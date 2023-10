Tuga u Zagrebačkoj nadbiskupiji: U 55. godini preminuo omiljeni svećenik

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Vlč. Alfred Kolić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je u petak 13. listopada 2023. godine u 55. godini života i 30. godini svećeništva.





Od njega se oprostila i Župa Bezgrešnog začeća BDM Malešnica – Oranice, gdje je vlč. Kolić bio dugogodišnji svećenik.

Vlč. Alfred Kolić rođen je 15. ožujka 1969. godine u naselju Jurumleri, predgrađu Skopja, glavnoga grada Sjeverne Makedonije, kao najmlađe od dvanaestero djece oca Jozefa i majke Paške rođ. Nuić. Prvih šestero djece obitelji umrlo je do druge godine života, a šestero ih je preživjelo. Kršten je 30. ožujka 1969. godine u katedralnoj crkvi Presvetog Srca Isusova u Skopju, a sakrament potvrde primio je u župnoj crkvi Svetih Anđela Čuvara u Uroševcu (Kosovo). Iz makedonske prijestolnice obitelj je najprije preselila u Uroševac na Kosovu, a potom u Hrvatsku u Veliku Goricu na područje Župe sv. Petra i Pavla, gdje se trajno nastanila.

Nakon završene osnovne škole (na Kosovu), 1983. ulazi u Dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu, gdje je 1987. godine maturirao u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika (danas Nadbiskupska klasična gimnazija). Po odsluženju vojnog roka, u jesen 1988. godine primljen je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije, te akademske godine 1988./1989. upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1993. godine.

Za đakona je zaređen u zagrebačkoj katedrali 10. listopada 1993., a za prezbitera Zagrebačke nadbiskupije 26. lipnja 1994. po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića. Mladu misu slavio je 10. srpnja 1994. godine u Župi sv. Petra i Pavla u Velikoj Gorici.

Svećeničku službu počeo 1994. godine

Svoje svećeničko služenje započeo je u srpnju 1994. godine kao župni vikar u Župi sv. Petra i Pavla u Velikoj Gorici, gdje ostaje godinu dana, do 27. kolovoza 1995. Potom je premješten u Župu BDM Žalosne u Zagrebu – Špansko, gdje istu službu župnog vikara obnaša sljedeće dvije godine, od 1. rujna 1995. do 17. kolovoza 1997. Zatim je još godinu dana, od 24. kolovoza 1997. do 25. kolovoza 1998., bio župni vikar u Župi sv. Mateja Apostola i Evanđelista u Zagrebu – Dugave, te dvije godine, od 30. kolovoza 1998. do 25. kolovoza 2000., župni vikar u Župi sv. Blaža u Zagrebu.









Nakon toga dolazi u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu, gdje od 1. rujna 2000. do 20. kolovoza 2001., vrši službu pomoćnog vicerektora (pomoćnog odgojitelja bogoslova). Nakon godine dana službovanja u Bogosloviji vratio se u župni pastoral te je četiri godine, od 2. rujna 2001. do kraja kolovoza 2005. vršio službu upravitelja Župe sv. Petra i Pavla u Zagrebu – Bešići.

Potom je osam godina, od kolovoza 2005. do ljeta 2013. godine, vršio župničku službu u Župi sv. Ivana Nepomuka u Glini, u Župi sv. Ilije Proroka u Maji, u Župi Ranjenog Isusa u Maloj Solini te sedam godina, od kolovoza 2005. do ljeta 2012., župničku službu u Župi sv. Franje Ksaverskog u Viduševcu. Ujedno mu je od 15. listopada 2005. do 2011. bila povjerena služba bilježnika Glinsko-petrinjskog dekanata, a od 2011. do 2013. godine služba dekana Glinsko-petrinjskog dekanata.

Razriješen službe zbog zdravstvenog stanja

Dana 31. svibnja 2013. ekskardiniran je iz Sisačke biskupije i inkardiniran u Zagrebačku nadbiskupiju. U srpnju 2013. zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao ga je župnikom u Župi Bezgrešnog začeća BDM u Zagrebu – Malešnica-Oranice. Župu je zapisnički preuzeo na upravljanje krajem kolovoza 2013. godine.

Zbog zdravstvenog stanja u srpnju 2023. godine formalno je razriješen službe župnika u Župi Bezgrešnog začeća BDM u Zagrebu – Malešnica-Oranice te je upućen na bolovanje.

Vjernici se od omiljenog župnika opraštaju na Facebook profilu Župe Bezgrešnog začeća BDM Malešnica – Oranice.









“Primio ga Isus u Kraljevstvo svoje i svjetlost vječna svjetlila njemu”, pišu u komentarima na tužnu vijest o smrti vlč. Alfreda Kolića.

Sprovodna misa i ispraćaj vlč. Alfreda Kolića bit će u župnoj crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebu, Malešnica-Oranice, u srijedu 18. listopada u 11 sati, a sprovodni obredi na groblju u Velikoj Gorici u 13 sati, javlja Zagrebačka nadbiskupija.