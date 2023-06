U aferu Zambija uključiti će se i međunarodne institucije! Skandal tek počinje: Je li među posvojiteljima bilo ijednog HDZ-ovca?

Autor: Iva Međugorac

Malo je u hrvatskom društvu segmenata na koje politika nema utjecaja. Politika je teško se ne složiti s time ona koja nam protekla dva desetljeća stvara nakaradan sustav čije se rupe vide na svakom koraku, i sve to naš je narod počeo prihvaćati zdravo za gotovo znajući da ni izbori nisu mjesto na kojem se mogu izboriti neke pretjerane promjene, jer se u konačnici svaka hrvatska politika svede na isto- brdo obećanja, i vrlo malo djelovanja. U takvim okolnostima, bez djelovanja, u situaciji u kojoj je narod doveden na rub egzistencije jedino što hrvatska politika nudi kao svojevrsno mazanje očiju svakako su podijele. Dijeli se narod na nogometnim utakmicama, u saborskim klupama, na desne i lijeve, na antivaksere, i vaksere i to također prihvaća kao dio svoje svakodnevice.

Afera Zambija nije se smjela svesti na političke podjele

Ono gdje podijele definitivno ne bi trebalo niti smjelo biti to su svakako djeca, i zaštita njihovih interesa, ali se nakaradni sustav i ista takva politika pobrinula za to da su u Hrvatskoj i djeca nezaštićena, vidljivo je to na brojnim primjerima pa i onom posljednjem koji se odnosi na posvajanje afričke djece. Slučaj je to koji je prerastao u aferu Zambija, na jednoj strani našli su se predstavnici desne političke scene, a na drugoj oni lijevi i liberalni i sve to stoga što se među hrvatskim državljanima koji su zaglavili u ovoj dalekoj zemlji našao neki član stranke Možemo na kojeg se svela sva polemika.





Ovih su se dana hrvatski državljani vratili u svoju zemlju pa se očekivalo da će s time ova tema otići u arhive, no tek po njihovom povratku u Hrvatsku otvorila se provalija, ogromna i pomalo zapostavljena afera koju je objavio Jutarnji list dovodeći još jednom po tko zna koji puta u pitanje traljavi hrvatski sustav, ali i dovodeći u prvi plan djecu, posve nepristrano i bez naznake ideologije, iako bi se po reakcijama domaćih političara i ovo otkriće moglo svesti na političke igranke. Ovaj je medij naime objavio rezultate višetjednog novinarskog istraživanja koje dovodi u pitanje odluke hrvatskih sudova o posvojenju djece iz Konga. Dokazan je niz propusta u slučajevima posvajanja u posljednjih deset godina pa se tako primjerice saznalo da posvojenu djecu nitko nije zastupao, ne postoje podaci o njihovim biološkim roditeljima, suci koji su takve presude štancali za desetak minuta kršili su hrvatske zakone, i sve to u zemlji Hrvatskoj, demokraciji koja se voli dičiti svojim europskim vrijednostima. Ne zaboravimo da je to naše pravosuđe osudilo psa Medu jer je lajao, ali i da to naše pravosuđe čine oni suci koji se s optuženicima sastaju za par dizajnerskih cipela.

Presude se štancale ko’ na traci

Prema analizi dokumentacije 50-tak posvajanja koju su obavile novinarke Željka Godeč i Slavica Lukić sudovi u Africi baš kao i sudovi u Hrvatskoj kao na traci štancali su presude bez elementarnih provjera koje bi bile u interesu djece. Slučaj Zambija očito neće tako skoro sići sa naslovnica nakon ovog u najmanju ruku šokantnog otkrića, štoviše, upućeni tvrde kako je ovo tema za koju su interes pokazali i strani mediji, i to oni sa statusom najuglednijih pa je razumljivo da u svemu ovome odgovorni imaju obvezu ponuditi odgovore na cijelu paletu pitanja jer će se u suprotnom u priču uključiti i mjerodavne međunarodne institucije koje su nadležne za poštivanje međunarodnih konvencija čijih se odluka Hrvatska nije pridržavala. Jasno je dakle i svakom laiku kako će se i ovdje nečiji propusti prebiti preko leđa djece koju u ovom kaosu nitko ništa nije niti pitao.

Pokaže li se da su napisi Jutarnjeg istiniti, odgovornost bi morali snositi svi oni koji predstavljaju dio ovog mučnog lanca počevši s ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom, predsjednikom Vrhovnog suda Radovanom Dobronićem, ali i sa svim onim sucima koji su donosili odluke koje prema onome objavljenom u Jutarnjem nisu bile zakonite.

