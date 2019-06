U GRADU VLADA POTPUNI MUK! Što to radi SDP-ova Kristina Ikić Baniček daleko od očiju javnosti?

Jedno zagrebačko odvjetničko društvo po svemu sudeći ima poseban tretman.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH zatekao je u Gradu Sisku u najmanju ruku neobičnu situaciju, s kojom su odlučili upoznati javnost. Naime, kako tvrde u Gradu i tvrtkama u njegovom vlasništvu-– Komunalcu Sisak, Gospodarenju otpadom Sisak, Gradskoj tržnici Sisak, Auto prometu Sisak, Sisačkom vodovodu i Gradskim grobljima Viktorovac Sisak, angažirano je pet odvjetničkih ureda, i to ne bi bilo ništa odveć neobnično da samo jedno od njih, Odvjetničko društvo Babić, Brborović&partneri iz Zagreba svoje usluge ne pruža i Gradu i gradskim tvrtkama, dok od ostala četiri odvjetnička ureda dva usluge pružaju Gradu, a dva Gospodarnju otpadom Sisak.

”Proizlazi to iz odgovora na zahtjev za pristup informacijama koje je Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH uputio službenicima za informiranje u Gradu Sisku i njegovim tvrtkama. No, iako je zahtjev poslan na sedam adresa, odgovori su očito sastavljani na jednom mjestu, jer sadrže potpuno iste rečenične konstrukcije i u svima se izražava zadovoljstvo pruženim pravnim uslugama Odvjetničkog društva Babić, Brborović & partneri te činjenicom da je Gradu Sisku i njegovim tvrtkama na dnevnoj bazi dostupno dvoje odvjetnika i dvoje odvjetničkih vježbenika, usprkos činjenici da spomenuto odvjetničko društvo na svojim mrežnim stranicama navodi kako se njihov tim sastoji od dva odvjetnika i dva vježbenika, koji se, sukladno zakonima fizike, ne mogu staviti na raspolaganje Gradu Sisku i šest trgovačkih društava u isto vrijeme”, tvrde iz Sindikata dodajući da je svim tvrtkama i Gradu Sisku osim navedenog odvjetničkog društva dodirna točka i gradonačelnica Kristina Ikić Baniček koja osim na čelu Grada sjedi i u skupštinama svih gradskih tvrtki temeljem odluka o imenovanju predstavnika Grada Siska u skupštinama gradskih tvrtki koje je sama donijela.

”Sveprisutnom odvjetničkom društvu zadovoljstvo pruženim pravnim uslugama, koje zadiru u djelokrug zaposlenika Grada Siska i tvrtki u njegovom vlasništvu, Grad Sisak mjesečno plaća ugovorenom paušalnom naknadom od 13.000,00 kuna, Komunalac 3.000,00 kuna, Gradska tržnica 5.000,00 kuna, Auto promet 4.000,00 kuna, Sisački vodovod 4.000,00 kuna i Gradska groblja 3.000,00 kuna. Na mjesečnoj razini radi se o 32.000,00 kuna, dok paušal godišnje iznosi 384.000,00 kuna.

Pored paušala BB & partneri za osnivanje Centra dijeljenih usluga od gradskih tvrtki mjesečno ostvaruju prihod od 2.500,00 kuna mjesečno za šest i 1.250,00 kuna za idućih pet mjeseci odnosno sveukupnih 96.250,00 kuna, a Grad Sisak i tri tvrtke su mu za usklađenje s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) platili svaki po 5.000,00 kuna odnosno dodatnih 20.000,00 kuna.

