine dio vladajuće većine, to što on spominje i problematizira proces pomirenja naprosto nema smisla, što se točno promijenilo od prošle do ove godine”, pitaju se naši sugovornici iz HDZ-a te podsjećaju da je bez obzira na aferu koja ga prati bivši SDSS-ov potpredsjednik Vlade Boris Milošević u Knin ipak dostojanstveno otišao, dok ove godine sa Šimpragom to neće biti slučaj.





‘Plenković bi se morao snažnije postaviti, ispada da je problem u nama’

”Plenković bi se tu morao snažnije i konkretnije postaviti, konstantno ispada da je neki problem u nama u HDZ-u, a Pupovac premijera kontinuirano gura na vjetrometinu. Ne bi bilo iznenađujuće da je ovo Pupovčev odgovor na nedavna događanja sa Vučićem”, komentiraju nadalje naši sugovornici iz vladajuće stranke referirajući se na nedavna događanja koja su izazvala lavinu reakcija pošto je srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću zabranjen ulazak u našu zemlju odnosno privatni posjet Jasenovcu kojega je on navodno najavio upravo predsjedniku SDSS-a.

”Pupovčeva stranka je dio vladajuće većine i on u takvim folklorima ne bi trebao sudjelovati, Plenković im je maksimalno izašao u susret, dostojanstveno se obilježavaju sve njihove obljetnice, izdvajamo pozamašne novce za srpsku nacionalnu manjinu, u Vladi imamo njihovu predstavnicu, nije jasno što je još potrebno učiniti da bi se postigao mir i stabilna suradnja, ovo što on radi djeluje kao lihvarski odnos, sramotno je da je Plenković to sebi dopustio radi parlamentarne većine koju može skrojiti i sa drugim opcijama u Saboru.

Svako malo Pupovac njega baci pod noge desničarima da ga gaze, to je bilo nedavno za slučaj Vučić i Jasenovac, pa je onda i prije nekoliko tjedana prijetio raskidom koalicije jer su Srbi dizali optužnice protiv naših vojnih pilota… Prvi put kada je Plenković za nešto pokazao političku čvrstinu on ga je zgazio, to se ne može zvati kvalitetnom i korektnom koalicijom već iskorištavačkim odnosom u kojem Pupovac konstantno vuče vodu na svoj mlin”, tvrde ogorčeno u HDZ-u u kojem od Plenkovića ni sada nakon ovih poruka povodom Oluje ne očekuju previše niti smatraju da će on tome dati ikakav pretjeran značaj jer ne želi ulaziti u sukobe sa Pupovcem.

S druge strane, u desnom krilu stranke, ogorčeni su radi poruka koje su poslane na komemoraciji za žrtve Oluje koju je organiziralo Srpsko narodno vijeće na čijem je čelu također Milorad Pupovac. ”Nemamo ništa protiv sloge i konstruktivnosti, naravno da treba inzistirati na pomirbi i poštivanju svih žrtava, ali Pupovac to ne radi, njegova politika je svedena na podijele i izazivanje novih sukoba i tenzija, ovo što se sada čini je poražavajuće i za stranku i za državu.

Pupovac je naš partner u vlasti, ovo je sve očajna i sramotna poruka napaćenom hrvatskom narodu, radi koje bi premijer trebao promisliti o nastavku suradnje s Pupovcem, mi u HDZ-u ćemo definitivno inzistirati na raskidu koalicije, ljudi poput Ivana Anušića na ovakve poruke neće gledati šutke i pognute glave u to možete biti sigurni, ali od toga vjerojatno neće biti ništa, Plenković je odlučio pognuti glavu u pijesak, on na to pristaje i radi Europe i radi većine u Saboru, potpuno je marginalizirao naše desno krilo i danas imamo to što imamo, premda je upitno koliko su ovakvi odnosi dobri za stranačku budućnost”, zaključuju naši sugovornici koji smatraju da se Šimpragu o svemu ovome niti nije pitalo previše te da ona provodi odluke vodstva svoje stranke zaboravljajući na obveze koje bi kao potpredsjednica Vlade trebala ispunjavati.

Osim što su Pupovčevi stavovi i poruke iznesene povodom Oluje izazvale lavinu negodovanja u HDZ-u ništa bolje nije ni među oporbenim saborskim zastupnicima pa je tako Suverenist Željko Sačić oštru poruku poslao i na svojem Facebook profilu.









”Gospodine Andrej Plenkoviću, predsjedniče Vlade RH i predsjedniče HDZ-a recite tajnici da odmah napiše razrješenje”, kazao je Sačić pozivajući Plenkovića na raskid koalicije sa SDSS-om radi toga što Pupovčeve istupe smatra otvorenim, neprikrivenim i drskim protuustavnim činom koji ugrožava našu nacionalnu sigurnost i potkopava naš ustavni poredak.