TRI DISKRETNA MILANOVIĆEVA SAVJETNIKA! Oni su zaslužni za predsjednikovu transformaciju i popularnost

Autor: Iva Međugorac

Iz mjeseca, u mjesec predsjednik Zoran Milanović učvršćuje svoju poziciju najpopularnijeg političara u državi, koketirajući u isto vrijeme malo sa ljevicom, a malo s desnicom. Na taj način predsjednik širi svoje biračko tijelo, a usporedno s time izaziva dodatni animozitet u Vladi koju predvodi premijer Andrej Plenković kojemu se Milanović suprostavlja kao najljuća oporba, ali i oporba protiv koje se sve češće bori, premda mu se nerijetko u obrani pridruže brojni saborski zastupnici HDZ-a pa i članovi Vlade.

Premda bi se na prvu moglo reći, kako je Milanovićevo svestrano političko djelovanje dio njegova karaktera, to baš i nije točno, Milanović svaki svoj nastup pred kamerama priprema, informira se svakodnevno i ne postoji tema oko koje nije upućen. On ništa ne radi stihijski, a većinu svojeg političkog djelovanja oslonio je na svoje vjerne savjetnike, koji se svo to vrijeme nastoje držati podalje od javnosti, kao svojevrsni stručnjaci iz sjene.

Prvi, i najvažniji Milanovićev savjetnik njegov je nekadašnji ministar pravosuđa Orsat Miljenić, na Miljenićev nagovor Milanović je prvo za predsjednicu Vrhovnog suda predložio profesoricu Zlatu Đurđević, čiju su kandidaturu HDz-ovci odbili, onda je Dobronić iz rukava izvukao suca Dobronića, koji se u javnom prostoru nametnuo kao borac protiv bankarskog sustava te je Plenković ponesen medijskom atmosferom bio primoran kapitulirati i prihvatiti Milanovićeva kandidata, kojemu nije bio naklonjen. Navodno je jedna od prvih ideja bivšeg ministra koju je predsjednik proveo bilo ono famozno izbacivanje bisti iz Ureda predsjednika, kada je s Pantovčaka ispraćena i Tuđmanova bista, a osim što je Miljenić zaslužan za Milanovićeve eskapade o hrvatskom pravosuđu pa i njegov konflikt sa Plenkovićem, Šeksom i sucem Ivanom Turudićem on je zadužen i za pregovore oko imenovanja veleposlanika. Razgovore na tu temu Miljenić bi trebao povesti sa Zvonimirom Frkom Petešićem i ministrom Grlićem Radmanom, no po tom se pitanju Banski dvori i Pantovčak ne miču s mrtve točke, zbog tvrdih i svadljivih karaktera dvaju državnika.

U skupinu najvažnijih Milanovićevih suradnika ulazi i bivši ravnatelj SOA-e Dragan Lozančić, koji u predsjednikovom timu slovi kao glas razuma, on Milanovića često poziva na balans i sugerira mu da stane na loptu u trenucima kada predsjednik pretjera sa istupima. S braniteljima i generalima Milanovića je pak spojio njegov savjetnik Marijan Mareković kojega opisuju kao spretnog i snalažljivog tipa. Upravo se ovaj trojac po kuloarima spominje kada se govori o tri stupa Milanovićeva predsjedničkog mandata te navodno baš u njihovim savjetima počiva tajna Milanovićeve popularnosti.