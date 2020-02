Trump nas tjera da jedemo kloriranu piletinu i govedinu punu nedopuštenih hormona?

Sjedinjene Države prije nekoliko su dana od Europske unije zatražile da ponovno razmotri zabranu uvoza takozvane klorirane piletine i govedine tretirane hormonima, piše Euractiv. Zahtjev je uslijedio nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će europskim kompanijama nametnuti astronomske carine, posebno na automobile, hranu i vina, ako EU ne nastavi trgovinske pregovore s Amerikom koji su zapeli na poljoprivredi.

Novi američki zahtjev sigurno će izazvati nervozu u članicama Europske unije, posebno u Njemačkoj, Austriji i Francuskoj, gdje su prije pet godina izbili masovni prosvjedi zbog straha od američkih standarda sigurnosti hrane.

Briga za američke farmere jedna je od glavnih Trumpovih floskula. Iako farmeri to ne osjećaju, štoviše, i među njima polako gubi podršku jer nije ispunio nijedno obećanje koje im je dao u kampanji, američki ministar poljoprivrede Sonny Perdue nakon sastanka s povjerenikom Europske komisije za trgovinu Philom Hoganom u Bruxellesu je izjavio da iza američkih zahtjeva stoji “Trumpova ljubav prema njegovim farmerima.”

Kada je riječ o trgovini hranom između EU i Amerike, europski deficit procjenjuje se na 10 do 12 milijardi eura. Perdue tvrdi da bi se on lako mogao smanjiti kada bi EU dopustila uvoz američkog mesa. No, američki zahtjev podsjeća na stari spor oko metode proizvodnje piletine u kojoj američki proizvođači koriste klorin dioksid, spoj koji je Europska unija zabranila. Amerikanci sada tvrde da je priča o pranju piletine klorom izmišljotina.

“To je zapravo – ocat i tvrditi da je riječ o nesigurnoj metodi nije utemeljeno u znanosti.” Drugo pitanje otvoreno u razgovorima je uvoz govedine za koju je stoka tretirana hormonima nedopuštenima u Europi. Perdue tvrdi da je se europski političari boje unutarnjih sukoba i da njihov otpor nema veze s trgovinskom logikom. Europski dužnosnici nisu skloni komentirati ove izjave. Čekaju da vide kako će završiti sastanak predsjednice Europske komisije Ursule Von der Leyen s Trumpom u Washingtonu. Europska unija pristala je na minimalne ustupke prije dvije godine, nakon što je Trump najavio da će svim silama smanjivati goleme američke trgovinske deficite s Kinom i Europom. Američki deficit u trgovini s EU procjenjuje se na 170 milijardi dolara.

Američki mediji pišu da su poljoprivredu u Trumpov plan ugurali moćni lobiji bliski Republikanskoj stranci, koji među ostalima predstavljaju i najveće američke industrijske proizvođače hrane. Europska unija je, pak, nervozna zbog Trumpovih prijetnji da će carine na neke kategorije robe iz EU, poput vina i sira, povećati i do to posto.