Provjerom u gradovima u kojima ima sindikalne podružnice, Sindikat je ustanovio kako su neke druge jedinice lokalne samouprave vlastitim snagama, bez angažiranja odvjetnika uskladile svoje akte i obrasce s GDPR pa čak i servisirale svoje ustanove s “know-how” usvojenim na brojnim edukacijama koje su na tu temu održavane tijekom protekle godine.No, tu nije kraj, jer je u Gradu i tvrtkama angažirano društvo sklopilo i ugovore o zastupanju na sudu, koje usluge se naplaćuju sukladno „Ugovoru o zastupanju i Odvjetničkoj tarifi i to zavisno od uspjeha u postupku i naplate odvjetničkih troškova od suprotne strane“. Odvjetnik Siniša Babić od strane gradonačelnice imenovan je i u pregovarački odbor Grada Siska za pregovore sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, kojem je na čelu gradski vijećnik Predrag Sekulić, a Sindikatu nije poznato hoće li i za to Odvjetničko društvo biti posebno honorirano ili je ovakva usluga sastavni dio već ugovorenog paketa.

Sindikatu je nepoznato je li Odvjetničko društvo bilo angažirano i u kolektivnim pregovorima za sklapanje kolektivnog ugovora za Auto promet Sisak, ali zato raspolaže informacijom da taj kolektivni ugovor, sklopljen 5. travnja 2018. godine nije, sukladno Zakonu o radu i Pravilniku o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora, dostavljen Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, što predstavlja teži prekršaj poslodavca za koji je zapriječena novčana kazna od 31.000,00 do 60.000,00 kuna.Ne ulazeći u svrsishodnost angažiranja odvjetničkih ureda u jedinicama lokalne samouprave i tvrtkama u njihovom vlasništvu, posebice za pitanja iz djelokruga gradskih službenika i zaposlenika pravne struke u gradskim tvrtkama, Sindikat kao vrijednu pozornosti ističe činjenicu da odvjetnici i vježbenici iz Odvjetničkog društva Babić, Brborović & partneri nemaju pravo niti naplaćuju bilo kakve putne troškove dolaska i odlaska u Sisak, čime su u potpunosti izjednačeni s lokalnim odvjetničkim uredima, čiji je mogući prigovor zbog angažiranja odvjetnika iz Zagreba tako sasiječen u korijenu, a ako im je svejedno krivo – neka traže posla u Zagrebu, diljem Lijepe Naše ili u brojnim tvrtkama i poslovnim subjektima koji djeluju u Sisku”, zaključuju iz Sindikata.

Inače, SDP-ova gradonačelnica jednoga od najsiromašnijih gradova u Hrvatskoj donedavno se vrlo često pojavljivala u medijima, a jedno vrijeme spominjana je i kao potencijalna predsjednica SDP-a.

Ne trebaju čuditi takve simpatije esdepeovaca spram sisačke gradonačelnice uzme li se u obzir činjenica da je ovo stranka kojom je do jučer ravnao bahati Zoran Milanović. Upravo tu karakternu crtu, koju po svemu sudeći u ‘partiji’ simpatiziraju, pokazala je u više navrata ova gradonačelnica koja se svojedobno našla u fokusu stoga što je sisačka gradska vlast zabranila postavljanje spomenika blaženom kardinalu Alojziju Stepincu ispred sjedišta Biskupije. Želju da se Stepincu ispred Biskupije postavi spomenik iskazao je biskup Vlado Košić, s kojim Ikić Baniček ratuje mjesecima. No, da ‘slučaj Stepinac’ nije iznimka već pravilo potvrđuje činjenica da su nedavno bunt protiv gradonačelnice digli iz Matice Hrvatske, a nešto prije toga , šefica sisačkog ogranka SDP-a povodom Dana branitelja počasne plakete ‘Marijan Celjak’ – junak obrane grada Siska nije dodijelila, među ostalima, generalima Janku Bobetku i Đuri Brodarcu. Gradska koordinacija branitelja iz Domovinskog rata predložila je 15 imena pojedinaca i postrojbi kojima je trebala biti dodjeljena spomenuta Plaketa, koja se pak smatra vrijednim vojnim priznanjem, između ostaloga i zato što se dodjeljuje povodom Dana branitelja. Međutim, na radnoj sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je odlučeno, a zatim i prihvaćeno da se brojčano prepolovi prijedlog koordinacije branitelja. Takvu odluku ‘na nož’ su dočekali od HDZ-ovi vijećnici pa je na istu reagirala i vijećnica Vesna Štengl preispitujući kriterije i detalje za dodjelu predsjednika Odbora za javna priznanja SDP-ova Željka Đermanovića, čiji je konzultant gradonačelničin zamjenik Ivica Rendulić, a pitanje koje je do danas ostalo visjeti u zraku jest jesu li Bobetko i Brodarac ostali bez plaketa iz političkih razloga.

