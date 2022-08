‘TUGALJIVI PUPOVAC NJIMA NIJE ZAPALIO SVIJEĆU’: Karamarko brutalan: ‘Ne dajmo da nam kreiraju neku drugu istinu o Oluji!’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska danas slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 27. obljetnicu vojno-redarstvene operacije “Oluja”, kojom je u 84 sata oslobođeno 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu.

U Kninu će danas biti prisutan čitav državni vrh, a mnogi bivši i aktualni političari prisjećaju se velike akcije s osobnim osvrtima i komentarima. Bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko javio se na Facebooku.

“Proslavimo ove godine i budimo ponosni na Oluju jer ona je donijela slobodu Hrvatskoj. Dugo su trajali velikosrpska okupacija, zločin i teror nad našim narodom u paradržavici koju su formirali na hrvatskom teritoriju. Budimo uporno ponosni na svakog našeg vojnika i policajca koji je sudjelovao u ovoj akciji. Budimo čvrsti i ne dajmo se pokolebati lavinom mržnje i pokušajima politikantskih diletanata da nam naknadno kreiraju neku drugu istinu o Oluji. A istina je da su velikosrpski gubitnici organizirali odlazak ljudi srpske nacionalnosti iz naših oslobođenih krajeva unatoč pozivu predsjednika Tuđmana da ostanu u svojoj hrvatskoj domovini. Za to imamo i dokaze. No Milošević je s njima imao druge planove – naseljavanje Kosova i BiH. Sjetimo se i njihovih žrtava. Jer okupatorska je vojska u bezglavom bijegu na nekoliko mjesta tenkovima gazila kolonu svojih sunarodnjaka. To su bili građani RH. Nisam vidio da je sveprisutni, tugaljivi Pupovac njima zapalio svijeću. Budimo čvrsti u obrani istine o Srbu, Brezovici, Jasenovcu, Hos-u i svakako Oluji. Jer kontinuirano izvrtanje povijesnih činjenica u službi su nametanja našem narodu, kompleksa zločinačkog. Naše glave moraju biti pognute. Zašto? Postoji linija iza koje nema povlačenja. Hrvatski narod je obnovio svoju samostalnu državu, obranio je herojski i dostojanstveno, uz velike žrtve. Zar zaista netko misli da ćemo dopustiti da bude rastočena? Zato od srca čestitam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja!

Trenutak je ovo da u molitvama spomenemo sve koji su dali živote za domovinu. S nama su – zauvijek”, napisao je Karamarko.





U akciji Oluja oslobođena gotovo petina države

VRO “Oluja” započela je 4. kolovoza 1995. u ranim jutarnjim satima. Već iduće jutro postignut je najveći uspjeh kada je oslobođen Knin, dotadašnje središte i simbol srpske pobune, a točno u podne na kninskoj tvrđavi zavijorila se 20-metarska hrvatska zastava. Akcija je ubrzo završena 7. kolovoza.

Hrvatske vojne i redarstvene snage, u kojima je bilo oko 200 tisuća ljudi, oslobodile su brojne gradove i prometnice te su izbile na međunarodno priznatu granicu Hrvatske i BiH.

Akcijom je nakon četiri godine okupacije u samo 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranih područja i gradova u sjevernoj Dalmaciji, Lici, Banovini i Kordunu, odnosno gotovo petina države, što je utjecalo i na završetak rata u BiH te mirnu reintegraciju Podunavlja u ustavno-pravni poredak Hrvatske.