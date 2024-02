Mogući mega problem za Plenkovića, očekuje se pravosudna bomba: ‘Međugorje šalje pozdrave’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu još je koncem 2022. pokrenuo postupak protiv Hrvatske na temelju tužbi koje su ih podnijeli Zdravko i Zoran Mamić te poreznik Milan Pernar. U pitanju je prvo suđenje Mamiću i ostalima zbog izvlačenja novca iz Dinama. Zdravko Mamić je kažnjen sa šest i pol godina zatvora, njegov brat Zoran s četiri godine i dva mjeseca, dok je Pernar dobio tri godine i dva mjeseca zatvora.

Damiru Vrbanoviću koji je također bio kažnjen, pravomoćnu presudu od tri godine zatvora ukinuo je Ustavni sud RH. Zaključili su da nije imao pravedno suđenje jer je Mamić podmitio suce. Taj isti argument Mamićima i Pernaru nije prihvaćen. Sada o svemu tome raspravlja Europski sud za ljudska prava.

A s obzirom da je USKOK podigao optužnicu protiv sudaca koji su donijeli presudu Mamiću, Europski sud razmatra Mamićevu tužbu da su mu povrijeđena prava. O tome se prošle godine oglasio ustavnopravni stručnjak Mate Palić.

Ako Mamićeva tužba prođe…

“Ukoliko država tvrdi (podnošenje optužnice od strane USKOK-a) da je sudac koji je sudjelovao u donošenju presude protiv Zdravka Mamića počinio kazneno djelo, onda je presuda u čijem je donošenju taj sudac sudjelovao kontaminirana do te mjere da je pravno neodrživa”, napisao je Palić na društvenim mrežama.

Dodao je kako proizlazi da u postupku nije bilo osigurano ustavno i konvencijsko pravo na pravično suđenje jer nije bilo nepristranosti suca. “Nakon ovoga nije teško pretpostaviti kakvu će odluku donijeti Europski sud za ljudska prava”, zaključio je. Kako saznajemo, ovih dana govori se o tome da bi Mamićeva tužba mogla proći na Europskom sudu za ljudska prava.

Što bi to značilo za Mamićeve slučajeve u Hrvatskoj, upitali smo odvjetnika Filipa Galića. “Europski sud za ljudska prava može samo dati uputu što bi trebali domaći sudovi napraviti, on ne može poništavati odluke. On nema tu nadležnost, može reći da su nekoj osobi povrijeđena ljudska prava zajamčena Konvencijom. Presude u principu jesu obvezujuće za hrvatske sudove, odnosno stavovi Europskog suda za ljudska prava jesu obvezujuće za sve domaće sudove. Ali, oni nemaju neposrednog utjecaja, ne mogu narediti sudovima da nekako postupaju. Ne mogu naložiti donošenje određenih presuda, to je i dalje stvar hrvatskog pravosuđe”, smatra Galić.

‘Moramo biti spremni na sve, ali hladne glave i mudri’

I zaista, u razgovoru s osobama iz pravosudnih krugova, potvrđuju se Galićeve riječi, no zaključak je kako bi se eventualnom presudom u korist pravosuđa, postupak u Hrvatskoj mogao vratiti na početak što bi značilo početak novog kaosa i pravosudno-političke zavrzlame. Znaju to dobro i pravnici iz redova HDZ-a pa sa blagom strepnjom očekuju tu presudu.

“Moramo biti na spremni na sve, ali hladne glave i mudri. Plašilo nas se tako i s arbitražama s Ivicom Todorićem i još uvijek se pa smo sve izdržali. Moramo i dalje biti prisebni, sve su to presude koje teže puno novaca koji bi lako mogli biti otkinuti poreznim obveznicima iz džepa i nije dobro da se takvi postupci gube. A znamo svi i tko je Mamić, vjerojatno bi nakon presude slavodobitno održao presicu u Međugorju i vikao kako je pobijedio državu. A nemojmo se zavarati, ima i među našom strankom i dalje pregršt onih koji se nadaju da će Mamić jednom biti oslobođen”, smatra pravnik iz HDZ-ovih redova.









A dok mačke nema…

A dok mačke nema, miševi kolo vode pa se tako u Dinamo održavaju izbori koji će, prema nekima, odrediti sudbinu kluba koja se u posljednje vrijeme i ne čini baš sjajna, ako se gleda rezultate i profesionalni odnos čelnih ljudi kluba.

Prate to i Dinamovi navijači među kojima i dalje još uvijek ima onih koji smatraju kako je Dinamo bio bolji dok je konce igre držao Zdravko Mamić pa se tako u navijačkim grupama na društvenim mrežama širi informacija kako će Mamić dobiti na Europskom sudu.

“Međugorje šalje pozdrave, tako je tata, gazi gubu!”, “Velika vijest! Čini se da će Mamić dobiti presudu protiv Hrvatske!”, “Čujem da se nešto sprema, Mamić će se pop**** po sucima koji su mu sudili”, neki su od komentara dok ima i suprotnog stajališta: “Marš od Dinama, marš od Hrvatske. Ostani u Bosni kad si već izbjegao bajbukanu”, “Ne nasjedajte na fejk njuz ovih mamićevaca. Ništa od toga, bjegunac ostaje tamo gdje mu je mjesto. Izvan granica Hrvatske i daleko od Svetinje”, neki su od komentara.