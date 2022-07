PREMIJER JE KAPITULIRAO POD NJEGOVOM MOĆI! Mladen Bajić preveslao je i Plenkovića: U dva desetljeća ‘pospremio’ je samo dva posrnula kapitalca!

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Dugo se po HDZ-ovim, ali i pravosudnim kuloarima govorilo kako bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić početkom srpnja definitivno odlazi u mirovinu te da je to ujedno početak pravosudne reforme koju će provesti premijer Andrej Plenković, koji je prema tim pričama već neko vrijeme u sukobu s Bajićem, zbog čega se u vrijeme privođenja ministara koristio terminima poput duboke države. Sve ono što se u pravosudnim i HDZ-ovim krugovima spominjalo palo je u vodu prije nekoliko tjedana, kada se premijer Plenković sastao s aktualnom glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj Šipek, s kojom je dogovoreno da Bajić ipak ostaje na svojoj poziciji te da mu se ugovor produljuje na još pola godine, s tim da se u nekim krugovima spominje da Bajić neće otići sa svoje pozicije još najmanje dvije godine i da bi ga od Državnog odvjetništva mogla rastaviti samo smrt. Pitate li HDZ-ovce tko stoji iza Bajića i zahvaljujući čemu on svih ovih godina opstaje u Državnom odvjetništvu, ironično će vam reći kako iza Mladena Bajića stoji sam Mladen Bajić koji je s godinama staža u DORH-u uspio postati najmoćniji čovjek na domaćoj društveno-političkoj sceni. Oni kojima nije do smijeha pričaju pak kako iza Bajića stoje komunističke strukture koje su ga stvorile i pozicionirale u DORH, u kojemu je opstao zbog toga što je uvijek išao na ruku politici i političarima koji su se u danom trenutku našli na vlasti.

Razgranata mreža

Išao je Bajić na ruku Sanaderu sve dok ga nije politički pokopao u suradnji s bivšom premijerkom Jadrankom Kosor, o čemu je Sanader osobno progovarao u svojim pismima iz Remetinca. Nakon što je pala Kosor, Bajić se pokušao zbližiti sa Zoranom Milanovićem, no osebujan i tvrdoglav kakav jest, Milanović načinje Bajića i na njegovu poziciju dovodi Dinka Cvitana, s kojim Bajić nikada nije bio na ratnoj nozi. Oni koji Cvitana poznaju reći će da je riječ o vrhunskom profesionalcu kojega ne zanima tko je tko, svakom slučaju pristupa objektivno i zato vjerojatno i nije dugo opstao na vodećoj poziciji u DORH-u. Dok je Cvitan ratovao s koruptivnom hobotnicom, Bajić se i dalje borio za svoju poziciju, susretao se s pokojnim Bandićem i prkosio Milanoviću, a onda na poziciju predsjednika Vlade nakon kratkog staža Tima Oreškovića stiže Andrej Plenković, čiji je prvi mandat obilježio unutarstranački rat s Milijanom Brkićem.

Na stranačkim izborima Plenković se uspio riješiti Brkića, ali ne i njegovih kadrova pa je zato silom prilika i spletom okolnosti i u svoju novu Vladu uveo ljude koji su bili dio Vasine mreže. Na tom popisu mnogi su isticali bivšeg ministra Darka Horvata, ali i Olega Butkovića. Horvata se Plenković riješio nedavnim privođenjem, a Butkovića zasad još drži pod kontrolom pa za nekakve ozbiljnije akcije nema potrebe. Pričama o potencijalnim istragama utišao se i Tomislav Tolušić koji se povukao iz politike, baš kao što su iz politike izašli i nekadašnji Plenkovićevi ministri Lovro Kuščević i Goran Marić. No nitko od njih ne spada u skupinu Plenkovićevih ljudi pa se ne može reći da su otvorene istrage i ministarske afere dugoročno naštetile premijeru. Štoviše, pomoću tih istraga Plenković se riješio Brkićevih kadrova, pokazao kako se oni u Vladi bore s korupcijom i kako za koruptivne kadrove kod njih nema mjesta te tako zatvorio jedno poglavlje i nastavio vladati najavljujući odnedavno i borbu za svoj treći uzastopni mandat. Kada se sagleda popis onih koji su u aferama pali, moglo bi se dakle reći da je Bajić na jedan način Plenkoviću ipak učinio uslugu, dok bi se s druge strane iz kritika predsjednika Zorana Milanovića na račun Državnog odvjetništva moglo reći kako je on svjestan Bajićevih križaljki. Kako i ne bi bio svjestan, kada i Milanović u DORH-u ima svoje kadrove, prije svega riječ je o njegovu prijatelju Cvitanu.





