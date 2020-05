Trgovci podijeljeni oko rada nedjeljom, ali gotovo složni u jednom: ‘Trgovački centri pretrpjet će najveće gubitke!’

Autor: Dnevno

Trgovački lanac Pevex pozvao je jučer na zakonsku regulaciju pitanja rada nedjeljom, poručivši kako se on zalaže za neradnu nedjelju po uzoru na Austriju.

I treća neradna nedjelja u znaku zabrane kao “primjerenih protuepidemijskih mjera” Stožera civilne zaštite protekla je, naime, u znaku najava kako će trgovci biti primorani otpuštati zaposlenike, piše Večernji.

No iz Pevexa tvrde kako oni to neće napraviti te da se zalažu za neradnu nedjelju, ne samo zbog zastupanja obiteljskih vrijednosti i društveno odgovornog poslovanja, već i zato što analize pokazuju kako zadovoljstvo radnika diže produktivnost i nadoknađuje neznatne gubitke zbog nekoliko neradnih dana u mjesecu.

”Nećemo zbog zabrane rada nedjeljom otpustiti niti jednog radnika već ćemo kvalitetnije iskoristiti njihov fond sati”, kazao je predsjednik uprave Jurica Lovrinčević te pozvao vladajuće da reguliraju to pitanje Zakonom o radu i Zakonom o trgovini.

Martin Evačić, predsjednik Udruženja trgovine HUP-a te čelnik NTL-a, ovih je dana kazao kako se svi interesi trgovaca ne poklapaju, no zajednički im je stav da rad ili nerad nedjeljom i blagdanima ne bi trebao biti tretiran kao protuepidemijska mjera.

Dopisom upućenim Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta te MUP-u, trgovci pri HUP-u zatražili su hitne prijedloge vezane za omogućivanje rada trgovina nedjeljom i neradnim danima i ukidanje pauze za dezinfekciju za vrijeme trajanja krize uzrokovane COVID-19, na način kako je omogućeno sektorima poput osobnih usluga i ugostiteljstvu. Odluka o zabrani rada nedjeljom i neradnim danima neminovno će za posljedicu imati otpuštanje određenog broja zaposlenika, zbog smanjenog fonda sati, drže u HUP-u.

No Evačićevo osobno mišljenje je kako će najveće gubitke pretrpjeti šoping-centri, ali ne i trgovina prehrambenom robom koja je i prije koronavirusa radila s minimalnim brojem ljudi pa neće biti dodatnog otpuštanja.

Drago Munjiza, direktor Lonije, kaže kako se on zalaže za regulaciju rada nedjeljom na način da se propiše maksimalno moguć broj radnih nedjelja (12-16) za vrijeme turističke sezone, odnosno u ne-turističkim sredinama po izboru trgovca – i to uz uvjet da plaćeni radni sat prodavača nedjeljom bude minimalno 35% viši od cijene radnog sata ostalih šest dana u tjednu.

”Ako bi se reducirao rad nedjeljom, maloprodaja bi postala atraktivnija djelatnost za potencijalne zaposlenike. Ne bi odlazili u inozemstvo ili druge industrije, a stopa bolovanja i stopa fluktuacije postojećih zaposlenika smanjila bi se za cca 10% što donosi “skrivene” uštede.

Društvo Lonia ostvarivalo je nešto manje od 10% tjednog prometa nedjeljom u 2019.

Za vrijeme zabrane zbog korone promet se preraspodijeli na subotu (do 40%), ponedjeljak (do 30%) te petak (do 10%) tako da ne planiramo otpuštanja, nego naprotiv i zapošljavamo trgovce koji su donedavno bili deficitarni kadar u RH i okruženju”, tvrdi Munjiza.

Iz Supernova Grupe kažu kako njihova iskustva u zemljama u kojima je nedjelja neradna govore da su kupci promijenili navike i nedjeljnu potrošnju preusmjerili u online trgovinu, koja Hrvatskoj, koja nema jake retail online trgovce, ne ide u prilog. Smatraju kako uz trenutačnu situaciju u Hrvatskoj, kada su osjetno smanjeni potrošnja građana i prihodi trgovaca, treba omogućiti rad nedjeljom u cilju oporavka trgovine i gospodarstva te spasa radnih mjesta.

Denis Čupić, direktor F.O. Grupe koja upravlja Westgateom, ističe kako nedjelja važan element profitabilnosti šoping-centara, prije svega neprehrambene trgovine, te da je sloboda rada nedjeljom u Hrvatskoj stečeno pravo gospodarstva.

”Zabrana rada trgovina nedjeljom, posebno uz mogućnost da crpke i kiosci rade, otvara temelj ustavnim tužbama, kao i sama zabrana rada trgovina dok druge djelatnosti nesmetano rade. Pametnim radnim zakonodavstvom treba uvesti red u reguliranje radnih odnosa nedjeljom, a nakon toga će dobro plaćen i zaštićen radnik raditi nedjeljom u trgovinama koje procijene da im je poslovanje na taj dan, i uz definirana radna prava, isplativo – naglasio je Čupić.

”Zabrana, odnosno ograničenje gospodarske aktivnosti u sektoru trgovine, sigurno će dovesti do manje ostvarenih prihoda u trgovini. U Poljskoj je procjena da zabrana trgovine nedjeljom donosi 3% manji prihod trgovini i 1% manji BDP”, rekao je Slobodan Školnik, predsjednik uprave Emmezete Balkans.