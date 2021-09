‘TUTNJALO, ZATRESLO’ Zabilježen potres u blizini Velike Gorice!

Potres jačine 2.7 prema Richteru zatresao je područje Velike Gorice, javlja EMSC.

Zatreslo je u 15 sati i 37 minuta, a epicentar je bio 15 kilometara jugozapadno od Velike Gorice, odnosno 21 kilometar južno od Zagreba, objavili su.

Epicentar je bio na dubini od dva kilometra.

“Tutnjalo, zatreslo”, bio je prvi komentar na stranicama EMSC-a koji je upisao stanovnik Šiljakovine. “U Dubrancu jak zvuk i tresak od nekoliko sekundi. Već dugo nismo tako skočili”, dodao je korisnik iz Dubranca.

Felt #earthquake (#potres) M2.7 strikes 21 km S of Zagreb – Centar (#Croatia) 6 min ago. Please report to: https://t.co/NxSXRgMmiv pic.twitter.com/bi3dZ48QYn

— EMSC (@LastQuake) September 19, 2021