Intelektualne usluge

No osim Cvitana, Milanovićevim kadrom u tim krugovima smatra se i ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić koja je već neko vrijeme na ratnoj nozi s premijerom, HDZ-ovcima, ali i sa svojom kolegicom Hrvoj Šipek koju je Plenković nedavno sačuvao od eliminacije iako je bilo posve jasno kako je debelo zaglibila u aferi vezanoj uz bivšu ministricu Žalac. Gabrijelu Žalac je na koncu pročešljao i priveo ured europskog javnog tužitelja, ostavljajući je ni na nebu ni na zemlji, zbog čega nedavno i jest zatvorila vlastitu tvrtku moleći Plenkovića s kojim se sastala za bilo kakav oblik pomoći. Plenković svojoj kolegici možda ne može pomoći, ali time što je pomogao Hrvoj Šipek neizravno se svrstao na Bajićevu stranu, što će Bajić dugoročno vjerojatno znati cijeniti.

Kakvu ocjenu takvom pristupu daju građani, jasno je odavno – pravosuđe je među Hrvatima odavno sinonim za sve loše što se u državi događa, a usporedno s time upravo je Bajić godinama sinonim za hrvatsko pravosuđe pa je stoga jasno da ga Plenković i nije mogao tek tako eliminirati sve i da je uistinu želio. Godinama Bajića razni protagonisti domaće društveno-političke scene prozivaju imenujući ga krivcem za montirane i politički intonirane istrage koje su mahom padale na sudovima, dok bi se sudski procesi razmotavali, oni koji su pali u Bajićevu nemilost ostajali bi bez svojih pozicija, karijera, pa i života. U svemu tome prste su imali i predstavnici medija jer je Bajić vrlo dobro i pravodobno shvatio da je jedna od tajni opstanka pridobivanje potpore medijske mašinerije, što je njemu odlično polazilo za rukom. Naravno da Bajić dugovječnost može zahvaliti i Zlati Hrvoj Šipek zahvaljujući kojoj se i nakon umirovljenja zadržao u DORH-u na temelju ugovora o djelu za intelektualne usluge, što bi se moglo opisati kao svojevrsni presedan jer je, primjera radi, nedavno slavni hrvatski glumac Dragan Despot prisilno umirovljen, dok se s druge strane Bajiću i sada iz mirovine ponovno produljuje mandat da bi DORH-u pružao intelektualne usluge.

Nemaju zamjenu

“Državno odvjetništvo RH sklopilo je ugovor o djelu na određeno vrijeme (1.7. – 31. 12. 2022.) s Mladenom Bajićem, s obzirom na to da Državno odvjetničko vijeće još nije donijelo odluke o imenovanjima zamjenika glavnog državnog odvjetnika po raspisanim oglasima”, odgovorili su na naš upit u DORH-u, a iz njihova odgovora proizlazi da Bajić ostaje jer još nije pronađen zamjenik glavnog državnog odvjetnika, što ne bi trebalo biti bitno za njegov slučaj jer on ionako pruža intelektualne usluge Državnom odvjetništvu, dok sama glavna državna odvjetnica određuje broj svojih zamjenika pa je samim time njihovo obrazloženje za Bajićev opstanak apsurdno. Apsurdni su i iznosi koje je Bajić posljednjih godina dobivao za to svoje savjetovanje, tako mu se na temelju ugovora o djelu mjesečno isplaćuje više od 10 tisuća kuna, pri čemu poreze i doprinose također plaća naručitelj u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na ugovore o djelu, tomu treba dodati i prirez za grad Split, u skladu s mišljenjem nadležnog tijela.

