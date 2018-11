Tužba protiv dr. Denija Karelovića i KBC-a Split: ‘Bez mog odobrenja uzeo je sebi za pravo govoriti o mojoj dijagnozi i bolesti’

Autor: Dnevno.hr

Prema preliminarnom stavu Agencije za zaštitu podataka, Deni Karelović, predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, napravio je moguću povredu GDPR-a i drugih akata koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Naime, nakon što je saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić istakla da se nad njom izvršila kiretaža bez anestezije, dr. Karelović je rekao da to nije istina, te je u javnost iznio detalje njezina slučaja, iako ga, upozoravala je i saborska zastupnica, na čuvanje liječničke tajne obvezuju brojni akti, pa i sama Hipokratova zakletva.

Slobodna Dalmacija prenosi dio očitovanja Agencije.

“S obzirom na vaše obraćanje ovoj Agenciji vezano uz slučaj zastupnice Ivane Ninčević Lesardić, odnosno izjavu Denija Karelovića, predstojnika Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split, koji je otkrio osobne podatke pacijentice, ova Agencija iznosi svoj preliminarni stav: Sukladno GDPR-u (Opća uredba o zaštiti podataka), osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama…

Nadalje, u primjeni je članak 21. Zakona o liječništvu kao poseban zakon u kojem je propisano da sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za pomoć, a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, samo uz odobrenje pacijenta…

Iz opisanog slučaja proizlazi da su od KBC-a Split u javnost iznesene pojedinosti vezane uz konkretan postupak obavljen u liječničkoj ustanovi i veći opseg osobnih podataka od onog opsega osobnih podataka koji je prije toga u javnost iznijela imenovana saborska zastupnica, čime je protivno načelu razmjernosti i načelu smanjenja količine podataka došlo do prekomjerne obrade osobnih podataka protivne svrsi prikupljanja/obrade osobnih podataka, a time i do povrede prava pacijentice – navodi se u pismenom dopisu Agenciji, u kojem, između ostaloga, stoji da se konkretno stanje stvari treba nedvojbeno utvrditi “provedbom odgovarajućih postupanja”.

U svom očitovanju Agencija još navodi:

“Činjenica da se u ovom slučaju radi o saborskoj zastupnici kao javnoj osobi ne umanjuje obvezu čuvanja liječničke tajne, a time i povjerljivost osobnih podataka o njezinu zdravstvenom stanju, bez obzira na to što je ona sama prethodno iznijela određene podatke. Držimo da za iznošenje dodatnog opsega podataka ne postoji nikakav opravdani interes, odnosno interes javnosti za otkrivanje predmetnih osobnih podataka. Držimo da bi se eventualni demantij iznesenih navoda saborske zastupnice mogao objaviti na drugi, manje invazivan način i bez otkrivanja dodatnih pojedinosti vezanih za njezin postupak liječenja, primjerice demantij općenitih informacija o tome kakvi se postupci i zahvati u slučajevima poput iznesenog izvode u navedenoj bolničkoj ustanovi” navode u Agenciji, koja savjetuje pacijente što napraviti ako smatraju da su im povrijeđena prava.

“Agencija savjetuje pacijente da navedene slučajeve prijave tijelima nadležnima za stručni nadzor nad radom liječnika (Hrvatska liječnička komora i Zdravstvena inspekcija). Također, navedene slučajeve, osim ovoj Agenciji, pacijenti mogu prijaviti tijelima nadležnima za kazneni progon vezano uz moguća počinjenja kaznenih djela, a isto tako mogu pred nadležnim sudom pokrenuti postupak za naknadu štete” navode u agenciji, posredno time upućujući i poruku zastupnici Lesandrić kako može eventualno zaštititi svoja prava.

Podsjetimo, dr. Karelović je za naše novine izjavio: “Što se tiče konkretnog slučaja koji je iznijela gđa Ninčević Lesandrić, mogu reći da to nije istina. Kolege su napravili sve lege artis. Njoj nije rađena kiretaža, nego je zbog male trudnoće od svega šest tjedana obavljena aspiracija u lokalnoj anesteziji. Ali znate kakve su to situacije, kad netko očekuje da će ga neki zahvat boljeti, onda čim ga taknete skače do plafona, više zbog straha nego zbog objektivne boli”.

Da bi potom sa službenog maila bolnice došlo i očitovanje u kojemu Karelović navodi:

“Poštovani, vezano za navedeni članak, želim Vas izvijestiti da nije istina da se radila kiretaža i nije istina da se nije koristila lokalna anestezija. Gospođi Ivani Ninčević Lesardić je 12. 2. 2018. zbog spontanog pobačaja učinjena vakuum aspiracija u lokalnoj anesteziji. Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Split je ustanova koja ima realne pokazatelje da radi vrhunsku medicinu. Prije svakog zahvata ženama se ponudi lokalna ili opća anestezija. U ovom slučaju je ušće maternice zbog spontanog pobačaja već bilo prošireno, a zahvat vakuum aspiracijom je najmanje invazivan i najmanje bolan pa se na općoj anesteziji nije inzistiralo. Žao nam je što se ovakvim objavama naše pacijentice neopravdano dovode u stanje zabrinutosti i nepovjerenja prema našoj ustanovi” piše Slobodna Dalmacija.