U BUJICI IZNESENA INTRIGANTNA TEZA! Prozvali Horvata da pogoduje stranim trgovačkim lancima

Pogoduje li ministar gospodarstva Darko Horvat stranim trgovačkim lancima te radi čega odgađa uvođenje neradne nedjelje, pitanja su to na koje su odgovore pokušali pronaći gosti posljednje Bujice, emisije koju godinama vodi I uređuje poznati novinar Velimir Bujanec. Pravnik i hrvatski suverenist Pero Kovačević u emisiji je podsjetio kako HDZ još od 2007.godine obećava biračima neradnu nedjelju, a posljednji put to je učinio na predsjedničkim izborima. Kovačević sumnja da I sada HDZ-ovci ponovno namjeravaju prevariti narod, a ništa bolji nije niti SDP, oni drži Bujančev sugovornik nemaju veze sa suverenizmom. I sindikalist Mario Iveković sličnoga je stava. – Aktualna vlast ne poštuje volju naroda, Plenković kritizira čak i Britance zato što su izašli iz EU, a kroz referendumske inicijative vidjeli smo koliko drži do Hrvata- smatra sindikalist. U Bujici su iznesene sumnje da je Horvat pod pritiskom trgovačkih lanaca odustao od obećanja o austrijskom modelu neradne nedjelje, kojega je najavljivao u kampanji za predsjedničke izbore podupirući Grabar-Kitarović. ”On austrijski model nije ni pročitao”, izjavio je u Bujici na Z1 televiziji suverenist Pero Kovačević, koji je još 2006. godine, kao zastupnik u Hrvatskom državnom saboru, predlagao zakon kojim bi nedjelja u trgovini bila neradna.

“Austrija ima jedan specifičan model, mnogi o njemu pričaju, a ne razumiju ga uopće- vjeruje pravnik dodajući kako je ministru neki PR-ovac vjerojatno sugerirao da austrijski model spominje u medijima, pa on tako I lini” .”Austrija ima jedan specifičan model, koji kaže da maksimum radnog tjedna može biti 50 sati i automatski nedjelja otpada. A kod nas je to 65 sati. Niti jedna austrijska pokrajina nije uvela rad nedjeljom, iako im je to bilo prepušteno na odlučivanje. Ipak je tu riječ o jednoj uređenoj državi, za razliku od Hrvatske”, tumači Kovačević.

Čelnik Novog sindikata Iveković naglašava da je stranim trgovačkim lancima u državama iz kojih dolaze rad nedjeljom zabranjen”. U Hrvatskoj mogu raditi što hoće, zato jer im to dopušta naša vlast- smatra sindikalist iz platforme Hrvatskog saveza za neradnu nedjelju. Inače, Bujica je pozivajući se na nekoliko nezavisnih izvora objavila informaciju da je Horvat nedavno održao sastanak na kojem su bili predstavnici sindikata trgovine, a oni su kao svoje goste pozvali poslodavce iz hrvatskih trgovačkih lanaca, no sat vremena prije početka sastanka Horvat je šefovima domaćih kompanija koje se ne protive zabrani rada nedjeljom otkazao poziv. Isti izvori Bujici su otkrili I da je dva tjedna radnije Horvat održao sastanak sa šefovima HUP-a I stranih trgovačkih lanaca, na kojem je definirano da se zabrana rada nedjeljom odugovlači dok god je to moguće.

“Zapelo je oko interesa i to sitnih, a ne interesa naroda”, rekao je Iveković komentirajući posljednje odugovlačenje vlasti s neradnom nedjeljom, dodajući da posljednjih 20 godina nemamo svoju vlast budući da se odluke ne donose u Hrvatskoj I Zagrebu. Po njemu ideje se donose negdje drugdje, a nama se samo isporučuju.

“Čim su objavili da treba uvesti neradnu nedjelju između prvog i drugog izbornog kruga, ja sam odmah rekao da je to čisti spin da privuku birače “, podsjetio je Pero Kovačević i upozorio: – Da su htjeli nešto napraviti, već bi odavno to i učinili. Ovdje se radi samo o tome hoćemo li mi kod donošenja zakona u Hrvatskom saboru imati u fokusu interesa Hrvatski narod i potrebe naših građana ili ćemo u fokusu imati razno razne trgovačke lance, intersne skupine i lobije, što je trenutačna praksa u Hrvatskoj- komentirao je Kovačević.

