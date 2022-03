TRI ŽENE S KOJIMA SE POVEZIVALO ĆORIĆA: Moćne, utjecajne, imućne, visokopozicionirane i obrazovane

Autor: Iva Međugorac

“Taj “mađarski potrčko” će meni dijeliti lekcije? Pa on prvo sve javlja Mađarima, a tek onda nama. Ćorić je 2012. bio docent na Ekonomskom fakultetu i njegov CV se tada preko Davora Bernardića našao na mojem stolu. Htio je promociju, ali ja takve dotepence nisam primao. Pa se onda uvalio u HDZ. Zato sam ja za Plenkovića Milanović, a za Ćorića “gospodin predsjednik hrvatske republike””, tvrdio je svojedobno predsjednik Zoran Milanović komentirajući aktualnog HDZ-ova ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, koji se našao u problemima nakon što je u Uskoku propjevao njegov nekadašnji pomoćnik Domagoj Validžić koji je ustvrdio kako je u susret poduzetniku Milenku Bašiću jednom od protagonista afere Vjetroelektrane izašao po ministrovom nalogu.

Zbog tog izlaženja u susret koje je dospjelo na naslovnice svih medija u zemlji HDZ-ovci zbrajaju dane do Ćorićeva pada, no oni koji ga poznaju tvrde da se on neće tek tako predati pošto se radi o probitačnom i iznimno ambicioznom tipu, iza kojeg stoji još ambicioznija supruga Dubravka. Devet godina starija Dubravka, u samim začecima Ćorićeva političkog proboja imala je namjeru ubaciti ga u visoku politiku, pa je stoga sastavila suprugov životopis i ponudila njegove usluge prvo SDP-u, iz kojeg je dobila odbijenicu, a onda i HDZ-u na čijem je čelu bio Tomislav Karamarko, koji Ćorića nije odbio.

Uz suprugu, Ćoriću je u karijeru uvelike koristila Sabina Škrtić, prijateljica Dubravke Sinčić-Ćorić koja je s ovim parom kumski povezana. Škrtić je inače jedna od najutjecajnijih žena u domaćem energetskom sektoru, dok je Ćorićeva supruga zaposlena na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu. No djeluje i u lobističkom udruženju na čijem je čelu Maja Pokrovac, a zbog čega se Ćorić u jednom trenutku našao pod prozivkama za sukob interesa. Naime, Maja Pokrovac, direktorica lobističkog udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske, čiji su članovi izravno sudjelovali u kreiranju premijskog modela, istodobno je i šefica Hrvatskog društva lobista, u kojem funkciju potpredsjednice obnaša Dubravka Sinčić-Ćorić, ministrova supruga i bliska suradnica Maje Pokrovac. Kako je svojedobno pisao Nacional, ona je bila spona između Ministarstva zaštite okoliša i OIEH-a, koja je članovima interesnog udruženja olakšala ulazak u radnu skupinu za kreiranje premijskog modela. Ćorićevo ministarstvo dopustilo je da skupina zainteresiranih investitora uđe u radnu skupinu za razradu premijskog modela te tako izravno utječe na njegovo kreiranje po svojoj mjeri i svojim interesima.

Sukob interesa?

“Konferencija Dani dobroga vjetra definitivno je pozitivan iskorak, posebice u kontekstu organiziranog promišljanja vjetrosektora, pa u konačnici i promocije njegovih ciljeva na energetskoj karti Republike Hrvatske. Hrvatska je u 2019. ušla s velikim ambicijama, a jedna od naših ključnih ambicija bila je izrada Strategije energetskog razvoja RH. Ona prije svega pokazuje vrlo jasnu orijentaciju na OIE i na izgradnju infrastrukture. Dosadašnja praksa pokazala je da se sektor proizvodnje energije iz vjetra nekako najbolje snašao, što dokazuje i brojem megavata, a u konačnici i projektima koji su trenutno u razvoju. Ja sam siguran da će buduće razdoblje donijeti afirmaciju prije svega ovog sektora”, rekao je Ćorić na skupu koji je organizirala udruga Maje Pokrovac, šefice društva u kojem je potpredsjednica Dubravka Sinčić-Ćorić.

Dok su Ćorića prozivali za potencijalni sukob interesa, on je to demantirao tvrdeći kako je njegova supruga znanstvenica i članica HDL-a od njegova osnutka.

“Moja je supruga znanstvenica, članica je HDL-a od njegova osnutka do danas, svi oni koji iole znaju o temi, znaju da se HDL ne bavi lobiranjem, već se prije svega bavi inicijativom da se lobiranje u Hrvatskoj kao aktivnost zakonski uredi”, izjavio je prije nekoliko dana Ćorić, braneći se od medijskih napisa o sukobu interesa. Tada je ujedno naglasio da ni on ni njegova supruga nisu prijatelji direktorice Pokrovac.

S prijateljstvom ili bez njega, nedvojbeno je da se Ćorić na krilima vjetra nakratko vratio u fokus javnosti, iz koje je nestao s napisima o čudnovatim grafitima, no nešto prije toga upravo je on žario i palio medijskim prostorom zbog jednog novinarskog pitanja o tome zašto hrvatska nafta završava na preradi u Mađarskoj, a ne u Rijeci. Zanimljivo je da se ime Sabine Škrtić spominje i u washingtonskoj arbitraži Ina-Mol, a riječ je ujedno i o nekadašnjoj suradnici bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka u čijem je mandatu bola v.d. Hrvatske gospodarske komore, ali i članica Agencije za investicije i konkurentnost, Agencije za ugljikovodike, imala je funkcije i u NO Termoelektrani Plomin, ali i u HEP-u te brojnim drugim tvrtkama vezanim uz energetiku.