Iako su iz DORH-a u posljednje vrijeme tvrdili da ih Bajić savjetuje, ali da on nije taj koji donosi odluke, oni koji su s Bajićem imali prilike surađivati i s njime se susresti u tu priču baš i ne vjeruju. Vjeruje se zato u odvjetničkim krugovima da je cjelokupna situacija u Državnom odvjetništvu apsurdna, a osim toga, i među odvjetnicima se već neko vrijeme govori da je DORH jedna od najslabijih grana ionako krhkog hrvatskog pravosuđa. “Ja mislim zapravo da je to jedna nedopustiva situacija”, izjavila je nedavno, komentirajući slučaj Bajić, ugledna zagrebačka odvjetnica Višnja Drenški Lasan. Njezino mišljenje dijele brojni odvjetnici, a ona pak podsjeća i na slučaj pokojnog akademika Krapca, velikog stručnjaka za kazneno pravo, koji je morao odstupiti sa svoje funkcije te mu se nije mogao nastaviti mandat suca Ustavnog suda. Ne osuđuju samo odvjetnici Bajićev opstanak, o njemu se oglašavala i saborska oporba, a najglasniji među njima bili su Mostovi saborski zastupnici koji su upozoravali na to da, uz velik novac koji se Bajiću isplaćuje, on i iz mirovine ima pristup istragama Državnog odvjetništva, što je nedopustivo.

“To može imati samo netko tko je zaposlenik Državnog odvjetništva, a ne netko tko je zaposlen na ugovor o djelu. Isto tako, postavlja se pitanje beneficija koje on ima. Je li on u ovom periodu dok je bio na ugovoru o djelu koristio beneficije koje imaju zamjenici glavnog državnog odvjetnika? To su pravo na stan i ostale beneficije”, nabrajao je nedavno Nikola Grmoja. Sva ta nabrajanja po svemu sudeći nisu previše utjecala na Plenkovića koji je s njim odlučio održati korektan odnos, štiteći time i vlastiti položaj. Koji su rezultati Bajićeva savjetovanja u DORH-u, koliko je predmeta preuzeo, a koliko je riješeno za trajanja ugovora o djelu, vjerojatno nikada nećemo doznati jer su Bajića svih ovih godina štitili oni kojima je odgovaralo kontaminirano Državno odvjetništvo. Sam je Bajić, odlazeći s pozicije glavnog državnog odvjetnika, iza sebe ostavio mnogo nedovršenog posla. Afera Hypo banka nikada do kraja nije riješena premda se doznalo da je ta banka imala osam milijardi eura sumnjivih neplaćenih zajmova u 12 zemalja, a više stotina milijuna eura sumnjivih kredita odnosilo se na Hrvatsku.

Slab ulov

Dok je Bajić bio glavni državni odvjetnik, i pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić spokojno je šetao metropolom s oko 200 kaznenih prijava. Prodaja Plive, odnosno afera Verona nikada nije istražena do kraja, istina na vidjelo nije izašla ni u slučaju Kamensko, ali ni u aferi Zamporion u koju je involviran bivši predsjednik Ivo Josipović. Ništa se nije dogodilo ni s aferom vezanom uz splitski Spaladium, Đakovštinu, HAC i brojne druge slučajeve. Njegovo vođenje Državnog odvjetništva svelo se tek na dva posrnula kapitalca, Nadana Vidoševića i Ivu Sanadera, koji su ionako odavno politički mrtvaci.









U svojem mandatu, a i nakon njega, Bajić nije imao snage ući u obračune s ozbiljnim političkim kapitalcima, a u fotelji glavnog državnog odvjetnika proveo je puna tri mandata, odnosno dvanaest godina u kojima je među ostalim radio na lociranju generala Ante Gotovine. Prvi put birao ga je SDP, drugi mandat dobio je od HDZ-a uz potporu SDP-a, dok je kod trećeg mandata bila presudna potpora bivše premijerke Jadranke Kosor, a sada ga pak u Odvjetništvu zadržava premijer Andrej Plenković koji je kapitulirao pred njegovom moći. Plenković po svemu sudeći nije imao snage poslati Bajića u mirovinu, baš kao što nije imao snage zahvaliti se Zlati Hrvoj Šipek nakon europske blamaže sa Žalac. Loptica između DORH-a i Vlade očito je spuštena, Plenković je sada uvjeren da su unutar DORH-a protiv njegove Vlade radili Milanovićevi kadrovi Marušić i Cvitan, a Bajić, zahvaljujući politici i svojem utjecaju na nju, ostaje najmoćniji vladar države iz sjene u kojoj dva desetljeća gradi mrežu kakva vjerojatno ne postoji nigdje na kugli zemaljskoj.