TRGOVKINJA PROGOVORILA O RADU POD MASKAMA: Zašto nitko o ovome ne priča?

Uslijed novog vala pandemije koronavirusa jedna od ključnih odluka Nacionalnog stožera jest ona da su od ponedjeljka maske obvezne za sve. No, otkako je krenuo prvi val pandemije maske na licima nose mnogobrojne djelatnice supermarketa, koje se sve teže nose s tom obvezom.

Kako tvrdi jedna od djelatnica velikog supermarketa, za nju je rad pod maskama nesnošljiv.

”Osam sati moram raditi s maskom na licu, to nije nimalo jednostavno, moj je problem još i veći jer nosim naočale koje se od maske zamagle, jedva dišem i sve mi teže pada moj posao u takvim uvjetima, ni ovako nije lako, tempo je ubitačan. Da mi se naočale ne bi maglile moram masku staviti i preko nosa i preko usta, pokušajte zamisliti kako to izgleda sada po ovim nesnosnim vrućinama”, žali se naša sugovornica te kaže da joj je preporuka razumljiva s obzirom na situaciju s koronavirusom, ali se s druge strane pita koliko će to sve skupa trajati i kako s time funkcionirati.

”Shvaćam i prihvaćam preporuke, ali nitko ne govori o tome kako je teško funkcionirati pod tim maskama, moram priznati da je povremeno kada nema kupaca spustim da ulovim malo zraka, ali sam i radi toga imala neugodnosti, ponekad se kupci kada me uhvate sa skinutom maskom bune i protestiraju, ljudi generalno imaju sve teže razumijevanja, imam dojam da ponovno kreće val panike, a osim toga nije mi baš posve jasno zašto onda maske nisu od početka obvezne za sve, taman kad smo se ponadali da bi mogli odahnuti i nastaviti normalno funkcionirati situacija se pogoršala, a onda opet s treće strane gledam sve te predizborne skupove i proslave nakon izbora i pitam se zašto se ja osam sati gušim, a niti jedan političar se čak ni radi ispunjavanja forme nije uslikao s maskom”, zaključuje naša ogorčena sugovornica.