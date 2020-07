TRI STUPA NOVE PLENKOVIĆEVE VLADE: Popis najznačajnijih ministara

Premijer Andrej Plenković zakoračio je u prve dane svojeg novog mandata, u sklopu kojega ga očekuju neizvjesni, ali i izrazito teški dani. No, i u onom prvom mandatu Plenković se s krizama imao prilike upoznati: krenulo je s Agrokorom, a završilo s koronom.

Premda je Plenković s ovom nevidljivom pošasti okončao mandat, koronavirus je još uvijek prisutan među nama, a među nama će po svemu sudeći još dugo biti prisutne posljedice istoga. U svemu tome Plenković bi se morao prometnuti u političara koji vodi borbu sa sanacijom posljedica pandemije, osim toga pred njim je mogući ulazak Hrvatske u eurozonu, a moguće i u Schengen, za sve to potrebno je ispuniti serijal preduvjeta, što znači da su pred novom Vladom izazovi praćeni korijenitim, nužnim, ali i neizbježnim promjenama.

Svjestan onoga što nam u sklopu korone dolazi na čelu ministarstva zdravstva, Plenković je ostavio provjerenog igrača Vilija Beroša, koji je za sada pokazao korektne organizacijske sposobnosti osvajajući pritom simpatije nacije kao najpopularniji političar u zemlji. Zdravko Marić možda nije pretjerano popularan, ali kao ministar financija sasvim korektno obavlja svoj posao pa ne čudi da se Plenković na njega oslonio u novoj Vladi.

Marić dakle nije iznenađenje, no zato je iznenađujuće to što se na rukovodećoj poziciji u ministarstvu gospodarstva kojem se pripojila energetika i zaštita okoliša ukazao Tomislav Ćorić koji do sada zapravo ni po čemu nije odskočio, osim ako se odskakanjem ne može nazvati serijal afera koje su se za njime povukle. Ova tri nova/stara ministra trebala bi biti stup nove Plenkovićeve vlade koju očekuju teški dani.