Mario Iveković posebno se osvrnuo na izjavu ministra rada Josipa Aladrovića, koji je govoreći o neradnoj nedjelji, spominjao “onaj nekakav svjetonazor”: ” Stvarno je neprihvatljivo da ministar s takvim podcjenjivanjem gleda na jedan veliki dio Hrvata, koji drže do svog svjetonazora. Svaki pošten i normalan čovjek drži do svjetonazora, bez obzira kakav bio.Nedjelja je neradni dan i od toga treba krenuti, a onda možemo razmišljati postoje li iznimke”, konstatira sindikalist te nastavlja:

“Nitko se ne protivi da nedjeljom radi bolnica ili javni promet, ali mora li baš i trgovina raditi? Netko bi se morao jako potruditi kako bi dokazao da je to potrebno, ali kod nas je sve obrnuto… Prvo se nametne da se mora raditi, iako smo čuli da većina hrvatskih građana ne želi radnu nedjelju i sada mi, koji smo protiv, moramo njima nešto dokazivati – to je smiješno”!

“Najbolji model za rješenje tog pitanja je onaj koji primjenjuje Švicarska, ali Švicarske se naši političari boje iz više razloga” nastavio je Iveković: ” U Švicarskoj su čak nekoliko puta pokrenute referendumske inicijative da se nedjelja proglasi radnim danom, no one nisu uspjele. Ne bi uspjele ni u Hrvatskoj, međutitim, kod nas narodu nedaju pravo da referendumom rješava važna društvena pitanja” objasnio je.

“Švicarske ima generalnu zabranu rada nedjeljom, a ako netko želi raditi, onda radnik mora potpisati potvrdu da se s tim slaže, dobiva najmanje 50 posto veću plaću nego običnim radnim danom i odmah idući dan ima sloboda”, nadovezao se Kovačević te objasnio kako se tamo ograničenje rada nedjeljom ne odnosi samo na obiteljske trgovine u kojima rade članovi obitelji, koji su ujedno I vlasnici, sličan model primjenjuje se dodao je i u Njemačkoj.

“Godine 2006. prvi smo u Hrvatskom saboru predložili Zakon o radnom vremenu prodajnih mjesta, kojim smo htjeli regulirati to pitanje po uzoru na Njemačku, a ona to ima još od 1916. godine – podsjetio je Kovačević te nastavio: – U Njemačkoj je zabranjen rad nedjeljom, a iznimke su javne službe koje moraju raditi, vatrogasci, medicinari, policija, itd. No, taj se dio rada plaća dvostruko više, država to kontrolira i nema prijevare.

Na upit što se dogodilo s njegovim zakonskim prijedlogom, Kovačević je odgovorio: ” Nije prošao, jer ga nisu podržali ni HDZ ni SDP! Nakon što nas je HDZ, zajedno sa SDP-om 2006. godine odbio, mrtvi hladni su u izbornoj kampanji 2007. obećavali isti zakon. Donijeli su ga 2008. godine i onda ga je srušio Ustavni sud, u kojem opet sjede oni, koje su postavili HDZ i SDP! Govorili su da štite interese radnika, a namjerno su omogućili Ustavnom sudu da zakon proglasi protustavnim.

Pero Kovačević je odgovorio i na pitanje zašto SDP, kao ‘socijaldemokratska’ stranka, nije uvela neradnu nedjelju u trgovini: ” Oni su donjeli Zakon o radu, koji je pripremao Mirando Mrsić, a kojim su prava radnika još i smanjili u odnosu na ono što je bilo za vrijeme HDZ-a!

“Iz ugla radnika i sindikata, Vlada Zorana Milanovića bila je do sada najgora od postojanja Hrvatske,” nadovezao se sindikalist Iveković i otkrio: “Mirando Mrsić je na jednom sastanku čak rekao da je upravo Novi sindikat jedan od razloga što se donosi takav Zakon i da sindikati poput našega, ne bi smjeli djelovati!”

