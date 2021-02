Tuđman je bio socijaldemokrat, ‘desničar’ je postao jer je osjetio da mora obraniti čast svoga oca

O Miroslavu Tuđmanu danas je izgovoreno puno lijepih riječi, bilo da je riječ o njegovim dojučerašnjim političkim saveznicima ili protivnicima.

Obje strane političkog spektra za njega su pronalazili isključivo riječi hvale, a na neki način može se reći da je pripadao i jednima i drugima.

Tuđman je, uostalom, bio je jedan od začetnika socijaldemokracije nakon obnove višestranačja u Hrvatskoj, s druge strane kao zastupnik HDZ-a i jedan od utemeljitelja HIP-a relevantan politički akter konzervativne opcije.

Koliko je doista bio njegov utjecaj na hrvatsku političku scenu pokušali smo doznati od analitičara Tomislava Stipića.

“I na njegov politički i na njegov profesionalni život najviše je igralo ulogu to čiji je bio sin. Njegov svjetonazor nije se puno mijenjao od te neke socijaldemokracije ili ‘meke’ ljevice, a ako se mijenjao, mijenjao se – prigodničarski. Desničar je postao zbog toga što su ga prilike navele, nakon ‘detuđmanizacije’ u državi i HDZ-u. On je osjetio da mora obraniti čast svoga oca i zato se možda povezivao s radikalnom desnicom kojoj nikad nije pripadao.”

“Dakle, ono što je njega obilježilo je taj prvi ulazak u politiku, početkom demokratskih promjena, kad se je s Antunom Vujićem osnovao prvu pravu socijaldemokratsku stranku. SDP nije bio to, nego sljednica Saveza komunista. Kasnije su se oni ujedinili u jednu stranku i tu je Vujić znatno pridonio da SDP postane nacionalno prihvatljiviji u onom vremenu. Međutim, Tuđman više nije htio politički djelovati, više se počeo baviti znanstvenom karijerom. Na kraju krajeva on je ‘izmislio’, odnosno na ovakav način postavio studij informacijskih znanosti, i to je njegov velik doprinos u svjetlu akademske zajednice.”

Ako ga se usporedi s prvim predsjednikom, njegovim ocem Franjom Tuđmanom, postoje i neke zajednički elementi u političkom djelovanju, premda su imali i razlika.

“On je bio za ideju euroatlantskih integracija i Europske unije, recimo da je tu baštinio ideju svog oca. Ono gdje je napravio korak naprijed u odnosu na svog oca jest da je bio pluralistički nastrojen, s njim je bilo tko mogao raspravljati u ukrštavanju argumenata. To će mu priznati i njegovi najveći politički oponenti – i oni koji nisu bili dio njegovog političkog svjetonazora, odnosno političke stranke kojoj je pripadao. Tu treba reći da je Miroslav Tuđman bio puno otvoreniji od onoga što HDZ je, čak i ovakvog današnjeg. Međutim, ono što mu je nedostajalo je to što on nije imao karizmu kao njegov otac. Zato smatram da je presmiono govoriti o njegovom velikom političkom putu, no da je ostavio traga, prvenstveno u znanstvenom polju nema spora, a tek potom i u političkom time što je bio zagovornik Hrvatske kao dijela euroatlantske obitelji.”









Kao negativnu crticu iz političke biografije Miroslava Tuđmana izdvojit će njegovu aferu iz 2014., dok je obnašao dužnost predsjednika saborskog odbora za nacionalno sigurnost.

“Ono što je na negativan način obilježilo njegovu karijeru jest ona priča dok je bio predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost, kada je provaljena istraga Uskoka prema Bandiću. On i Tomislav Čuljak, tadašnji član odbora za nacionalnu sigurnost, zatražili su od Operativno-tehničkog centra(OTC) da im se da dostavi informacija jesu li prisluškivani telefoni njih dvojice osobno te Milana Bandića i Milijana Brkića, iako u tom konkretnom slučaju telefoni Brkića i Bandića nisu bili predmet. U tom smislu ostala je ipak negativna percepcija i to mu je, ako ništa, bila kriva prosudba, osobito zato što je u to vrijeme je Tomislav Karamarko bio predsjednik HDZ-a, a znamo kakve je veze imao obavještajnom sustavu i kako je postavljao stvari i plasirao različite konstrukcije u medije i javnost.”

“Naslijeđe Miroslava Tuđmana, pogotovo u akademskom smislu, možemo ocijeniti kao izrazito pozitivno, no u političkom smislu nije imao veliki doprinos, premda je bio svakako jedan od najkorektnijih HDZ-ovaca koji je poticao politički pluralizam”, zaključuje Stipić.