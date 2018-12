TUĐMANOV SIN O SPOMENIKU: Pitate me, sviđa li mi se?

Autor: Hina

“Spomenik dr. Franji Tuđmanu djeluje mi baš kao da je oduvijek trebao biti tu”, izjavio je premijer Andrej Plenković u ponedjeljak nakon otkrivanja spomenika prvom hrvatskom predsjedniku u povodu 19. obljetnice njegove smrti.

Na novinarsko pitanje što misli o tome da kip ne nalikuje Tuđmanu, Plenković je odgovorio kako je riječ o umjetnosti.

“Ja mislim da je Kuzma Kovačić cijelim svojim opusom dokazao da je jedan od najboljih suvremenih hrvatskih kipara”, rekao je i dodao kako je spomenik povezao stari i Novi Zagreb, te dao jednu novu dimenziju gradu.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković istaknuo je kako je njemu spomenik lijep te da sliči na Tuđmana.

“Ali, ja ne znam ni jedan spomenik u Hrvatskoj koji je napravljen, a da se netko nije javio i rekao da nije lijep. To je očito dio naše tradicije, jer volimo biti kritični. Ali, spomenik je lijep i dobio ga je čovjek koji to zaslužuje”, poručio je Jandroković.

Upitan bi li se on složio s time da danas vlada konsenzus oko lika i djela Franje Tuđmana, odgovorio je kako vlada veliko suglasje, ali očito postoje i oni koji to ne prihvaćaju.

“Živimo u demokraciji, međutim moje je uvjerenje, a i uvjerenje velike većine hrvatskog naroda da je Franjo Tuđman bio otac, utemeljitelj moderne hrvatske države. Pod njegovim vodstvom Hrvatska je stvorena, pobijedili smo u Domovinskom ratu, utemeljene su institucije države. Imamo demokraciju, višestranačje, tržišno gospodarstvo. Treba se boriti da to bude i bolje u budućnosti”, poručio je Jandroković.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević istaknuo je da je prvi hrvatski predsjednik zaslužan za stvaranje i razvoj pobjedničke Hrvatske vojske.

“Mogu kazati da nam je davao odlične političke smjernice za djelovanje u Domovinskom ratu, a i nakon Domovinskog rata. I vidjeli ste i prošle godine kad sam posjetio Pentagon, da je ministar obrane Sjedinjenih Američkih Država rekao da je ‘Oluja’ vrhunska operacija koju je izvela vojska koja je bila odlično pripremana, organizirana i koja je imala odlične političke smjernice za djelovanje”, istaknuo je.

Krstičević vjeruje da danas postoji konsenzus oko djelovanja i uloge Franje Tuđmana.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić kazao je da je spomenik lijep i impresivan, ali i naglasio da je od spomenika ipak važnije djelo Franje Tuđmana – neovisna i suverena Republika Hrvatska.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner rekao je da je Franjo Tuđman uvijek stremio naprijed te je pokušavao učiniti najviše za Hrvatsku.

Miroslav Tuđman, sin prvog hrvatskog predsjednika i HDZ-ov saborski zastupnik, kazao je kako je od toga sviđa li mu se spomenik daleko važnija politička poruka i ono što je rečeno u govorima koji su prethodili otkrivanju spomenika.

“A taj spomenik danas označava identitet i grada Zagreba i cijele Hrvatske i na neki način poruka je svim današnjim i budućim generacijama o vrijednostima na kojima je stvorena i radi kojih je stvorena hrvatska država. Prema tome, to je ono što je bitno i presudno”, poručio je Miroslav Tuđman.

Na pitanje nalikuje li ili ne njegovu ocu, odgovorio je: “Ono što nalikuje i ne nalikuje – to je ono što se može čitati iz ovih komentara razno-raznih”.

“To je naslijeđe onih nesuglasica iz politika detuđmanizacije, koje onda kad se čita imate dvije te krajnosti koje na neki način se susreću – a to je da je prvi hrvatski predsjednik odredio, on simbolizira propast Jugoslavije i stvaranje Hrvatske i u tim procesima su pojedine sudbine imale svoj početak ili svoj kraj, neki su to doživjeli kao propast svojih ideala s propašću Jugoslavije za koju su se borili i živjeli, pa im je propala i država, ideologija i na neki način u što su utrošili život. A s druge strane, drugi su uskrsnuli i oživjeli i došli do onoga što su željeli”, naglasio je.

Upitan je li danas ponosan, Miroslav Tuđman je rekao da je ponos jedna osobna dimenzija. “I jasna stvar da svi mi moramo biti ponosni koji držimo i koji smo se zalagali i dali svoj doprinos stvaranju hrvatske države, zato što to onda simbolizira to jedno povijesno razdoblje”, poručio je.