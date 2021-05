TRI NAJVEĆA KAPITALCA LOKALNIH IZBORA! Vladaju godinama i nitko ih ne može srušiti: U čemu je tajna njihova uspjeha?

Autor: Iva Međugorac

Na vlast je došao davne 2001. godine i od tada dugovječni župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić sa svoje pozicije nije odstupio.

Opstanku na rukovodećoj poziciji u županiji zasigurno je doprinijela i Kožićeva transformacijska moć, tako je prvo na vlasti bio kao kandidat HSS-a kojim je tada upravljao zaboravljeni Zlatko Tomčić.

HSS je u međuvremenu mijenjao predsjednike i gubio potporu birača te se nakon suradnje s HDZ-om odlučio pridružiti SDP-ovcima, ali Kožića ništa od toga nije uspijevalo maknuti s pozicije župana.

Kolar obranio položaj

Na vlasti se zadržavao zahvaljujući širokim koalicijama koje su mu i u prvom krugu ovih posljednjih lokalnih izbora osigurale vodeću poziciju koju će doduše morati braniti u drugom krugu lokalnih izbora u kojima će sa bivšim SDP-ovim ministrom okoliša Mihaelom Zmajlovićem voditi borbu za svoj šesti mandat.

Kožića u toj borbi podržavaju HDZ, BM365, HSU, HSLS i HNS, a uz njihovu potporu ostvario je 44,93 posto glasova, dok Zmajlović za njim zaostaje za skoro 15 posto, pa je jasno da je drugi krug izbora tek formalnost nakon koje će Kožić vrlo vjerojatno potvrditi svoju pobjedu.

U skupinu dugovječnih župana sasvim sigurno ubraja se i SDP-ov Željko Kolar koji je u moru gubitnika iz partijskih redova i na ovim lokalnim izborima uspio obraniti svoj položaj. Ovaj nesuđeni predsjednik SDP-a na lokalnim je izborima osigurao treći uzastopni mandat, a uz njega su pored SDP-a stajali HSS i HSU.

Problema Kolar ne bi trebao imati ni u Županijskoj skupštini gdje je na korak do sastavljanja većine, a u najvećoj oporbenoj stranci tvrde kako je tajna njegova uspjeha to što je Kolar samouvjeren, ali ne i isključiv, osim toga smatraju kako on vlada terenom, što se za aktualno stranačko vodstvo ne može reći.

Svoju je poziciju u prvom krugu izbora uspio obraniti i mladi međimurski župan Matija Posavec koji je po svemu sudeći donio mudru odluku kada je napustio HNS. U Sabor je ušao sa SDP-ove liste, a partnerima na koncu okrenuo leđa ne pristajući na suradnju s njima na lokalnim izborima u županiji.