Da uistinu zna skrenuti pažnju javnosti na sebe oslanjajući se uglavnom na ideološka previranja Ikić Baniček pokazala je svojevremeno kada se, doduše dijelom i opravdano, obrušila na zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, a štedjela nije niti kolegicu Aleksandru Kolarić zbog prisnosti s Davorom Bernardićem, dok je primjerice šutjela kada je svojedobno istu tu Kolarić šikanirao bivši premijer Zoran Milanović.

Inače, u sisačkom kraju vjeruju kako gradonačelnica političkog potencijala itekako ima, jer uostalom ona je prva u povijesti toga grada kojoj je pošlo za rukom osvojiti drugi mandat porazivši HDZ-ova Franju Šabana. Ostala je imuna na lokalne prozivke za zaduživanje grada, a nije ostala dužna niti sisačkom biskupu Vladi Košiću kada je pozvao građane da joj ne daju glas budući da se radi o osobi koja diskriminira katolike u Sisku, izbacuje vjernike s posla u javnim službama i brani vjerski odgoj u vrtićima. Sisačka policija napisala je protiv nje optužni prijedlog radi omalovažavanja policije, koju je optužila za neprofesionalizam. No, na kraju su od toga odustali.

Kako to obično među predstavnicama sisačke političke scene biva, za politički uzlet Ikić Baniček zaslužan je Davorko Vidović, isti onaj koji se svojedobno ozbiljno angažirao i agitirao za sisačku županicu Marinu Lovrić Merzel. Zajedno sa suprugom Ikić Baniček angažirala se u SDP-ovom Forumu mladih od kuda stasa u vijećnicu sisačke Županijske skupštine. Nakon toga ulazi u Gradsko vijeće te postaje gradonačelnicom gdje nasljeđuje učitelja Vidovića. Sposobna, artikulirana i žena velikih ambicija, po svemu sudeći, svim raspoloživim metodama stasa u veliku političarku.

I na jednoj od sjednica slikovito nazvanoj ”Kriminalne radnje gradonačelnice Kristine Ikić Baniček”, HDZ-ovci su objavili e-mail i dopis koji je gradonačelnica poslala, sada već bivšem, šefu HŽ Infrastrukture Darku Peričiću. U tom online pisamcu gradonačelnica zahtjeva od SDP-ova direktora u toj tvrtki da posao demontiranja pruge od Petrinje do Karlovca dobije udruga Kopa Beach iz Siska. Ne bi tu bilo ništa čudno da čelnici udruge nisu istaknuti SDP-ovci. Šef udruge Robert Novosel aktivan je sisački esdepeovac, ali gle čuda i zaposlenik sisačkog Komunalca. Tajnica Selma Branković supruga je esdepeova Milana Brankovića, koji je, kakve li slučajnosti, također u to doba bio radnik Komunalca, ali i vijećnik te dopredsjednik Gradskog vijeća. Relevantan član udruge je i Goran Kajgana, obiteljski prijatelj prozvane gradonačelnice.

Zbog ovih imena, ali i potencijalnog pogodovanja, Ikić Baniček pozivana je da podnese ostavku, ali dakako od toga svega nije bilo ništa. A iako se kasnije saznalo da je sa sređivanjem posla za koji se založila Ikić Baniček bio upoznat i bivši ministar Siniša Hajdaš Dončić kojemu su na uvid dani i sporni mailovi, od svega toga, kako to obično biva, nije se dogodilo ništa.