Palić očekuje poteze DORH-a

”Sad je na potezu DORH koji treba provjeriti sve navode iz Jutarnjeg lista i donijeti meritornu odluku. Sama odluka DORH-a može povući i odluku koju mora donijeti Državno sudbeno vijeće koje može donijeti odluku o razrješenju sudaca koji su donijeli eventualnu ne zakonitu odluku.









Treba napomenuti da je svaka nezakonita odluka suda o posvojenju je podložna ukidanju.Što se tiče oduzimanja Hrvatskog državljanstva ono po Ustavu Republike Hrvatske definirano u Članak.9 i nije moguće. Samo oduzimanje djece posvojiteljima je moguće u koliko se ustanovi da je odluka suda o posvojenju bila nezakonita. U tom slučaju postoje dvije mogućnosti, prva da se pokušaju pronaći biološki roditelji putem nadležnih službi države porijekla djece i drugo da se temeljem hrvatskih zakona djeca smjeste u domove za nezbrinutu djecu, objasnio je za Hrvatski glasnik stručnjak za ustavno pravo Mato Palić iz čijih riječi proizlazi da bi najveća žrtva u svemu tome mogla postati posvojena djeca.

”Postoje još neke bitne činjenice kao što je posvojenje djece transrodnih osoba što po našem obiteljskom zakonu nije moguće, no ova situacija je pokazala kako je moguće zaobići naše propise kriminalnim djelovanjem sudova i ostalih.

Isto tako postavlja se pitanje zašto su išli preuzeti djecu u Zambiju a ne u Kongo odakle su djeca”, poručio je Palić.

Oporba proziva ministre i Dobronića









U raspravu se očekivano uključila i vojska oporbenih saborskih zastupnika koje je Most pozvao na pokretanje saborskog istražnog povjerenstva, a oni ujedno iniciraju i posebnu sjednicu odbora za pravosuđe na koju će pozvati sve od Dobronića do Plenkovića. “Očito su institucije zakazale, tražimo hitno očitovanje Dobronića, Piletića, Malenice, Plenkovića, Radmana, kako su mogli reći da je sve u redu kad je očito bilo mnogo propusta u legalizaciji ovih međunarodnih posvajanja”, poručila je Marija Selak Raspudić.

Da su doista suci u Zlataru i drugim gradovima proveli analizu dokumentacije iz Konga, kao što su to učinile dvije novinarke onda bi lako mogli doći do zaključka kako su neka sudstva rješenja naprosto samo kopirana, s tim da su se mijenjala isključivo imena djece, bioloških roditelja i posvojitelja. U nekima opće ni ne postoje imena bioloških roditelja, ali se zato ponavljaju imena odvjetnika i sudskih službenika koji su na neki način uspijevali biti prisutni na dva različita ročišta koja su održavana u isto vrijeme.

“Jedina strašna istina kojoj ovaj tekst svjedoči jest da su djeca druge boje kože meta”, stav je zastupnice Centra Dalija Orešković koja kaže da je pitanje je li među posvojiteljima bilo ijednog HDZ-ovca te smatra kako se radi o obračunu s oporbom i neistomišljenicima. Što god tko smatrao iz onoga što je objavljeno proizlazi da je zambijski sud doista odbacio optužnicu o trgovanju djecom u svrhu eksploatacije, no ta odluka nije potvrda da su posvojenja bila u skladu sa hrvatskim, ali i sa zakonom Konga pa se stoga i u samom mediju koji je priču objavio zaključuje kako je kod nas teže uvesti kućnog ljubimca, nego dijete iz DR Konga.

Inače je prema ovom istraživanju sutkinja Općinskog suda u Zlataru Jasmina Božić apsolutna rekorderka po broju odobrenih priznanja strane sudske odluke u Hrvatskoj kojima su praktički legalizirana posvojenja iz Konga, ali ona nije jedina. Ogromni propusti Općinskog suda u Zlataru, ali i sva sporna rješenja nisu bila sumnjiva ni nadležnim institucijama.

Ni pravosudna inspekcija, prema riječima ministra Malenice nije utvrdila nepravilnosti tijekom izvanrednog nadzora nad radom općinskih sudova u Varaždinu i Zlataru. Malenica je komentirajući ovu temu u više navrata naglašavao kako su predmeti dodijeljeni nasumično, no i te njegove riječi sada padaju u vodu i dovode se u pitanje baš kao što je upitan i nadzor Vrhovnog suda proveden u Varaždinu i Zlataru nakon kojega je objavljeno kako nisu naišli na neregularnosti u radu sudova već pravne praznine koje u praksi dovode do neusklađenosti djelovanja sudova i nadležnog Ministarstva.